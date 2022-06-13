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https://tr.sputniknews.com/20220613/abdden-cin-ile-iletisim-kanallarinin-acik-kalmasi-vurgusu-1057370469.html
ABD'den 'Çin ile iletişim kanallarının açık kalması' vurgusu
ABD'den 'Çin ile iletişim kanallarının açık kalması' vurgusu
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Lüksemburg'da... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T22:08+0300
2022-06-13T22:08+0300
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abd
çin
çin halk cumhuriyeti
ikili ilişkiler
jake sullivan
yang cieçı
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ve Yang'ın, Lüksemburg'da ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin "samimi, anlamlı ve verimli bir görüşme" yapıldığına işaret edilen açıklamada, ABD-Çin ilişkilerindeki temel konuların da ele alındığı aktarıldı.Açıklamada, "Sayın Sullivan, ülkelerimiz arasındaki rekabetin yönetilmesi için iletişim kanallarının açık kalmasının önemine işaret etti" ifadesi kullanıldı.Sullivan ve Yang, 14 Mart'ta Roma'da yüz yüze görüşmüş, 18 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220612/japonya-ve-cin-savunma-bakanlari-3-yilin-ardindan-ilk-kez-yuz-yuze-gorustu-1057319248.html
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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ikili ilişkiler, jake sullivan, yang cieçı

ABD'den 'Çin ile iletişim kanallarının açık kalması' vurgusu

22:08 13.06.2022
© REUTERS / Aly SongÇin - ABD bayrakları
Çin - ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / Aly Song
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Lüksemburg'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması vurgusu yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ve Yang'ın, Lüksemburg'da ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin "samimi, anlamlı ve verimli bir görüşme" yapıldığına işaret edilen açıklamada, ABD-Çin ilişkilerindeki temel konuların da ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, "Sayın Sullivan, ülkelerimiz arasındaki rekabetin yönetilmesi için iletişim kanallarının açık kalmasının önemine işaret etti" ifadesi kullanıldı.
Sullivan ve Yang, 14 Mart'ta Roma'da yüz yüze görüşmüş, 18 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.
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