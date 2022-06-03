https://tr.sputniknews.com/20220603/moskovada-nazim-hikmeti-anma-toreni-1056949120.html

Moskova'da Nazım Hikmet'i anma töreni

Moskova'da Nazım Hikmet'i anma töreni

Bugün Moskova’da büyük Türk şairi Nazım Hikmet’in vefatının 59. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T15:55+0300

2022-06-03T15:55+0300

2022-06-03T15:55+0300

görüş

kültür & sanat

nazım hikmet

moskova

naki karaaslan

sabahattin yavuz

moskova yunus emre enstitüsü (yee)

rus-türk işadamları birliği (rtib)

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Etkinlik, T.C. Moskova Büyükelçiliği himayelerinde, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rus-Türk İş Adamları Birliği ve Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesinin iş birliğiyle, şairin Moskova Novodeviçi mezarlığında bulunan kabri başında gerçekleştirildi.Şiddetli yağmura rağmen bir araya gelen Nazım Hikmet severleri, eserlerini hatırlayarak mezarına çiçekler bıraktı.Etkinliğin organizatörlerinden Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ferhat Tamkoç, Sputnik’e verdiği demeçte Nazım Hikmet’in ve şiirlerinin taşıdığı önem ve özelliklerini şu sözlerle ifade etti:“Türkiye ve Rusya arasında kültür köprüsü kuran, ortak değerimiz büyük şairimiz Nazım Hikmet, ses bayrağımız Türkçenin ve Türk şiirinin Rusya özelinden hareketle dünyada tanınmasında büyük bir öneme sahiptir. Şiirini güçlendiren bütün anlam ve anlatım olaylarını Türkçenin inceliklerinden yararlanarak kullanmış olması, Türkçeye gönül vermiş bir sanatçı kimliğiyle açıklanabilir. Nazım Hikmet’in Türkçesi şiirlerinde büyük bir anlam kazanır ve kendine özgü bir ahenge bürünür. Büyük şairimiz Nazım Hikmet, adeta bir kuyumcu ustası gibi kelimeleri büyük bir ustalık ve titizlikle bir araya getirerek şiirlerini kaleme almıştır. Nazım Hikmet şiirlerinde insan sevgisi, memleket sevgisi, eşitlik, yoksulluk, özgürlük, aşk ve yalnızlık gibi temaları işlemiştir. Şiirlerine baktığımızda içinde bulunduğu duygu yoğunluğunun da etkisiyle sürekli olarak seven, sevdiklerinin özlemini çeken ve bunu başarılı bir biçimde dizelerine aktarabilen bir şair olarak karşımıza çıkar. Büyük şairimiz Nazım Hikmet’i ölümünün 59. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyorum."Şiddetli yağmur nedeniyle etkinliğin tamamını yerine getiremediklerini söyleyen Rus-Türk İş Adamları Birliği eş başkanı Naki Karaaslan şöyle devam etti:“Nazım Hikmet’in vefatının 59. yıldönümünü anmak için güzel bir hazırlık yapmıştık. Konuşmalar, sohbetler olacaktı. Ama şiddetli yağmur nedeniyle olmadı. Fakat biz yine buradayız, büyük şairin ölümünün 59. yıldönümünde yine mezarı başındayız. Ve Rus-Türk İş Adamları Birliği olarak son 30 yıldır hep beraberiz. Nazım Hikmet bu süre zarfında hiç yalnız bırakılmadı. Şiirleriyle kendisini ölümsüzleştirmiştir. Onu ölümsüz hale getiren güçlü kalemi, sevdasıdır. Nazım Hikmet, Rusya-Türkiye arasındaki kardeşliğin ve dostluğun simgesidir."Rus-Türk İş Adamları Birliği eş başkanı Sabahattin Yavuz da, hava şartlarına rağmen etkinliğe katılan Nazım Hikmet severlerine, Sputnik aracılığıyla şu sözlerle teşekkürlerini iletti:“Yine Nazım’ı anma etkinliğindeyiz. 59. ölüm yıldönümündeyiz. Hava şartlarına rağmen bugün buraya gelen bütün dostlarımızın ayağına sağlık. Bu gerçek bir Nazım severliktir. Yağmur, çamur, kar demeden her sene buradayız. Bu sene de etkinliğimizi sağanak yağmur altında güzel bir şekilde gerçekleştirdik."

https://tr.sputniknews.com/20220601/nzim-hikmete-ithafen-bu-hafta-moskovada-bir-dizi-etkinlik-duzenlenecek-1056888143.html

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kültür & sanat, nazım hikmet, moskova, naki karaaslan, sabahattin yavuz, moskova yunus emre enstitüsü (yee), rus-türk işadamları birliği (rtib)