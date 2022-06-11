https://tr.sputniknews.com/20220611/4-ilde-idare-mahkemesi-kuruldu-1057264439.html

4 ilde idare mahkemesi kuruldu

4 ilde idare mahkemesi kuruldu

Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T01:51+0300

2022-06-11T01:51+0300

2022-06-11T01:51+0300

türkiye

adliye

mahkeme

yargı

adalet bakanlığı

şehir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca Adalet Bakanlığı'nca Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemeleri kuruldu.Ağrı İdare Mahkemesinin yargı çevresi Ağrı ve Iğdır, Bingöl İdare Mahkemesinin yargı çevresi Bingöl ve Muş, Kars İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Kars ve Ardahan, Kırklareli İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise sadece Kırklareli olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220610/3-ilde--bolge-adliye-mahkemeleri-kuruldu-1057220158.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adliye, mahkeme, yargı, adalet bakanlığı, şehir