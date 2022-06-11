https://tr.sputniknews.com/20220611/kuzey-korenin-ilk-kadin-disisleri-bakani-choe-son-hui-oldu-1057271187.html

Kuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui oldu

Kuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakın kurmayı Choe Son-hui, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T11:55+0300

2022-06-11T11:55+0300

2022-06-11T11:55+0300

dünya

kore işçi partisi

kuzey kore dışişleri bakanlığı

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

choe son hui

nükleer silah

müzakere

abd

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Kuzey Kore bir ilke şahit oldu, kıdemli diplomat ve lider Kim Jong-un'un yakın kurmaylarından Choe Son-hui, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu. Kim Jong-un başkanlığındaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kurul toplantısında yapılan atamanın, Pyongyang'ın yeni bir nükleer deneme yapmasının beklendiği dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Hui, uzun süredir Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve ABD ile yürütülen müzakereler konusunda görev alıyordu.'Güce karşı güç'Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşma yapan Kim Jong-un, "Nefsi müdafaa hakkının, partinin güce karşı güç ilkesini ve egemenliği savunma kararlılığını yansıttığını" ifade ederken, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için askeri gücü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik hedeflerini de açıkladı.

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