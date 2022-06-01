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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/nyt-abd-ruslara-ait-varliklara-el-konulmasinin-doguracagi-neticelerden-korkuyor-1056882688.html
NYT: ABD, Ruslara ait varlıklara el konulmasının doğuracağı neticelerden korkuyor
NYT: ABD, Ruslara ait varlıklara el konulmasının doğuracağı neticelerden korkuyor
New York Times gazetesi, Beyaz Saray'ın Ruslara ait varlıklara el konulmasının itibarını zedeleyebileceği ihtimalinden korktuğunu belirtti. 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T14:16+0300
2022-06-01T14:16+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
mal varlığı
yaptırım
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New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Batı'da Ruslara ait mal varlıklarına el konulmasına dönük tartışmaları değerlendirdi.Gazetenin ulaştığı kaynaklara göre Başkan Joe Biden'ın yönetiminde bulunan üst düzey yetkililer, varlıklara el konulmasının yasa dışı olacağına ve diğer ülkeleri de yatırım için güvenli bir liman olan ABD'ye ve dolara yönelik güveni zedeleyebileceğine inanıyor.Ruslara ait varlıklra el konulması ve bunları Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanma fikri, geçen haftalarda G7 ülkelerinden üst düzey yetkililerin düzenlediği toplantının ana gündem maddesiydi.Kanada, Almanya ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri, ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından dile getirilen fikri desteklemiş, ancak ABD temkinli davranmıştı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da geçen ay bu varlıklara Ukrayna lehine el koymanın yasa dışı olacağını kaydetmişti.NYT'ye göre Biden yönetimindeki yetkililer, söz konusu hamlenin 'diğer ülkeleri Merkez Bankası rezervlerini başka para birimlerine çevirmeye ve ABD'den uzaklaşmaya teşvik edip etmeyeceğini' tartışıyor.Washington yönetimi, konuyla ilgili nihai kararını henüz vermedi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/rus-is-insani-roman-abramovic-ab-yaptirimini-dava-etti-1056861486.html
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abd, rusya, mal varlığı, yaptırım

NYT: ABD, Ruslara ait varlıklara el konulmasının doğuracağı neticelerden korkuyor

14:16 01.06.2022
© SputnikABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
© Sputnik
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New York Times gazetesi, Beyaz Saray'ın Ruslara ait varlıklara el konulmasının itibarını zedeleyebileceği ihtimalinden korktuğunu belirtti.
New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Batı'da Ruslara ait mal varlıklarına el konulmasına dönük tartışmaları değerlendirdi.
Gazetenin ulaştığı kaynaklara göre Başkan Joe Biden'ın yönetiminde bulunan üst düzey yetkililer, varlıklara el konulmasının yasa dışı olacağına ve diğer ülkeleri de yatırım için güvenli bir liman olan ABD'ye ve dolara yönelik güveni zedeleyebileceğine inanıyor.
Ruslara ait varlıklra el konulması ve bunları Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanma fikri, geçen haftalarda G7 ülkelerinden üst düzey yetkililerin düzenlediği toplantının ana gündem maddesiydi.
Kanada, Almanya ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri, ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından dile getirilen fikri desteklemiş, ancak ABD temkinli davranmıştı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da geçen ay bu varlıklara Ukrayna lehine el koymanın yasa dışı olacağını kaydetmişti.
NYT'ye göre Biden yönetimindeki yetkililer, söz konusu hamlenin 'diğer ülkeleri Merkez Bankası rezervlerini başka para birimlerine çevirmeye ve ABD'den uzaklaşmaya teşvik edip etmeyeceğini' tartışıyor.
Washington yönetimi, konuyla ilgili nihai kararını henüz vermedi.
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
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