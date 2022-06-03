https://tr.sputniknews.com/20220603/bidendan-elon-muska-ekonomi-yaniti-aya-yolculugunda-basarilar-diliyorum-1056961179.html
Biden'dan Elon Musk'a 'ekonomi' yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum
Biden'dan Elon Musk'a 'ekonomi' yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum
ABD lideri Biden, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:09+0300
2022-06-03T22:09+0300
2022-06-03T22:09+0300
dünya
abd
joe biden
musk
ekonomi
polemik
tartışma
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ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var" ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/elon-musk-tesla-yoneticilerini-evden-calismayi-birakip-ofise-gelmezlerse-isten-atmakla-tehdit-etti--1056891358.html
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abd, joe biden, musk, ekonomi, polemik, tartışma
Biden'dan Elon Musk'a 'ekonomi' yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum
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ABD lideri Biden, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar diliyorum" sözleriyle yanıt verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.
Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var" ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.