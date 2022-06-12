https://tr.sputniknews.com/20220612/stoltenberg-finlandiya-isvecin-nato-uyeligine-karsi-cikan-turkiyenin-guvenlik-endiseleri-mesru-1057318014.html

Stoltenberg: Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için mühlet yok

Stoltenberg: Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için mühlet yok

Devlet Başkanı Sauli Niinisto'nun evsahipliğindeki Kultaranta Talks'a katılmak için Finlandiya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T16:46+0300

2022-06-12T16:46+0300

2022-06-12T16:56+0300

ukrayna krizi

nato

türkiye

finlandiya

isveç

jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine muhalefet ederken gündeme getirdiği güvenlik endişelerinin 'meşru' olduğunu söyledi.Stoltenberg, "Başka hiçbir NATO müttefikinin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadığını ve bu nedenle endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmemiz önemli" dedi. Genel Sekreter, 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını sözlerine ekledi.

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nato, türkiye, finlandiya, isveç, jens stoltenberg