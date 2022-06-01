https://tr.sputniknews.com/20220601/nyt-abd-ruslara-ait-varliklara-el-konulmasinin-doguracagi-neticelerden-korkuyor-1056882688.html

NYT: ABD, Ruslara ait varlıklara el konulmasının doğuracağı neticelerden korkuyor

NYT: ABD, Ruslara ait varlıklara el konulmasının doğuracağı neticelerden korkuyor

New York Times gazetesi, Beyaz Saray'ın Ruslara ait varlıklara el konulmasının itibarını zedeleyebileceği ihtimalinden korktuğunu belirtti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-01T14:16+0300

2022-06-01T14:16+0300

2022-06-01T14:16+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

mal varlığı

yaptırım

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New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Batı'da Ruslara ait mal varlıklarına el konulmasına dönük tartışmaları değerlendirdi.Gazetenin ulaştığı kaynaklara göre Başkan Joe Biden'ın yönetiminde bulunan üst düzey yetkililer, varlıklara el konulmasının yasa dışı olacağına ve diğer ülkeleri de yatırım için güvenli bir liman olan ABD'ye ve dolara yönelik güveni zedeleyebileceğine inanıyor.Ruslara ait varlıklra el konulması ve bunları Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanma fikri, geçen haftalarda G7 ülkelerinden üst düzey yetkililerin düzenlediği toplantının ana gündem maddesiydi.Kanada, Almanya ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri, ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından dile getirilen fikri desteklemiş, ancak ABD temkinli davranmıştı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da geçen ay bu varlıklara Ukrayna lehine el koymanın yasa dışı olacağını kaydetmişti.NYT'ye göre Biden yönetimindeki yetkililer, söz konusu hamlenin 'diğer ülkeleri Merkez Bankası rezervlerini başka para birimlerine çevirmeye ve ABD'den uzaklaşmaya teşvik edip etmeyeceğini' tartışıyor.Washington yönetimi, konuyla ilgili nihai kararını henüz vermedi.

https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-is-insani-roman-abramovic-ab-yaptirimini-dava-etti-1056861486.html

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