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Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Saran açığa alındı
Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Saran açığa alındı
Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T01:57+0300
2022-06-11T02:10+0300
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın makamında darp edilmesinin ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı.Edremit Belediyesince 7 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran'ın da açığa alındığı bildirildi.Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Ne olmuştu?Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 7 Haziran'da makamında Mecit T. tarafından darp edilmiş, burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine Mecit T. gözaltına alınmıştı.Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söylemiş, olayla ilgili 3 belediye görevlisinin açığa alındığını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220608/saldiriya-ugrayan-edremit-belediye-baskani-arslan-burnundan-ameliyat-oldu--1057167044.html
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balıkesir, erdemit, selman hasan arslan

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Saran açığa alındı

01:57 11.06.2022 (güncellendi: 02:10 11.06.2022)
© Edremit BelediyesiKürşad Serkan Saran
Kürşad Serkan Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© Edremit Belediyesi
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Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran da açığa alındı"
Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın makamında darp edilmesinin ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı.
Edremit Belediyesince 7 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran'ın da açığa alındığı bildirildi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran da açığa alındı. Soruşturma sonunda suçu olanlar cezasını çekecek, suçu bulunmayanlar ise tekrar görevlerine iade edilecekler."

Ne olmuştu?

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 7 Haziran'da makamında Mecit T. tarafından darp edilmiş, burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine Mecit T. gözaltına alınmıştı.
Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söylemiş, olayla ilgili 3 belediye görevlisinin açığa alındığını kaydetmişti.
Saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Arslan burnundan ameliyat oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
TÜRKİYE
Saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Arslan burnundan ameliyat oldu
8 Haziran , 23:46
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