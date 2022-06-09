https://tr.sputniknews.com/20220609/venezuella-muhalefet-lideri-guaido-ile-gorusen-bidendan-yaptirim-mesaji-1057174837.html
Venezüella muhalefet lideri Guaido ile görüşen Biden'dan 'yaptırım' mesajı
Venezüella muhalefet lideri Guaido ile görüşen Biden'dan 'yaptırım' mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella Muhalefet Lideri Juan Guaido ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkedeki müzakerelerin çıktılarına göre bu ülkeye yönelik... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T03:32+0300
2022-06-09T03:32+0300
2022-06-09T03:32+0300
dünya
abd
joe biden
yaptırım
venezüella
juan guaido
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Venezüella muhalefet lideri Juan Guaido ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Biden, 2015'te demokratik yollarla seçilen Ulusal Meclis'i ve Guaido'nun geçici devlet başkanlığını tanımaya devam ettiğini ve bunlara destek verdiklerini dile getirdi" ifadesi kullanıldı.Biden'ın Venezüella'da 'demokratik kurumların yeniden tesisi', 'adil ve özgür seçimler' ve insan hakları konusundaki müzakerelere verdiği desteği dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, görüşmede, ABD'nin ve diğer uluslararası ortakların bu krizde oynayabileceği rolün ele alındığı aktarıldı.Açıklamada, "Biden, Venezüella halkının ülkelerinin geleceğine karar vermesini güçlendirecek müzakerelerin sonuçlarına göre bu ülkeye uygulanan yaptırımları yeniden şekillendirmeye hazır olduğunu kaydetti" ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/cumhurbaskani-erdogan--1057147738.html
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abd, joe biden, yaptırım, venezüella, juan guaido
Venezüella muhalefet lideri Guaido ile görüşen Biden'dan 'yaptırım' mesajı
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ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella Muhalefet Lideri Juan Guaido ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkedeki müzakerelerin çıktılarına göre bu ülkeye yönelik yaptırımları tekrar şekillendirebileceklerini bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Venezüella muhalefet lideri Juan Guaido ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Biden, 2015'te demokratik yollarla seçilen Ulusal Meclis'i ve Guaido'nun geçici devlet başkanlığını tanımaya devam ettiğini ve bunlara destek verdiklerini dile getirdi" ifadesi kullanıldı.
Biden'ın Venezüella'da 'demokratik kurumların yeniden tesisi', 'adil ve özgür seçimler' ve insan hakları konusundaki müzakerelere verdiği desteği dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, görüşmede, ABD'nin ve diğer uluslararası ortakların bu krizde oynayabileceği rolün ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, "Biden, Venezüella halkının ülkelerinin geleceğine karar vermesini güçlendirecek müzakerelerin sonuçlarına göre bu ülkeye uygulanan yaptırımları yeniden şekillendirmeye hazır olduğunu kaydetti" ifadesine yer verildi.