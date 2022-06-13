https://tr.sputniknews.com/20220613/tanju-ozcan-canli-muzik-mumkun-oldugu-kadar-yapilmasin-kimsenin-kimseyi-rahatsiz-etmeye-hakki-yok-1057360351.html

Tanju Özcan: Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok

Tanju Özcan: Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok

Bolu Belediyesi Haziran ayı ikinci meclis toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik ücretlerinin belirlenmesi hakkında konuşan Belediye... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T17:45+0300

2022-06-13T17:45+0300

2022-06-13T17:45+0300

türkiye

tanju özcan

bolu

müzik kısıtlaması

ses

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, canlı müziğin özendirilmemesi gerektiğini savunarak, canlı müzik yapan mekanlardan daha yüksek ücret tutmayı amaçladığını söyledi. Bolu’nun yerel gazetelerinden medya14’ten Ahin Aslan’ın haberine göre, kentteki işletmeciler, müzikli mekanlardaki ücretin 3 katına çıkarılmasına tepkili.Bolu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen 2022 yılı ücret gelir tarife cetvelinde belirlenen alkollü eğlence yerlerinden günlük 150 TL, alkolsüz yerlerden ise 50 TL alınması konusu görüşüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, canlı müzikten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek kentte bulunan eğlence ve yeme içme mekanlarında canlı müzik yapılmaması için ücretleri yüksek tutmak istediğini belirtti.2021 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında canlı müzik yapan alkollü yerlerden 750 TL, alkolsüz yerlerden ise 250 TL alınırken Gürültü Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sonucu ücretlerin düşürüldüğünü belirten Özcan, “İlla bir sanatçının çıkıp şarkı söylemesi diye bir şey söz konusu değil. Bundan etkilenen 200 kadar kafe, 10’a yakın alkollü mekan var. Bunun içinde küçük kafelerde var. Bu insandan günde 250 lira almak bize çok mantıklı gelmedi. O yüzden bunu bir düzeltelim dedik” dedi.'Canlı müzik, mümkün olduğu kadar yapılmasın'Canlı müziğin yapılmaması gerektiğini savunan Özcan, “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın veya az yapılsın. Bunu hazırlarken amacımız mümkün olduğu kadar canlı müziği özendirmeyelim, gürültü az olsundu. Zabıta müdürümüze buradan bir talimat veriyorum. Müzik şikayeti konusunu emniyetle özel olarak konuşursanız yani böyle müziği bangır bangır açacak, öyle bir şey yok. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. O konuya el atalım”diye konuştu. Meclis’te alınan kararla kentte eğlence ve yemek içme mekanlarında günlük müzik ücreti 50, alkollü mekanlarda ise 150 lira olarak belirlendi.'Belediyenin yaptığı haksız kazanç'Karara tepki gösteren bir işletmeci ise, “Belediyenin yaptığı haksız bir kazanç. Yıllık 8 bin civarında belediyeye ödeme yapıyoruz. Bunun çoğunluğu katı atık vergisi. Bu katı atıkların toplama işini dahi belediye çalışanları yapmıyor. Ben işletmemde zaten banttan müzik açıyorum. Bunun sesini yüksek tutmuyorum. Çevreden şikayet almadım hiçbir zaman. Günlük 50 lira küçük bir meblağ ama ayda bin 500 lira yapıyor. Pandemide esnafa destek olmayan belediye şimdi müzik için para istiyor. Canlı müzik yapan işletmeler bundan gelir topluyor ama benim gibi küçük işletme sahipleri banttan veriyor” diyerek belediyeye tepki gösterdi.Özcan’ın sözleri geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik kısıtlamasıyla ilgili "Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözlerini anımsattı.

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tanju özcan, bolu, müzik kısıtlaması, ses