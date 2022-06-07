Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220607/kasimpasa-tribun-liderinin-oldurulmesi-sorusturmasinda-10-kisi-gozaltina-alindi-1057081883.html
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı
Kasımpaşa tribün lideri olarak tanınan Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, tetikçi olduğu... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:26+0300
2022-06-07T13:32+0300
kasımpaşa
türkiye
dava
gözaltı
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057081691_0:0:1174:660_1920x0_80_0_0_35040cf9b860dfe1f9f04a89ad97587a.jpg
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.10 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olan azmettirici Barış B. hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirtildi. Olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ile çalıntı aracı temin eden kişilerinde de gözaltında bulunduğu kaydedildi.Gözaltındaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.Ne olmuştu?Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin'e, evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti.Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/kasimpasa-tribun-lideri-silahli-saldirida-olduruldu-intikam-alindi-notu-paylastilar-1055668182.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057081691_0:0:880:660_1920x0_80_0_0_a4cafa4a80056088dcd1dbda21013027.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kasımpaşa, dava, gözaltı, cinayet

Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı

13:26 07.06.2022 (güncellendi: 13:32 07.06.2022)
© DHAKasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi soruşturmasında 10 gözaltı
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi soruşturmasında 10 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kasımpaşa tribün lideri olarak tanınan Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, tetikçi olduğu belirlenen M.B.'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olan azmettirici Barış B. hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirtildi. Olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ile çalıntı aracı temin eden kişilerinde de gözaltında bulunduğu kaydedildi.
Gözaltındaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin'e, evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti.
Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kasımpaşa tribün lideri silahlı saldırıda öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
TÜRKİYE
Kasımpaşa tribün lideri silahlı saldırıda öldürüldü: 'İntikam alındı' notu paylaştılar
19 Nisan, 11:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала