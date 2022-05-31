https://tr.sputniknews.com/20220531/eskisehirdeki-yoga-yasagi-kadinlar-tarafindan-protesto-edildi-1056835139.html
Eskişehir'deki 'yoga yasağı' kadınlar tarafından protesto edildi
Eskişehir'deki 'yoga yasağı' kadınlar tarafından protesto edildi
Eskişehir'de yoga yapanların "CİMER'e şikâyet var" denilerek engellenmesine tepki gösteren yüzlerce kadın, Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelerek yoga yaptı. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T06:46+0300
2022-05-31T06:46+0300
2022-05-31T06:47+0300
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlar "CİMER'e şikâyet var" denilerek engellendi.Gazete Duvar'dan Özge Zaim'in haberine göre Engelin tepki çekmesinin ardından Eskişehir Demokratik Kadın Platformu (EDKP) üyesi kadınlar, Dede Korkut Parkı’na yoga yapmaya çağırdı. Parkta bir araya gelen yüzlerce kadın, "Baskılar bizi yıldıramaz”, “Kadınlar birlikte güçlü” şeklinde sloganları attı.Kadınlar adına açıklamayı Buse Aydemir okudu. "Konserin, festivalin, eğlenmenin sudan bahanelerle ve "toplum", "genel ahlak" gerekçe edilerek engellenmesinin ardından parkta yoga yapmanın da yasaklandığını" söyleyen Aydemir, "Eskişehir Valiliği'ne bağlı Türk Dünyası Vakfı Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan bir grup kadın Cimer'e yapılan bir şikâyet bahane edilerek engellenmek istendi. Ardından açıklama yapan Türk Dünyası Vakfı parkta toplu etkinlik için herkesin izin alması gerektiğini söyledi. Biz sizin neden yoga yapanları engellediğinizi biliyoruz. Nedeni ne Cimer'e yapılan şikâyet ne de halkın parktan eşit bir şekilde faydalanması. AnadoluFest'i neden engellediyseniz, Aynur Doğan'ın, Melek Mosso'nun sahneye çıkması neden engellendiyse, yoga yapanları da o yüzden engellemek istiyorlar. Ama bir şeyi kaçırıyorlar. Kadınlar sizin yasaklarınızı tanımadı, tanımaz. Bizler bugün matımızı kaptık yogaya geldik. Hadi bizi de engelleyin” dedi.'Çağ dışı hiçbir yasağı kabul etmiyoruz'Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:“Eskişehir Valisi'nin özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bir süredir uygulamaya çalıştığı yasaklar, toplumsal barışı bozmaya dönük çabalardır. Valiliğin bu tavrı kadınların dayanışmasını bozamayacak. Bu yasakları da asla kabul etmiyoruz. Ne giyeceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza kadar karar verebileceklerini zanneden ataerkil zihniyet şimdi de nerede yoga yapıp yapacağımıza karışıyor. Daha önce de söyledik şimdi de söylüyoruz dilinizi de elinizi de bedenlerimizden çekin, kirli politikalarınızı bizim bedenlerimiz üzerinden sürdüremezsiniz. Çağdışı hiç bir yasağı kabul etmiyoruz.”Basın açıklamasının ardından yüzlerce kadın parkta yoga yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220530/turk-dunyasi-vakfi-baskani-avci-yasak-yok-cimlere-basmak-ve-yoga-yapmak-serbest-1056821569.html
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eskişehir, yoga, protesto
Eskişehir'deki 'yoga yasağı' kadınlar tarafından protesto edildi
06:46 31.05.2022 (güncellendi: 06:47 31.05.2022) Abone ol
Eskişehir'de yoga yapanların "CİMER'e şikâyet var" denilerek engellenmesine tepki gösteren yüzlerce kadın, Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelerek yoga yaptı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlar "CİMER'e şikâyet var" denilerek engellendi.
Gazete Duvar'dan Özge Zaim'in haberine
göre Engelin tepki çekmesinin ardından Eskişehir Demokratik Kadın Platformu (EDKP) üyesi kadınlar, Dede Korkut Parkı’na yoga yapmaya çağırdı. Parkta bir araya gelen yüzlerce kadın, "Baskılar bizi yıldıramaz”, “Kadınlar birlikte güçlü” şeklinde sloganları attı.
Kadınlar adına açıklamayı Buse Aydemir okudu. "Konserin, festivalin, eğlenmenin sudan bahanelerle ve "toplum", "genel ahlak" gerekçe edilerek engellenmesinin ardından parkta yoga yapmanın da yasaklandığını" söyleyen Aydemir, "Eskişehir Valiliği'ne bağlı Türk Dünyası Vakfı Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan bir grup kadın Cimer'e yapılan bir şikâyet bahane edilerek engellenmek istendi. Ardından açıklama yapan Türk Dünyası Vakfı parkta toplu etkinlik için herkesin izin alması gerektiğini söyledi. Biz sizin neden yoga yapanları engellediğinizi biliyoruz. Nedeni ne Cimer'e yapılan şikâyet ne de halkın parktan eşit bir şekilde faydalanması. AnadoluFest'i neden engellediyseniz, Aynur Doğan'ın, Melek Mosso'nun sahneye çıkması neden engellendiyse, yoga yapanları da o yüzden engellemek istiyorlar. Ama bir şeyi kaçırıyorlar. Kadınlar sizin yasaklarınızı tanımadı, tanımaz. Bizler bugün matımızı kaptık yogaya geldik. Hadi bizi de engelleyin” dedi.
'Çağ dışı hiçbir yasağı kabul etmiyoruz'
Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:
“Eskişehir Valisi'nin özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bir süredir uygulamaya çalıştığı yasaklar, toplumsal barışı bozmaya dönük çabalardır. Valiliğin bu tavrı kadınların dayanışmasını bozamayacak. Bu yasakları da asla kabul etmiyoruz. Ne giyeceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza kadar karar verebileceklerini zanneden ataerkil zihniyet şimdi de nerede yoga yapıp yapacağımıza karışıyor. Daha önce de söyledik şimdi de söylüyoruz dilinizi de elinizi de bedenlerimizden çekin, kirli politikalarınızı bizim bedenlerimiz üzerinden sürdüremezsiniz. Çağdışı hiç bir yasağı kabul etmiyoruz.”
Basın açıklamasının ardından yüzlerce kadın parkta yoga yaptı.