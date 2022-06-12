Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220612/biden-ile-zelenskiy-arasinda-soz-dinlemiyorsunuz-atismasi-1057312967.html
Biden ile Zelenskiy arasında 'Söz dinlemiyorsunuz' atışması
Biden ile Zelenskiy arasında 'Söz dinlemiyorsunuz' atışması
Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımların artan enerji ve gıda fiyatları eşliğinde yüksek enflasyon olarak geri dönmesinin baskısı altındaki ABD... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T13:28+0300
2022-06-12T13:29+0300
ukrayna krizi
joe biden
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056569930_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f3b11c1db356b5d65295039ba14aed83.jpg
ABD Başkanı Joe Biden'ın Los Angeles'ta Demokrat Parti bağışçılarıyla buluşmasında, '24 Şubat öncesinde ABD istihbaratının yaptığı Rusya'nın operasyon başlatacağı uyarılarını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in duymak istemediği' iddiasına, Zelenskiy'in Sözcüsü Sergei Nikiforov yanıt verdi. Zelenskiy'in Ukrayna istihbaratına daha çok güvendiğini söyleyen Nikiforov, Biden'a , "Bu nedenle, 'duymak istemedi' ifadesinin muhtemelen açıklığa kavuşturulması gerekiyor" diye taş atarak şöyle devam etti:"Ayrıca, hatırlarsanız, Ukrayna Devlet Başkanı ortaklarımızı Rusya'yı birliklerini geri çekmeye ve durumu sakinleştirmeye teşvik etmek için bir önleyici yaptırım paketi açıklamaya çağırdı. Bu durumda asıl ortaklarımızın 'bizi duymak istemediğini' söyleyebiliriz."Nikiforov, 24 Şubat öncesi Zelensky'nin Biden ile 3-4 telefon görüşmesi yaptığını ve iki liderin durumla ilgili ayrıntılı görüş ve değerlendirme alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.Biden, cuma günkü konuşmasında, Ukrayna Devlet Başkanı'nın, diğer liderler gibi, ABD'nin Rusya'nın özel askeri operasyonunun yakında başlayacağı uyarılarını görmezden gelmiş olabileceği düşüncesini dile getirmişti. ABD Başkomutanı, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum. Ama [Putin'in] sınırdan içeri gireceğini desteklen verilerimiz olduğunu biliyordum. Buna hiç şüphe yoktu ve Zelenskiy bunu duymak istemedi" dedi. O sırada Ukraynalı yetkililer, sınırdan içeri girileceği tahminlerinin Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığını ve Rusya'nın çıkarlarını desteklediğini iddia etmişti.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056569930_166:0:1986:1365_1920x0_80_0_0_68c9cedff391b1899947327826918458.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, rusya

Biden ile Zelenskiy arasında 'Söz dinlemiyorsunuz' atışması

13:28 12.06.2022 (güncellendi: 13:29 12.06.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden - Vladimir Zelenskiy
Joe Biden - Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Abone olTelegram
Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımların artan enerji ve gıda fiyatları eşliğinde yüksek enflasyon olarak geri dönmesinin baskısı altındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın söylem değiştirip Ukrayna liderliğini eleştirmesine Kiev yönetiminden tepki geldi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Los Angeles'ta Demokrat Parti bağışçılarıyla buluşmasında, '24 Şubat öncesinde ABD istihbaratının yaptığı Rusya'nın operasyon başlatacağı uyarılarını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in duymak istemediği' iddiasına, Zelenskiy'in Sözcüsü Sergei Nikiforov yanıt verdi.
Zelenskiy'in Ukrayna istihbaratına daha çok güvendiğini söyleyen Nikiforov, Biden'a , "Bu nedenle, 'duymak istemedi' ifadesinin muhtemelen açıklığa kavuşturulması gerekiyor" diye taş atarak şöyle devam etti:
"Ayrıca, hatırlarsanız, Ukrayna Devlet Başkanı ortaklarımızı Rusya'yı birliklerini geri çekmeye ve durumu sakinleştirmeye teşvik etmek için bir önleyici yaptırım paketi açıklamaya çağırdı. Bu durumda asıl ortaklarımızın 'bizi duymak istemediğini' söyleyebiliriz."
Nikiforov, 24 Şubat öncesi Zelensky'nin Biden ile 3-4 telefon görüşmesi yaptığını ve iki liderin durumla ilgili ayrıntılı görüş ve değerlendirme alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.
Biden, cuma günkü konuşmasında, Ukrayna Devlet Başkanı'nın, diğer liderler gibi, ABD'nin Rusya'nın özel askeri operasyonunun yakında başlayacağı uyarılarını görmezden gelmiş olabileceği düşüncesini dile getirmişti.
ABD Başkomutanı, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum. Ama [Putin'in] sınırdan içeri gireceğini desteklen verilerimiz olduğunu biliyordum. Buna hiç şüphe yoktu ve Zelenskiy bunu duymak istemedi" dedi.
O sırada Ukraynalı yetkililer, sınırdan içeri girileceği tahminlerinin Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığını ve Rusya'nın çıkarlarını desteklediğini iddia etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала