https://tr.sputniknews.com/20220601/kanadadan-opioid-kokain-metamfetamin-gibi-agir-uyusturuculari-suc-olmaktan-cikaracak-pilot-proje-1056886690.html

Kanada'dan opioid, kokain, metamfetamin gibi ağır uyuşturucuları suç olmaktan çıkaracak pilot proje

Kanada'dan opioid, kokain, metamfetamin gibi ağır uyuşturucuları suç olmaktan çıkaracak pilot proje

ABD gibi opioid krizinin pençesindeki Kanada, 31 Ocak 2023'ten itibaren Britanya Kolumbiyası eyaletinde başlatacağı pilot projeyle küçük miktarda opioid... 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T16:20+0300

2022-06-01T16:20+0300

2022-06-01T17:16+0300

yaşam

britanya kolumbiyası

kanada

pilot proje

uyuşturucu

opioid

kokain

metamfetamin

suç

ceza

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Uyuşturucu bağımlılığı etkisi yaratan ağrı kesici haplar olan opioidlerin ABD gibi çok yaygın ve yoğun şekilde kullanıldığı bir diğer ülke olan Kanada, binlerce can alan opioid kriziyle mücadele için Britanya Kolumbiyası (British Columbia) eyaletinde pilot proje başlatacak. Küçük miktarlardaki ağır uyuşturucuları suç olmaktan çıkaracak proje, kullanıcıları hapse atmak yerine bağımlılıklarını tedavi ettirmeye yönlendirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl Britanya Kolumbiyası, federal hükümetten 'insanların hayat kurtaran yardıma ulaşmasını engelleyen utancı ortadan kaldırmak için uyuşturucu yasalarından muafiyet' talebinde bulunmuştu. Kanada federal hükümetinin Akıl Sağlığı ve Bağımlılık Bakanı Carolyn Bennett, talebe olumlu karşılık verdiklerini, opioidler, kokain, metamfetamin ve diğer sert uyuşturucuların kişisel olarak bulundurulmasına izin vermek için ceza kanunundan muafiyet sağladıklarını, uygulamanın 31 Ocak 2023'te başlayacağını ve 3 yıl süreceğini duyurdu.Buna göre Kanada'nın en batıdaki eyaletinde yaşayan yetişkinler, 2.5 grama kadar ağır uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanmayacak veya suçlanmayacak ve uyuşturucularına polis tarafından el konulmayacak. Bunun yerine kullanıcılara, bağımlılıklar için sosyal ve tıbbi yardıma nasıl erişebilecekleri konusunda bilgi verilecek.Bennett, pilot projeyle ilgili basın toplantısında, "Zararı azaltmaya yöneltilen ideolojik muhalefet çok uzun yıllar boyunca hayatlara mal oldu. Bunu hem hayat kurtarmak hem de uyuşturucu kullanan insanlara itibarlarını ve tercih haklarını vermek için yapıyoruz" dedi. Bir yandan Britanya Kolumbiyası'na tanınan muafiyetin 'uyuşturucunun yasallaştırılması anlamına gelmediğini' söyleyen Kanadalı bakan, diğer yandan 'Britanya Kolumbiyası'nda başlayacak pilot projenin diğer eyaletler için de bir model haline gelebileceğini' belirtti. Madde bağımlılığı Britanya Kolombiyası'nda binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Opioid krizinin merkezindeki Vancouver şehrinin Belediye Başkanı Kennedy Stewart, kararı, 'uyuşturucu politikasının sağlık hizmetini kelepçelere tercih eden şekilde temelden yeniden düşünülmesi' olarak değerlendirdi. 'İnsanları zehirleyen uyuşturucu krizinden hayat kurtarma mücadelesinde tarihi, cesur ve çığır açan adım' nitelemesini yapan Stewart, bunun 'uyuşturucu alışkanlıklarını besleyen küçük suçları da azaltacağına' dikkat çekti.Britanya Kolumbiyası, Kasım 2020'de ağır uyuşturucu bulundurmayı suç olmaktan çıkaran ABD'nin Oregon eyaletinden sonra Kuzey Amerika'da bunu uygulayan ikinci yerel yönetim olacak. Montreal ve Toronto dahil pek çok Kanada şehri, benzer yasal muafiyetler talep ettiklerinin sinyalini vermiş durumda. Diğer yandan Oregon'un girişiminin, bağımlılıkla mücadele için yardım almayı kabul edenlerin sayısının az kalması nedeniyle karışık sonuçlar verdiği belirtiliyor. Ancak ABD'de kamu sağlık sistemi olmadığından sıradan yurttaşın kronik hastalıkları kendi kendine tedavi etmeye çalışmasının sonucunda ortaya çıkan opioid bağımlılığı krizi, son 20 yılda yarım milyonu aşan ölüme neden oldu.

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britanya kolumbiyası, kanada, pilot proje, uyuşturucu, opioid, kokain, metamfetamin, suç, ceza, yasa, muafiyet