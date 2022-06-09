https://tr.sputniknews.com/20220609/venezuella-muhalefet-lideri-guaido-ile-gorusen-bidendan-yaptirim-mesaji-1057174837.html

Venezüella muhalefet lideri Guaido ile görüşen Biden'dan 'yaptırım' mesajı

Venezüella muhalefet lideri Guaido ile görüşen Biden'dan 'yaptırım' mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella Muhalefet Lideri Juan Guaido ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkedeki müzakerelerin çıktılarına göre bu ülkeye yönelik... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T03:32+0300

2022-06-09T03:32+0300

2022-06-09T03:32+0300

dünya

abd

joe biden

yaptırım

venezüella

juan guaido

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Venezüella muhalefet lideri Juan Guaido ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Biden, 2015'te demokratik yollarla seçilen Ulusal Meclis'i ve Guaido'nun geçici devlet başkanlığını tanımaya devam ettiğini ve bunlara destek verdiklerini dile getirdi" ifadesi kullanıldı.Biden'ın Venezüella'da 'demokratik kurumların yeniden tesisi', 'adil ve özgür seçimler' ve insan hakları konusundaki müzakerelere verdiği desteği dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, görüşmede, ABD'nin ve diğer uluslararası ortakların bu krizde oynayabileceği rolün ele alındığı aktarıldı.Açıklamada, "Biden, Venezüella halkının ülkelerinin geleceğine karar vermesini güçlendirecek müzakerelerin sonuçlarına göre bu ülkeye uygulanan yaptırımları yeniden şekillendirmeye hazır olduğunu kaydetti" ifadesine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/cumhurbaskani-erdogan--1057147738.html

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abd, joe biden, yaptırım, venezüella, juan guaido