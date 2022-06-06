https://tr.sputniknews.com/20220606/altili-parti-secim-guvenligi-adimlarini-acikladi--1057031032.html

Altılı masa seçim güvenliği adımlarını açıkladı

Altılı masa seçim güvenliği adımlarını açıkladı

Altı Parti tarafından oluşturulan Seçim Güvenliği Komisyonu, hazırladıkları raporu kamuoyu ile paylaştı. Komisyon 6 partinin seçim sürecinden atacakları... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T12:21+0300

2022-06-06T12:21+0300

2022-06-06T12:21+0300

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Altı Parti'nin bir araya gelerek oluşturdukları Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli unsurları belirleyerek, bu konularda alacakları önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Partilerin ortak çalışması; seçim öncesi, seçim sürecinde yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrasında yapılacaklar şeklinde 4 başlıkta sıralandı.Komisyonun çalışmalarını CHP'den Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi'nden İdris Şahin, Demokrat Parti'den İlay Aksoy, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer üstün, İYİ Parti'den Şenol Sunat, Saadet Partisi'nden Hasan Bitmez birlikte açıkladı. Seçim öncesi alınacak önlemlerSeçim takvimi boyunca yapılacaklar Seçim günü yapılacaklar Seçim sonrasında yapılacaklar

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