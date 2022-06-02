https://tr.sputniknews.com/20220602/abddeki-hastane-saldirisinda-yeni-detaylar-ortaya-cikti--1056928253.html

ABD'deki hastane saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı

ABD'deki hastane saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 4 kişiyi katleden saldırgan Michael Louis'in hastaneye doktorlarını öldürmek için gittiği ortaya çıktı. Saldırganın... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T23:03+0300

2022-06-02T23:03+0300

2022-06-02T23:03+0300

dünya

abd

hastane

saldırı

silahlı saldırı

ölü

detay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056928350_0:231:2730:1767_1920x0_80_0_0_1eb019d00642d2f139e8264fa1e4075d.jpg

ABD’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.Tulsa Polis Şefi Wendell Franklin, ABD basınına yaptığı açıklamada 'Louis' adlı saldırganın, 19 Mayıs'ta St. Francis Hastanesinde sırtından ameliyat olduğunu ve olay günü hastaneye, birkaç defa ameliyat ağrıları nedeniyle suçladığı doktorları Preston Phillips ve Stephanie Husen'i öldürmek için gittiğinin anlaşıldığını söyledi.Franklin, siyah saldırganın üzerinde doktorunu nasıl öldüreceğine dair yaptığı planın bulunduğunu ve olay günü iki doktor dahil önüne gelen herkesi vurduğunu belirtti.Louis'in ayrıca olay günü hastaneye gitmeden yaklaşık 2 saat önce bir silah mağazasından AR-15 tarzı yarı otomatik silah aldığı ve daha önce sahip olduğu tabancasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği, hastanede bu iki silaha ait toplam 37 mermi kovanı bulunduğu aktarıldı.Olayda iki doktorun dışında resepsiyonist Amanda Green ve tedavi olan William Love'ın da hayatını kaybettiği bildirilirken hastane yönetimi ölenlerin ailelerine gereken yardımı yapacaklarını, bunun için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından dün akşam yapılan paylaşımda, St. Francis Hastane Kampüsü'ne elinde tüfekle giren kişinin binadaki insanlara ateş açtığı, 4 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahıyla intihar ettiği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220602/abdde-hastaneye-silahli-saldiri-4-olu--1056902614.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, hastane, saldırı, silahlı saldırı, ölü, detay