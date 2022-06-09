https://tr.sputniknews.com/20220609/izmirde-tarihi-eser-niteliginde-61-sikke-ele-gecirildi-1057174254.html

İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T03:16+0300

2022-06-09T03:16+0300

2022-06-09T03:16+0300

türkiye

sikke

izmir

menemen

tarihi eser

tarihi eser operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı

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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatı doğrultusunda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kasımpaşa Mahallesinde bir adreste yaptığı aramada Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 51 yaşındaki şüpheli R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli R.A.'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220601/kutahyada-2-bin-880-sikke-ve-68-tarihi-obje-ele-gecirildi--1056865977.html

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