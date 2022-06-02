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https://tr.sputniknews.com/20220602/abddeki-hastane-saldirisinda-yeni-detaylar-ortaya-cikti--1056928253.html
ABD'deki hastane saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı
ABD'deki hastane saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı
ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 4 kişiyi katleden saldırgan Michael Louis'in hastaneye doktorlarını öldürmek için gittiği ortaya çıktı. Saldırganın... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T23:03+0300
2022-06-02T23:03+0300
dünya
abd
hastane
saldırı
silahlı saldırı
ölü
detay
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ABD’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.Tulsa Polis Şefi Wendell Franklin, ABD basınına yaptığı açıklamada 'Louis' adlı saldırganın, 19 Mayıs'ta St. Francis Hastanesinde sırtından ameliyat olduğunu ve olay günü hastaneye, birkaç defa ameliyat ağrıları nedeniyle suçladığı doktorları Preston Phillips ve Stephanie Husen'i öldürmek için gittiğinin anlaşıldığını söyledi.Franklin, siyah saldırganın üzerinde doktorunu nasıl öldüreceğine dair yaptığı planın bulunduğunu ve olay günü iki doktor dahil önüne gelen herkesi vurduğunu belirtti.Louis'in ayrıca olay günü hastaneye gitmeden yaklaşık 2 saat önce bir silah mağazasından AR-15 tarzı yarı otomatik silah aldığı ve daha önce sahip olduğu tabancasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği, hastanede bu iki silaha ait toplam 37 mermi kovanı bulunduğu aktarıldı.Olayda iki doktorun dışında resepsiyonist Amanda Green ve tedavi olan William Love'ın da hayatını kaybettiği bildirilirken hastane yönetimi ölenlerin ailelerine gereken yardımı yapacaklarını, bunun için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından dün akşam yapılan paylaşımda, St. Francis Hastane Kampüsü'ne elinde tüfekle giren kişinin binadaki insanlara ateş açtığı, 4 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahıyla intihar ettiği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220602/abdde-hastaneye-silahli-saldiri-4-olu--1056902614.html
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abd, hastane, saldırı, silahlı saldırı, ölü, detay

ABD'deki hastane saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı

23:03 02.06.2022
© AP PhotoABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 4 kişiyi katleden saldırgan Michael Louis'in hastaneye doktorlarını öldürmek için gittiği ortaya çıktı. Saldırganın katlettiği 4 kişiden 2'si kendi doktoru çıktı.
ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 4 kişiyi katleden saldırgan Michael Louis'in hastaneye doktorlarını öldürmek için gittiği ortaya çıktı. Saldırganın katlettiği 4 kişiden 2'si kendi doktoru çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AP Photo
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ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 4 kişiyi katleden saldırgan Michael Louis'in hastaneye doktorlarını öldürmek için gittiği ortaya çıktı. Saldırganın katlettiği 4 kişiden 2'si kendi doktoru çıktı.
ABD’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Tulsa Polis Şefi Wendell Franklin, ABD basınına yaptığı açıklamada 'Louis' adlı saldırganın, 19 Mayıs'ta St. Francis Hastanesinde sırtından ameliyat olduğunu ve olay günü hastaneye, birkaç defa ameliyat ağrıları nedeniyle suçladığı doktorları Preston Phillips ve Stephanie Husen'i öldürmek için gittiğinin anlaşıldığını söyledi.
Franklin, siyah saldırganın üzerinde doktorunu nasıl öldüreceğine dair yaptığı planın bulunduğunu ve olay günü iki doktor dahil önüne gelen herkesi vurduğunu belirtti.
Louis'in ayrıca olay günü hastaneye gitmeden yaklaşık 2 saat önce bir silah mağazasından AR-15 tarzı yarı otomatik silah aldığı ve daha önce sahip olduğu tabancasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği, hastanede bu iki silaha ait toplam 37 mermi kovanı bulunduğu aktarıldı.
Olayda iki doktorun dışında resepsiyonist Amanda Green ve tedavi olan William Love'ın da hayatını kaybettiği bildirilirken hastane yönetimi ölenlerin ailelerine gereken yardımı yapacaklarını, bunun için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.
Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından dün akşam yapılan paylaşımda, St. Francis Hastane Kampüsü'ne elinde tüfekle giren kişinin binadaki insanlara ateş açtığı, 4 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahıyla intihar ettiği bildirilmişti.
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
DÜNYA
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü
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