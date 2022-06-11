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https://tr.sputniknews.com/20220611/kuzey-korenin-ilk-kadin-disisleri-bakani-choe-son-hui-oldu-1057271187.html
Kuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui oldu
Kuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui oldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakın kurmayı Choe Son-hui, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T11:55+0300
2022-06-11T11:55+0300
dünya
kore işçi partisi
kuzey kore dışişleri bakanlığı
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
choe son hui
nükleer silah
müzakere
abd
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Kuzey Kore bir ilke şahit oldu, kıdemli diplomat ve lider Kim Jong-un'un yakın kurmaylarından Choe Son-hui, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu. Kim Jong-un başkanlığındaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kurul toplantısında yapılan atamanın, Pyongyang'ın yeni bir nükleer deneme yapmasının beklendiği dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Hui, uzun süredir Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve ABD ile yürütülen müzakereler konusunda görev alıyordu.'Güce karşı güç'Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşma yapan Kim Jong-un, "Nefsi müdafaa hakkının, partinin güce karşı güç ilkesini ve egemenliği savunma kararlılığını yansıttığını" ifade ederken, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için askeri gücü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik hedeflerini de açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/guney-kore-ve-abdden-kuzey-korenin-fuze-denemelerine-misilleme-1057025527.html
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kore işçi partisi, kuzey kore dışişleri bakanlığı, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, choe son hui, nükleer silah, müzakere, abd

Kuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui oldu

11:55 11.06.2022
© AFP 2022 / LUONG THAI LINHKuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui
Kuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / LUONG THAI LINH
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakın kurmayı Choe Son-hui, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu.
Kuzey Kore bir ilke şahit oldu, kıdemli diplomat ve lider Kim Jong-un'un yakın kurmaylarından Choe Son-hui, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu. Kim Jong-un başkanlığındaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kurul toplantısında yapılan atamanın, Pyongyang'ın yeni bir nükleer deneme yapmasının beklendiği dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Hui, uzun süredir Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve ABD ile yürütülen müzakereler konusunda görev alıyordu.

'Güce karşı güç'

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşma yapan Kim Jong-un, "Nefsi müdafaa hakkının, partinin güce karşı güç ilkesini ve egemenliği savunma kararlılığını yansıttığını" ifade ederken, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için askeri gücü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik hedeflerini de açıkladı.
Güney Kore- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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