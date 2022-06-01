https://tr.sputniknews.com/20220601/rusyada-yars-stratejik-fuze-sistemleri-ile-tatbikat-1056890217.html
Rusya’da Yars stratejik füze sistemleri ile tatbikat
Rusya’da Yars stratejik füze sistemleri ile tatbikat
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Teykov Tümeni’nin, İvanovo Bölgesi’nde düzenlenen tatbikat kapsamında, Yars stratejik füze sistemlerinin... 01.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-01T17:22+0300
2022-06-01T17:22+0300
2022-06-01T17:22+0300
savunma
yars füzesi
tatbikat
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İvanovo Bölgesi’nde, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Teykov Tümeni’nin Yars seyyar kara füze sisteminin otonom fırlatıcıları, tatbikat kapsamında, muharebe devriye güzergahlarında yoğun manevra eylemleri gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.Tatbikata yaklaşık bin asker ve 100’den fazla teçhizatın katıldığı bildirildi.Askerlerin Yars füze sistemlerinin sahadaki pozisyonlara çıkarılması, 100 kilometre mesafedeki konuma taşınması ve kamufle edilmesi gibi çeşitli görevleri yerine getirdiği belirtildi.Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olup, olası bir saldırının nükleer caydırıcılığı için geliştirildi. Bu kuvvetlerin ana grubu olan modern Yars füze sistemleri, 11 bin kilometreye kadar mesafelerde hedefleri vurma yeteneğine sahip.
https://tr.sputniknews.com/20220207/rusyadan-ivanovo-bolgesinde-yars-fuze-sistemleri-ile-tatbikat-1053542219.html
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yars füzesi, tatbikat, rusya savunma bakanlığı
Rusya’da Yars stratejik füze sistemleri ile tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Teykov Tümeni’nin, İvanovo Bölgesi’nde düzenlenen tatbikat kapsamında, Yars stratejik füze sistemlerinin otonom fırlatıcılarının manevralar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İvanovo Bölgesi’nde, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Teykov Tümeni’nin Yars seyyar kara füze sisteminin otonom fırlatıcıları, tatbikat kapsamında, muharebe devriye güzergahlarında yoğun manevra eylemleri gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.
Tatbikata yaklaşık bin asker ve 100’den fazla teçhizatın katıldığı bildirildi.
Askerlerin Yars füze sistemlerinin sahadaki pozisyonlara çıkarılması, 100 kilometre mesafedeki konuma taşınması ve kamufle edilmesi gibi çeşitli görevleri yerine getirdiği belirtildi.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olup, olası bir saldırının nükleer caydırıcılığı için geliştirildi. Bu kuvvetlerin ana grubu olan modern Yars füze sistemleri, 11 bin kilometreye kadar mesafelerde hedefleri vurma yeteneğine sahip.