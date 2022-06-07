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BM: Dünya tüm dikkatini Ukrayna'ya vermeye devam ederse Afrika'da çocuk ölümlerinde büyük artış olur
BM: Dünya tüm dikkatini Ukrayna'ya vermeye devam ederse Afrika'da çocuk ölümlerinde büyük artış olur
Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın tüm dikkatini Ukrayna krizine verip diğer bölgelerdeki insani krizleri göz ardı etmeyi sürdürmesi durumunda Doğu Afrika'da... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T20:04+0300
2022-06-07T20:24+0300
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BM'nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Rania Dagash, Doğu Afrika ülkelerinde çocukların yetersiz beslenme oranına dair rakamları paylaştı.Dagash, "Dünya, Ukrayna'ya bakışını genişletip başka yerleri görmez ve acil hareket etmezse, Doğu Afrika'daki çocuk ölümlerinde patlama beklenmektedir." açıklamasında bulundu.Bölgedeki kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle son 5 ayda acil gıda ihtiyacı duyan çocuk sayısının yüzde 15 arttığına dikkati çeken Dagash, "Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1,7 milyondan fazla çocuk, gıda güvensizliği nedeniyle acil müdahaleye muhtaç durumda." dedi.Dagash, bunun yanı sıra Somali'de 336 binin üzerinde çocuğun şiddetli açlık tehlikesi altında olup, çok acil yardıma ihtiyaç duyduklarını aktardı.'Bölge tarihinin en uzun süreli kuraklığı' yaşanabilirBölgede son 2 yılda üst üste 4 yağmur mevsiminin kurak geçtiğini belirten Dagash, bu durum nedeniyle ekin ve çiftlik hayvanlarının öldüğü, su kaynaklarının ise kuruduğunu vurguladı.Dagash, ekim ayındaki yağmur mevsiminin de kurak geçeceği ve "bölge tarihindeki en uzun süreli kuraklığın yaşanacağına" dair UNICEF'in tahminlerini paylaştı.Ukrayna krizi, gıda fiyatlarını olumsuz etkilediDagash, Ukrayna krizi nedeniyle bu iki ülkeden gıda ticaretinin aksamasının Doğu Afrika'da artan kıtlığı tetiklediğini kaydederek, "Sadece Somali, buğdayının yüzde 92'sini Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor. Tedarik zinciri kilitlendi ve savaş aynı zamanda gıda ve petrol fiyatlarını artırdı. Etiyopya, Kenya ve Somali'de halk, hayatta kalabilmek için temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyor." ifadesini kullandı.Ukrayna krizinin en çok Somali'de gıda fiyat artışını etkilediğini vurgulayan Dagash, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede gıda fiyatlarının yüzde 160'a kadar arttığı bilgisini paylaştı.Dagash, uluslararası camiaya, "İnsani faciayı önlemek için derhal harekete geçmeliyiz. En korumasız durumdaki kişilerin hayatları yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle halihazırda tehlikedeyken, harekete geçmek için kıtlık ilan edilmesini bekleyemeyiz." çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220426/yemende-4-ayda-33-binden-fazla-kisi-goc-etmek-zorunda-kaldi--1055846483.html
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bm, afrika, açlık, kriz, çocuk

BM: Dünya tüm dikkatini Ukrayna'ya vermeye devam ederse Afrika'da çocuk ölümlerinde büyük artış olur

20:04 07.06.2022 (güncellendi: 20:24 07.06.2022)
© AFP 2022 / KHALED ZIADBM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı
BM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / KHALED ZIAD
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Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın tüm dikkatini Ukrayna krizine verip diğer bölgelerdeki insani krizleri göz ardı etmeyi sürdürmesi durumunda Doğu Afrika'da "çocuk ölümü sayısında patlama yaşanacağı" uyarısında bulundu.
BM'nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Rania Dagash, Doğu Afrika ülkelerinde çocukların yetersiz beslenme oranına dair rakamları paylaştı.
Dagash, "Dünya, Ukrayna'ya bakışını genişletip başka yerleri görmez ve acil hareket etmezse, Doğu Afrika'daki çocuk ölümlerinde patlama beklenmektedir." açıklamasında bulundu.
Bölgedeki kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle son 5 ayda acil gıda ihtiyacı duyan çocuk sayısının yüzde 15 arttığına dikkati çeken Dagash, "Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1,7 milyondan fazla çocuk, gıda güvensizliği nedeniyle acil müdahaleye muhtaç durumda." dedi.
Dagash, bunun yanı sıra Somali'de 336 binin üzerinde çocuğun şiddetli açlık tehlikesi altında olup, çok acil yardıma ihtiyaç duyduklarını aktardı.

'Bölge tarihinin en uzun süreli kuraklığı' yaşanabilir

Bölgede son 2 yılda üst üste 4 yağmur mevsiminin kurak geçtiğini belirten Dagash, bu durum nedeniyle ekin ve çiftlik hayvanlarının öldüğü, su kaynaklarının ise kuruduğunu vurguladı.
Dagash, ekim ayındaki yağmur mevsiminin de kurak geçeceği ve "bölge tarihindeki en uzun süreli kuraklığın yaşanacağına" dair UNICEF'in tahminlerini paylaştı.

Ukrayna krizi, gıda fiyatlarını olumsuz etkiledi

Dagash, Ukrayna krizi nedeniyle bu iki ülkeden gıda ticaretinin aksamasının Doğu Afrika'da artan kıtlığı tetiklediğini kaydederek, "Sadece Somali, buğdayının yüzde 92'sini Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor. Tedarik zinciri kilitlendi ve savaş aynı zamanda gıda ve petrol fiyatlarını artırdı. Etiyopya, Kenya ve Somali'de halk, hayatta kalabilmek için temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyor." ifadesini kullandı.
Ukrayna krizinin en çok Somali'de gıda fiyat artışını etkilediğini vurgulayan Dagash, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede gıda fiyatlarının yüzde 160'a kadar arttığı bilgisini paylaştı.
Dagash, uluslararası camiaya, "İnsani faciayı önlemek için derhal harekete geçmeliyiz. En korumasız durumdaki kişilerin hayatları yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle halihazırda tehlikedeyken, harekete geçmek için kıtlık ilan edilmesini bekleyemeyiz." çağrısında bulundu.
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