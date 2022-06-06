https://tr.sputniknews.com/20220606/aym-millet-partisinin-millet-ittifaki-ismimizi-kullanmasin-basvurusunu-reddetti-1057028911.html
AYM, Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı ismimizi kullanmasın' başvurusunu reddetti
AYM, Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı ismimizi kullanmasın' başvurusunu reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisinin, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T11:58+0300
2022-06-06T11:58+0300
2022-06-06T11:58+0300
politika
politika
aym
millet partisi
millet ittifakı
mahkeme
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Millet Partisi, partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünün başka parti veya partilerce bir ittifakın adı olarak kullanılmasının hukuki olmadığını savunarak, AYM'ye başvurdu.Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, başvuruyu reddetti.Millet Partisinin başvurusunda, "Altılı Masa olarak da bilinen ittifakın, 'Millet' ismini kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi" istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220530/6-parti-anayasa-ve-yasa-degisikligi-tekliflerini-aciklayacak-1056810226.html
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politika, aym, millet partisi, millet ittifakı, mahkeme
AYM, Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı ismimizi kullanmasın' başvurusunu reddetti
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisinin, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
Millet Partisi, partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünün başka parti veya partilerce bir ittifakın adı olarak kullanılmasının hukuki olmadığını savunarak, AYM'ye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, başvuruyu reddetti.
Millet Partisinin başvurusunda, "Altılı Masa olarak da bilinen ittifakın, 'Millet' ismini kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi" istenmişti.