https://tr.sputniknews.com/20220606/altili-parti-secim-guvenligi-adimlarini-acikladi--1057031032.html
Altılı masa seçim güvenliği adımlarını açıkladı
Altılı masa seçim güvenliği adımlarını açıkladı
Altı Parti tarafından oluşturulan Seçim Güvenliği Komisyonu, hazırladıkları raporu kamuoyu ile paylaştı. Komisyon 6 partinin seçim sürecinden atacakları... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T12:21+0300
2022-06-06T12:21+0300
2022-06-06T12:21+0300
politika
muhalefet
ana muhalefet partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
deva partisi
saadet partisi
gelecek partisi
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Altı Parti'nin bir araya gelerek oluşturdukları Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli unsurları belirleyerek, bu konularda alacakları önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Partilerin ortak çalışması; seçim öncesi, seçim sürecinde yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrasında yapılacaklar şeklinde 4 başlıkta sıralandı.Komisyonun çalışmalarını CHP'den Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi'nden İdris Şahin, Demokrat Parti'den İlay Aksoy, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer üstün, İYİ Parti'den Şenol Sunat, Saadet Partisi'nden Hasan Bitmez birlikte açıkladı. Seçim öncesi alınacak önlemlerSeçim takvimi boyunca yapılacaklar Seçim günü yapılacaklar Seçim sonrasında yapılacaklar
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muhalefet, ana muhalefet partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi, saadet partisi, gelecek partisi
Altılı masa seçim güvenliği adımlarını açıkladı
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Altı Parti tarafından oluşturulan Seçim Güvenliği Komisyonu, hazırladıkları raporu kamuoyu ile paylaştı. Komisyon 6 partinin seçim sürecinden atacakları adımları açıkladı. Rapora göre, 200 bin sandık görevlisi eğitilecek.
Altı Parti'nin bir araya gelerek oluşturdukları Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli unsurları belirleyerek, bu konularda alacakları önlemleri kamuoyu ile paylaştı.
Partilerin ortak çalışması; seçim öncesi, seçim sürecinde yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrasında yapılacaklar şeklinde 4 başlıkta sıralandı.
Komisyonun çalışmalarını CHP'den Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi'nden İdris Şahin, Demokrat Parti'den İlay Aksoy, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer üstün, İYİ Parti'den Şenol Sunat, Saadet Partisi'nden Hasan Bitmez birlikte açıkladı.
Seçim öncesi alınacak önlemler
Her parti seçim kütüklerini YSK’dan alarak bunlar üzerinde çalışma yürütecek. 'Anormal sayıda seçmen kaydı, vefat ettiği halde kütüğe yazılanlar
' gibi başlıklar değerlendirilecek.
Sandık başı işlemlerini takip edecek kadrolar belirlenecek. Yaklaşık 200 bin civarında kurulacak sandık için görevlisi belirlenecek. Bu görevliler eğitimden geçirilecek.
Partiler ortak seçim alt yapısı sayesi oluşturacak. Bu konuda partiler iş birliği yapacak
Seçim takvimi boyunca yapılacaklar
Sandık kurulu başkanı ve memur üye belirleme süreci takip edilecek
Her siyasi parti seçim sürecinde düzenleyeceği, miting, toplantı benzeri faaliyetler konusunda diğer partileri bilgilendirecek.
Altılı masayı oluşturan partiler propaganda faaliyetlerinin sağlıklı, eşit ve adil şekilde yürütülmesi için iş birliği yapacak.
Seçim günü yapılacaklar
Seçim günü bütün sandık kurullarının mevzuata uygun şekilde oluşumu takip edilecek.
Sandık başından gerçekleşecek, usulsüz işlemleri, mükerrer oy kullanımı, kamu gücü kullanarak yapılan manipülasyonlar ile yerel ve yöresel müdahaleler konusunda şikayet ve itiraz yolarını kullanılacak.
Seçmenin oy vermesi teşvik edilerek ve kolaylaştırılacak
Seçim sonrasında yapılacaklar
Seçim sürecinde yapılan itirazlar takip edilecek.
Islak İmzalı sandık sonuç tutanağının alınması ve yetkili birimlere iletilmesi sağlanacak.
Oy torbasının ilçe seçim kuruluna ulaşması takip edilecek.
YSK tarafından resmi sonuçların ilanına kadar her türlü itiraz mekanizması takip edilecek.