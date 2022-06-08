CANLI | Polonya, Ukrayna'ya yaklaşık 630 milyon dolar değerinde silah tedarik edecek

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya yaklaşık 630 milyon dolar değerinde silah tedariki için bir anlaşma imzalayacaklarını ve bunun son 30 yılın en yüksek miktarı olduğunu söyledi.
06:50 08.06.2022
Dünya Bankasından Ukrayna'ya 1.49 milyar dolarlık yeni finansman desteği
Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanın onaylandığını bildirdi.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, yeni finansmanın Dünya Bankasının harekete geçirdiği toplam 4 milyar doları aşan destek paketinin bir parçası olduğu aktarıldı.
Söz konusu fonun yaklaşık 2 milyar dolarının harcandığı belirtilen açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun ülkedeki kamu harcamalarına destek olmak amacıyla Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanı onayladığı kaydedildi.
Açıklamada, yeni finansmanın hükümet ve sosyal hizmet görevlilerinin ücretlerinin ödenmesi için kullanılacağı belirtildi.
Yeni kaynak için İngiltere, Hollanda, Litvanya ve Letonya'dan sağlanan finansman garantilerinden yararlanıldığı ifade edilen açıklamada, kaynağın, İtalya'dan gelen paralel finansman ve Çoklu Donör Güven Fonu'na yapılan katkılarla da desteklendiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Dünya Bankası Grubu'nun devam eden savaş karşısında Ukrayna ve halkına sürekli destek sağladığını belirtti.
Malpass, "Mali desteği harekete geçirmek ve Ukraynalıların sağlık hizmetlerine, eğitime ve sosyal korumaya erişmesine yardımcı olmak amacıyla çeşitli finansman araçlarımızın esnekliğinden yararlanmak için bağış yapan ülkelerle birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
06:43 08.06.2022
Jerusalem Post: Ukrayna, İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini satın almak istiyor
Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, ülkesinin İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini satın almak istediğini açıkladı.
Jerusalem Post gazetesine göre, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Korniychuk, İsrail yapımı güdümlü taşınabilir Spike SR tanksavar füze sisteminin Almanya'dan Ukrayna'ya nakli için Tel Aviv'in izin vereceği beklentisinde olduklarını söyledi.
Korniychuk, Amerikalıların söz konusu tanksavar füzelerinin Almanya'dan Ukrayna'ya taşınmasına izin verdiklerini ancak İsrail'in bunu kabul etmediğini dile getirdi.
"Hibe değil, satın almak istiyoruz"
"Demir Kubbe" sistemini satın almak istediklerini belirten Korniychuk, şunları ifade etti:
"Bizim İsrail'in yardımına ihtiyacımız var. Yani askeri teknik desteğe ihtiyacımız var. Rusya bombardımanından kadın ve çocuklarımızı kurtarma imkanı verecek Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var. ABD satışa itiraz etmeyecektir. Biz bunu hibe değil, satın almak istiyoruz"
Korniychuk, İsrail'in, Ukrayna’ya savunma amaçlı askeri yardım ve teknik destek sağlamaması, Ukraynalı askerlerin hastanelerinde tedavi edilmesini reddetmesinden duyduğu hayal kırıklığına dikkati çekti.
İsrail basınında Ukrayna yok
İsrail basınından Ukrayna’nın neredeyse tamamen çıkarılması, savaş haberlerinin basında yer almaması ve görmezden gelinmesinin İsrail hükümetinin savaştan memnuniyetsizliğini yansıttığını öne süren Konichuk, "İsrail hükümetinden bulunduğu konfor alanından çıkmasını ve realiteye dönmesini istiyoruz." dedi.
Kiev yönetimi, daha önce de Tel Aviv'i Ukrayna saldırısından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla uyumlu davranmamakla suçlamıştı.
06:28 08.06.2022
Bloomberg'in ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin ülkedeki uranyum zenginleştirme tesislerinin geliştirilmesine yatırım yaparak Rus nükleer yakıtına olan bağımlılığı azaltmayı beklediğini bildirdi.
06:27 08.06.2022
Kherson bölgesinin askeri-sivil idaresi başkanı Volodymyr Saldo, kayıt yeri ne olursa olsun tüm Ukrayna sakinlerinin artık Kherson bölgesinde Rus pasaportu başvurusunda bulunabileceklerini söyledi.
06:24 08.06.2022
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Moskova'nın daha az gelir elde etmesi koşuluyla Rus petrolünün dünya pazarında olmaya devam etmesini istediğini söyledi.
06:23 08.06.2022
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki: Ukrayna'ya yaklaşık 630 milyon dolar değerinde silah tedariki için anlaşma imzalanacak