https://tr.sputniknews.com/20220611/4-ilde-idare-mahkemesi-kuruldu-1057264439.html
4 ilde idare mahkemesi kuruldu
4 ilde idare mahkemesi kuruldu
Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T01:51+0300
2022-06-11T01:51+0300
2022-06-11T01:51+0300
türkiye
adliye
mahkeme
yargı
adalet bakanlığı
şehir
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca Adalet Bakanlığı'nca Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemeleri kuruldu.Ağrı İdare Mahkemesinin yargı çevresi Ağrı ve Iğdır, Bingöl İdare Mahkemesinin yargı çevresi Bingöl ve Muş, Kars İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Kars ve Ardahan, Kırklareli İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise sadece Kırklareli olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/3-ilde--bolge-adliye-mahkemeleri-kuruldu-1057220158.html
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adliye, mahkeme, yargı, adalet bakanlığı, şehir
4 ilde idare mahkemesi kuruldu
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Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca Adalet Bakanlığı'nca Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemeleri kuruldu.
Ağrı İdare Mahkemesinin yargı çevresi Ağrı ve Iğdır, Bingöl İdare Mahkemesinin yargı çevresi Bingöl ve Muş, Kars İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Kars ve Ardahan, Kırklareli İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise sadece Kırklareli olarak belirlendi.