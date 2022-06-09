https://tr.sputniknews.com/20220609/israil-lubnanin-itirazina-ragmen-karis-sahasinda-gaz-aramaya-devam-edecek-1057168169.html

İsrail, Lübnan’ın itirazına rağmen 'Kariş' sahasında gaz aramaya devam edecek

İsrail, Lübnan’ın itirazına rağmen 'Kariş' sahasında gaz aramaya devam edecek

İsrail, Lübnan’ın itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz'deki Kariş sahasında gaz arama çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T00:17+0300

2022-06-09T00:17+0300

2022-06-09T00:17+0300

dünya

israil

ortadoğu

lübnan

doğalgaz

arama

yair lapid

benny gantz

karine elharrar

kariş

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Enerji Bakanı Karin Elharrar, yayınladıkları ortak açıklamada, ihtilaflı deniz sahası olan "Kariş”in “İsrail’in mülkü olduğunu” ileri sürdü.Açıklamada, Kariş’in, "İsrail Devletinin stratejik mülklerinden biri” olduğu iddia edilerek, “İsrail Devletinin ekonomik bölgesindeki enerji ve doğal gaz kaynaklarını çıkarmayı ve devletin yeşil ekonomisini geliştirmeyi amaçladığı" kaydedildi.Sondaj yapılacak alanın İsrail’e ait olduğu belirtilen açıklamada, bu bölgenin ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında müzakerelerin yürütüldüğü bölgenin birkaç kilometre güneyinde bulunduğu savunuldu.Açıklamaya ayrıca, Lübnan’a “deniz sınırları konusundaki müzakereleri hızlandırması" çağrısı yapıldı.Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığıLübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamış ve bunların sonuncusu Mayıs 2021'de düzenlenmişti. O tarihten bu yana taraflar arasında yeni bir müzakere gerçekleşmedi.

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