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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220612/stoltenberg-finlandiya-isvecin-nato-uyeligine-karsi-cikan-turkiyenin-guvenlik-endiseleri-mesru-1057318014.html
Stoltenberg: Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için mühlet yok
Stoltenberg: Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için mühlet yok
Devlet Başkanı Sauli Niinisto'nun evsahipliğindeki Kultaranta Talks'a katılmak için Finlandiya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T16:46+0300
2022-06-12T16:56+0300
ukrayna krizi
nato
türkiye
finlandiya
isveç
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine muhalefet ederken gündeme getirdiği güvenlik endişelerinin 'meşru' olduğunu söyledi.Stoltenberg, "Başka hiçbir NATO müttefikinin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadığını ve bu nedenle endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmemiz önemli" dedi. Genel Sekreter, 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını sözlerine ekledi.
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nato, türkiye, finlandiya, isveç, jens stoltenberg

Stoltenberg: Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için mühlet yok

16:46 12.06.2022 (güncellendi: 16:56 12.06.2022)
© AP Photo / JOHANNA GERONNorveç- Finlandiya- Jens Stoltenberg
Norveç- Finlandiya- Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / JOHANNA GERON
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Devlet Başkanı Sauli Niinisto'nun evsahipliğindeki Kultaranta Talks'a katılmak için Finlandiya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine çıkardığı veto kartıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine muhalefet ederken gündeme getirdiği güvenlik endişelerinin 'meşru' olduğunu söyledi.
Stoltenberg, "Başka hiçbir NATO müttefikinin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadığını ve bu nedenle endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmemiz önemli" dedi.
Genel Sekreter, 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını sözlerine ekledi.
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