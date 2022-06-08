https://tr.sputniknews.com/20220608/yunanistanda-siginmacilari-geri-itmeye-karsi-eylem-1057158855.html

Yunanistan'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem

Yunanistan'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etmek için gösteri düzenledi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T22:52+0300

2022-06-08T22:52+0300

2022-06-08T22:52+0300

dünya

göçmen krizi

yunanistan

atina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057159003_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_3d59670a469de88da470df9bd8541cae.jpg

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etti.Göç ve İltica Bakanlığı önünde toplanan gruptakiler, üzerlerinde "Geri itmeleri durdurun", "Frontex'e hayır" yazılı dövizler taşıdı.Ege'deki ölümlere dikkat çekilen eylemde, hükümetten geri itmelere karşı önlem alması istendi.Yunanistan sahil güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler 2020'den itibaren uluslararası basında yer almıştı. Bu haberlerde Frontex'in müdahil olduğu geri itmelerde binlerce kişinin mağdur olduğu, bazı göçmenlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.Frontex ve Yunanistan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.

https://tr.sputniknews.com/20220203/yunanistan-tarafindan-geri-itilen-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053444665.html

yunanistan

atina

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

göçmen krizi, yunanistan, atina