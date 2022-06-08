CANLI | Polonya, Ukrayna'ya yaklaşık 630 milyon dolar değerinde silah tedarik edecek

Dünya Bankasından Ukrayna'ya 1.49 milyar dolarlık yeni finansman desteği

Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanın onaylandığını bildirdi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, yeni finansmanın Dünya Bankasının harekete geçirdiği toplam 4 milyar doları aşan destek paketinin bir parçası olduğu aktarıldı.

Söz konusu fonun yaklaşık 2 milyar dolarının harcandığı belirtilen açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun ülkedeki kamu harcamalarına destek olmak amacıyla Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanı onayladığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni finansmanın hükümet ve sosyal hizmet görevlilerinin ücretlerinin ödenmesi için kullanılacağı belirtildi.

Yeni kaynak için İngiltere, Hollanda, Litvanya ve Letonya'dan sağlanan finansman garantilerinden yararlanıldığı ifade edilen açıklamada, kaynağın, İtalya'dan gelen paralel finansman ve Çoklu Donör Güven Fonu'na yapılan katkılarla da desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Dünya Bankası Grubu'nun devam eden savaş karşısında Ukrayna ve halkına sürekli destek sağladığını belirtti.

Malpass, "Mali desteği harekete geçirmek ve Ukraynalıların sağlık hizmetlerine, eğitime ve sosyal korumaya erişmesine yardımcı olmak amacıyla çeşitli finansman araçlarımızın esnekliğinden yararlanmak için bağış yapan ülkelerle birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.