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https://tr.sputniknews.com/20220608/yunanistanda-siginmacilari-geri-itmeye-karsi-eylem-1057158855.html
Yunanistan'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem
Yunanistan'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etmek için gösteri düzenledi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T22:52+0300
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dünya
göçmen krizi
yunanistan
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etti.Göç ve İltica Bakanlığı önünde toplanan gruptakiler, üzerlerinde "Geri itmeleri durdurun", "Frontex'e hayır" yazılı dövizler taşıdı.Ege'deki ölümlere dikkat çekilen eylemde, hükümetten geri itmelere karşı önlem alması istendi.Yunanistan sahil güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler 2020'den itibaren uluslararası basında yer almıştı. Bu haberlerde Frontex'in müdahil olduğu geri itmelerde binlerce kişinin mağdur olduğu, bazı göçmenlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.Frontex ve Yunanistan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/yunanistan-tarafindan-geri-itilen-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053444665.html
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göçmen krizi, yunanistan, atina

Yunanistan'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem

22:52 08.06.2022
© AAYunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etmek için gösteri düzenledi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etmek için gösteri düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etmek için gösteri düzenledi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etti.

Göç ve İltica Bakanlığı önünde toplanan gruptakiler, üzerlerinde "Geri itmeleri durdurun", "Frontex'e hayır" yazılı dövizler taşıdı.
Ege'deki ölümlere dikkat çekilen eylemde, hükümetten geri itmelere karşı önlem alması istendi.
Yunanistan sahil güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler 2020'den itibaren uluslararası basında yer almıştı. Bu haberlerde Frontex'in müdahil olduğu geri itmelerde binlerce kişinin mağdur olduğu, bazı göçmenlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
Frontex ve Yunanistan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.
Sahil Güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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Yunanistan tarafından geri itilen göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
3 Şubat, 20:39
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