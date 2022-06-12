https://tr.sputniknews.com/20220612/stoltenberg-finlandiya-isvecin-nato-uyeligine-karsi-cikan-turkiyenin-guvenlik-endiseleri-mesru-1057318014.html
Stoltenberg: Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için mühlet yok
Stoltenberg: Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için mühlet yok
Devlet Başkanı Sauli Niinisto'nun evsahipliğindeki Kultaranta Talks'a katılmak için Finlandiya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T16:46+0300
2022-06-12T16:46+0300
2022-06-12T16:56+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine muhalefet ederken gündeme getirdiği güvenlik endişelerinin 'meşru' olduğunu söyledi.Stoltenberg, "Başka hiçbir NATO müttefikinin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadığını ve bu nedenle endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmemiz önemli" dedi. Genel Sekreter, 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını sözlerine ekledi.
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Stoltenberg: Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için mühlet yok
16:46 12.06.2022 (güncellendi: 16:56 12.06.2022) Abone ol
Devlet Başkanı Sauli Niinisto'nun evsahipliğindeki Kultaranta Talks'a katılmak için Finlandiya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine çıkardığı veto kartıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine muhalefet ederken gündeme getirdiği güvenlik endişelerinin 'meşru' olduğunu söyledi.
Stoltenberg, "Başka hiçbir NATO müttefikinin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadığını ve bu nedenle endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmemiz önemli" dedi.
Genel Sekreter, 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını sözlerine ekledi.