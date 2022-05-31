https://tr.sputniknews.com/20220531/abd-genelkurmay-baskani-rusyanin-ukrayna-operasyonunun-nasil-sona-ermesi-gerektigini-soyledi-1056855395.html

ABD Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için 'en mantıklı yolu' söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için 'en mantıklı yolu' söyledi

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların nasıl sonuçlanacağı sorusunu yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, en mantıklı tercihin Kiev ile... 31.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-31T19:32+0300

2022-05-31T19:32+0300

2022-05-31T19:53+0300

ukrayna krizi

mark milley

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müzakere

barış anlaşması

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Fox News'a konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların olası sonucuyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:"Donbass'ta Ukrayna ile Rusya orduları arasında çok önemli operasyonel bir mücadele var. Gelecek haftalarda bunun nasıl şekilleneceği, muhtemelen daha sonra olacakların sonucunu büyük oranda şekillendirecek."Seçenekler neler?'Çatışmanın angaryaya dönüşüp uzayıp gidilebileceği, bir çıkmaza saplanıp kalabileceği, iki taraftan birinin kesin zafer kazanabileceği, barış müzakereleriyle sonuçlanabileceği' ihtimallerini sıralayan Milley, sözlerinin devamında, 'müzakere edilen sonucun mantıklı tercih olduğunu, ama her iki tarafın bu çıkarımı kendi başına yapması gerektiğini' dile getirdi. 'Moskova ile nasıl bir çözüme varacağına Kiev karar verecek'“Her zaman tırmanma olasılığı var. Ve tırmanmayı yakından yönetmeliyiz... ve bu şeyin halihazırda olduğundan çok daha korkunç bir şeye dönüşmesini engellemeliyiz" değerlendirmesinde bulunan ABD Genelkurmay Başkanı, 'Moskova ile ihtilaflarını en nihayetinde nasıl çözeceğine karar vermenin Kiev'e kalmış iş olduğu' yönünde daha önceki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Bu Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş. Bunun muharebe alanında nasıl biteceğini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek"Kiev'deki yönetimi silah, fon ve istihbaratla destekleyen Joe Biden'ın başkanlığındaki ABD yönetimi, Ukrayna'ya gönderdiği yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın üzerine Kongre'den 40 milyar dolarlık paket çıkardı ve her türlü silah, ekipman, askeri destek vermesini kolaylaştıran Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı yeniden devreye soktu.Moskova ise ABD'nin Kiev'e desteğinin çatışmaları tırmandırmak ve uzatmaktan başka bir şeye yaramadığı görüşünü dile getirdi. Geçen ay Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaları 'ABD liderliğinde NATO'nun Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşı' diye niteledi. Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden çark edip masadan kalkmasının gerisinde, Washington ve Londra'nın baskılarının yattığına dair bilgiler Batı basınına da yansıdı. Donbass'tan Rusya'nın istikrarlı ilerlemesine dair haberler gelir ve Ukraynalı yetkililer sahada durumun 'son derece kötü' olduğundan söz ederken, müzakereyle çözüm çağrısında bulunan tek üst düzey Batılı yetkili Milley değil. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen ay savaş alanında Ukrayna'nın zafer kazanmasında ısrar ederken, dün söylem değiştirdi. Borrell, 'AB'nin Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edip Rusya'ya daha da fazla yaptırım uygulayarak Kiev'in gelecekteki barış görüşmelerinde Moskova'ya karşı üstünlüğü elde etmesinin sağlamasından' söz etti. 2014'te Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğunda kotarılan Minsk anlaşmalarını uygulamayan Kiev'in Donbass'taki Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerine saldırıları, 24 Ocak'ta Rusya'nın operasyon başlatmasına yol açmıştı. Moskova'nın taleplerinin başını, Ukrayna'nın NATO'ya asla katılmayacak tarafsız ülke statüsü benimsemesi çekiyor.

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mark milley, abd, ab, rusya, ukrayna, nato, müzakere, barış anlaşması