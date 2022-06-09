https://tr.sputniknews.com/20220609/izmirde-tarihi-eser-niteliginde-61-sikke-ele-gecirildi-1057174254.html
İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi
İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi
İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T03:16+0300
2022-06-09T03:16+0300
2022-06-09T03:16+0300
türkiye
sikke
izmir
menemen
tarihi eser
tarihi eser operasyonu
tarihi eser kaçakçılığı
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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatı doğrultusunda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kasımpaşa Mahallesinde bir adreste yaptığı aramada Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 51 yaşındaki şüpheli R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli R.A.'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220601/kutahyada-2-bin-880-sikke-ve-68-tarihi-obje-ele-gecirildi--1056865977.html
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sikke, izmir, menemen, tarihi eser, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı
İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi
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İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatı doğrultusunda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kasımpaşa Mahallesinde bir adreste yaptığı aramada Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili 51 yaşındaki şüpheli R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli R.A.'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.