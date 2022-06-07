https://tr.sputniknews.com/20220607/kasimpasa-tribun-liderinin-oldurulmesi-sorusturmasinda-10-kisi-gozaltina-alindi-1057081883.html
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı
Kasımpaşa tribün lideri olarak tanınan Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, tetikçi olduğu... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:26+0300
2022-06-07T13:26+0300
2022-06-07T13:32+0300
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dava
gözaltı
cinayet
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.10 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olan azmettirici Barış B. hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirtildi. Olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ile çalıntı aracı temin eden kişilerinde de gözaltında bulunduğu kaydedildi.Gözaltındaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.Ne olmuştu?Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin'e, evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti.Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/kasimpasa-tribun-lideri-silahli-saldirida-olduruldu-intikam-alindi-notu-paylastilar-1055668182.html
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kasımpaşa, dava, gözaltı, cinayet
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı
13:26 07.06.2022 (güncellendi: 13:32 07.06.2022) Abone ol
Kasımpaşa tribün lideri olarak tanınan Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, tetikçi olduğu belirlenen M.B.'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olan azmettirici Barış B. hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirtildi. Olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ile çalıntı aracı temin eden kişilerinde de gözaltında bulunduğu kaydedildi.
Gözaltındaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.
Ne olmuştu?
Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin'e, evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti.
Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.