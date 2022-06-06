https://tr.sputniknews.com/20220606/aym-millet-partisinin-millet-ittifaki-ismimizi-kullanmasin-basvurusunu-reddetti-1057028911.html

AYM, Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı ismimizi kullanmasın' başvurusunu reddetti

AYM, Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı ismimizi kullanmasın' başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisinin, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T11:58+0300

2022-06-06T11:58+0300

2022-06-06T11:58+0300

politika

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millet partisi

millet ittifakı

mahkeme

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Millet Partisi, partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünün başka parti veya partilerce bir ittifakın adı olarak kullanılmasının hukuki olmadığını savunarak, AYM'ye başvurdu.Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, başvuruyu reddetti.Millet Partisinin başvurusunda, "Altılı Masa olarak da bilinen ittifakın, 'Millet' ismini kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi" istenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220530/6-parti-anayasa-ve-yasa-degisikligi-tekliflerini-aciklayacak-1056810226.html

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politika, aym, millet partisi, millet ittifakı, mahkeme