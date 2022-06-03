https://tr.sputniknews.com/20220603/bidendan-elon-muska-ekonomi-yaniti-aya-yolculugunda-basarilar-diliyorum-1056961179.html

Biden'dan Elon Musk'a 'ekonomi' yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

Biden'dan Elon Musk'a 'ekonomi' yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

ABD lideri Biden, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T22:09+0300

2022-06-03T22:09+0300

2022-06-03T22:09+0300

dünya

abd

joe biden

musk

ekonomi

polemik

tartışma

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ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var" ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/elon-musk-tesla-yoneticilerini-evden-calismayi-birakip-ofise-gelmezlerse-isten-atmakla-tehdit-etti--1056891358.html

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abd, joe biden, musk, ekonomi, polemik, tartışma