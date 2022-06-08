https://tr.sputniknews.com/20220608/ekspertize-goturdugu-araca-boya-sicradi-yumruk-yumruga-kavga-cikti-1057132957.html
Ekspertize götürdüğü araca boya sıçradı, yumruk yumruğa kavga çıktı
Ekspertize götürdüğü araca boya sıçradı, yumruk yumruğa kavga çıktı
İstanbul Esenyurt’ta aracını ekspertize götüren bir vatandaş, döndüğünde kaportasına boya sıçradığını fark edince çalışanlarla tartışmaya başladı. Aradan geçen... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T13:32+0300
2022-06-08T13:32+0300
2022-06-08T13:32+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
ekspertiz
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İstanbul Esenyurt’ta bir kişi aracını ekspertize bıraktı.Bir süre sonra aracını almaya gelen kişi, otomobilinin kaportasına boya sıçradığını fark etti.Dükkan sahibi ile araç sahibi arasında önce söz dalaşı ardından da yumruklu kavga çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/atasehirde-1-kisinin-oldugu-gece-kulubundeki-kavgada-nefsi-mudafaa-savunmasi-1057091209.html
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istanbul, esenyurt, ekspertiz
Ekspertize götürdüğü araca boya sıçradı, yumruk yumruğa kavga çıktı
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İstanbul Esenyurt’ta aracını ekspertize götüren bir vatandaş, döndüğünde kaportasına boya sıçradığını fark edince çalışanlarla tartışmaya başladı. Aradan geçen dakikalarda taraflar birbirlerine yumruk yumruğa saldırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi aracını ekspertize bıraktı.
Bir süre sonra aracını almaya gelen kişi, otomobilinin kaportasına boya sıçradığını fark etti.
Dükkan sahibi ile araç sahibi arasında önce söz dalaşı ardından da yumruklu kavga çıktı.