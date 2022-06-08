https://tr.sputniknews.com/20220608/ekspertize-goturdugu-araca-boya-sicradi-yumruk-yumruga-kavga-cikti-1057132957.html

Ekspertize götürdüğü araca boya sıçradı, yumruk yumruğa kavga çıktı

Ekspertize götürdüğü araca boya sıçradı, yumruk yumruğa kavga çıktı

İstanbul Esenyurt’ta aracını ekspertize götüren bir vatandaş, döndüğünde kaportasına boya sıçradığını fark edince çalışanlarla tartışmaya başladı. Aradan geçen... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T13:32+0300

2022-06-08T13:32+0300

2022-06-08T13:32+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

ekspertiz

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İstanbul Esenyurt’ta bir kişi aracını ekspertize bıraktı.Bir süre sonra aracını almaya gelen kişi, otomobilinin kaportasına boya sıçradığını fark etti.Dükkan sahibi ile araç sahibi arasında önce söz dalaşı ardından da yumruklu kavga çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220607/atasehirde-1-kisinin-oldugu-gece-kulubundeki-kavgada-nefsi-mudafaa-savunmasi-1057091209.html

türkiye

istanbul

esenyurt

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istanbul, esenyurt, ekspertiz