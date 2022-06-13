https://tr.sputniknews.com/20220613/abdden-cin-ile-iletisim-kanallarinin-acik-kalmasi-vurgusu-1057370469.html

ABD'den 'Çin ile iletişim kanallarının açık kalması' vurgusu

ABD'den 'Çin ile iletişim kanallarının açık kalması' vurgusu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Lüksemburg'da... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T22:08+0300

2022-06-13T22:08+0300

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jake sullivan

yang cieçı

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ve Yang'ın, Lüksemburg'da ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin "samimi, anlamlı ve verimli bir görüşme" yapıldığına işaret edilen açıklamada, ABD-Çin ilişkilerindeki temel konuların da ele alındığı aktarıldı.Açıklamada, "Sayın Sullivan, ülkelerimiz arasındaki rekabetin yönetilmesi için iletişim kanallarının açık kalmasının önemine işaret etti" ifadesi kullanıldı.Sullivan ve Yang, 14 Mart'ta Roma'da yüz yüze görüşmüş, 18 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220612/japonya-ve-cin-savunma-bakanlari-3-yilin-ardindan-ilk-kez-yuz-yuze-gorustu-1057319248.html

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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ikili ilişkiler, jake sullivan, yang cieçı