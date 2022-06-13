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https://tr.sputniknews.com/20220613/kralice-2-elizabeth-dunyanin-en-uzun-sure-tahtta-kalan-ikinci-monarki-oldu-1057338537.html
Kraliçe 2. Elizabeth, dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci monarkı unvanını aldı
Kraliçe 2. Elizabeth, dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci monarkı unvanını aldı
Bu ay başında Britanya'da tahta çıkışının 70. yılı (Platin Yıldönümü) törenlerle kutlanan Kraliçe 2. Elizabeth, dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T12:17+0300
2022-06-13T12:40+0300
yaşam
britanya
ingiltere
kraliçe 2. elizabeth
taht
rekor
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Britanya'nın 96 yaşındaki Kraliçesi 2. Elizabeth, 2016 yılında ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in saltanat süresini pazar günü yakalayıp bugün geçerek en uzun süre tahtta kalan ikinci monark unvanını devraldı.Bu alanda rekor, Fransa'nın 'Güneş Kral'ına ait. 5 Eylül 1638'de doğup 14 Mayıs 1643'te henüz 4 yaşındayken tahta çıkan, başbakan pozisyonundaki Kardinal Mazarin'in ölümüyle 1661'de kişisel yönetimi başlayan XIV. Louis, 1715'teki ölümüne dek Fransa'yı yönetti.'Güneş Kral' 72 yıl, 100 gün süren hükümdarlığı nedeniyle, tarihte herhangi bir egemen ülkede en uzun süre hüküm süren monark olarak kayıtlara geçti. Babasının 6 Şubat 1952'de ölümünün ardından 25 yaşında tacı takan 2. Elizabeth, Mayıs 2024'te hâlâ tahtta oturursa, en uzun süreli modern monark unvanını üstlenecek.Eylül 2015'te, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren Britanya monarkı ve dünya tarihinin en uzun süre hüküm süren kadın monarkı olan 2. Elizabeth, aynı zamanda dünyanın gelmiş geçmiş tahttaki en yaşlı kraliçesi ve Britanya'nın tahttaki en yaşlı monarkı konumunda. 7 yıl önce en uzun süreli Britanya monarkı olmayı "Hiç arzuladığım bir unvan değildi" diye karşılayan 2. Elizabeth, şubatta Kovid geçirmesinden beri sağlık sorunları yaşıyor. Geçen ay 59 yıl sonra ilk kez sağlık sorunları nedeniyle parlamento açılışına katılamayan 2. Elizabeth'in yerine büyük oğlu, Veliaht Prens Charles, ilk kez Avam Kamarası yasama yılı açılışını yaptı.Son dönemde hareketlilik sorunları yaşayan ve daha az resmi görev üstlenen Kraliçe, Platin Yıldönümü etkinliklerinde Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkarak halkı selamladı. Ancak bir daha ne zaman halk önüne çıkacağına dair program açıklanmadı.
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britanya, ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, taht, rekor

Kraliçe 2. Elizabeth, dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci monarkı unvanını aldı

12:17 13.06.2022 (güncellendi: 12:40 13.06.2022)
© AAKraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Bu ay başında Britanya'da tahta çıkışının 70. yılı (Platin Yıldönümü) törenlerle kutlanan Kraliçe 2. Elizabeth, dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci monarkı oldu. Bu alanda rekor, Fransa'nın 'Güneş Kral'ına ait.
Britanya'nın 96 yaşındaki Kraliçesi 2. Elizabeth, 2016 yılında ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in saltanat süresini pazar günü yakalayıp bugün geçerek en uzun süre tahtta kalan ikinci monark unvanını devraldı.
Bu alanda rekor, Fransa'nın 'Güneş Kral'ına ait. 5 Eylül 1638'de doğup 14 Mayıs 1643'te henüz 4 yaşındayken tahta çıkan, başbakan pozisyonundaki Kardinal Mazarin'in ölümüyle 1661'de kişisel yönetimi başlayan XIV. Louis, 1715'teki ölümüne dek Fransa'yı yönetti.
'Güneş Kral' 72 yıl, 100 gün süren hükümdarlığı nedeniyle, tarihte herhangi bir egemen ülkede en uzun süre hüküm süren monark olarak kayıtlara geçti.
Babasının 6 Şubat 1952'de ölümünün ardından 25 yaşında tacı takan 2. Elizabeth, Mayıs 2024'te hâlâ tahtta oturursa, en uzun süreli modern monark unvanını üstlenecek.
Eylül 2015'te, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren Britanya monarkı ve dünya tarihinin en uzun süre hüküm süren kadın monarkı olan 2. Elizabeth, aynı zamanda dünyanın gelmiş geçmiş tahttaki en yaşlı kraliçesi ve Britanya'nın tahttaki en yaşlı monarkı konumunda.
7 yıl önce en uzun süreli Britanya monarkı olmayı "Hiç arzuladığım bir unvan değildi" diye karşılayan 2. Elizabeth, şubatta Kovid geçirmesinden beri sağlık sorunları yaşıyor. Geçen ay 59 yıl sonra ilk kez sağlık sorunları nedeniyle parlamento açılışına katılamayan 2. Elizabeth'in yerine büyük oğlu, Veliaht Prens Charles, ilk kez Avam Kamarası yasama yılı açılışını yaptı.
Son dönemde hareketlilik sorunları yaşayan ve daha az resmi görev üstlenen Kraliçe, Platin Yıldönümü etkinliklerinde Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkarak halkı selamladı. Ancak bir daha ne zaman halk önüne çıkacağına dair program açıklanmadı.
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