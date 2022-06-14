Çin, bugüne kadarki en ayrıntılı Ay haritasını yayımladı
18:42 14.06.2022 (güncellendi: 18:51 14.06.2022)
© Fotoğraf : Twitter/山东大学 SHANDONG UNIVERSITY@ShandongUÇin'in yayımladığı Ay'ın 1:2.500.000 ölçekli yeni jeolojik haritası
© Fotoğraf : Twitter/山东大学 SHANDONG UNIVERSITY@ShandongU
Çin, uzay yarışında ABD'yi geçmenin bir işaretini daha verdi. ABD'nin 2020'deki Ay haritasından çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışma Çin'den geldi.
Ay'ın bugüne kadarki en ayrıntılı jeolojik haritasını, Çin yayımladı. Çin Bilimler Akademisi (CAS), Ay'ın 1:2.500.000 ölçekli yeni jeolojik haritasının 'dünyada bir ilk' olduğunu duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar (USGS) Astrojeoloji Bilim Merkezi, 2020 yılında NASA ve Lunar Planetary Institute ile işbirliği içinde ilk kez tüm ay yüzeyini haritalandırıp sınıflandırmıştı. Merkez, 1:5000000 ölçeğindeki dijital haritanın 'ayın jeolojisini inanılmaz ayrıntılı gösterdiğini' söylemişti.
Ancak Çinli bilim insanları, daha iyisini yaptıklarını belirtti.
Chinese scientists have completed the world's first 1:2,500,000 geologic map of the moon, which provides comprehensive expression of lunar geological and evolutionary information, as well as basic data support for lunar scientific research and landing site selection. pic.twitter.com/743xzg0iHs— China Science (@ChinaScience) June 8, 2022
Çin'in ulusal yayın kuruluşu CGTN, Çin'in 1:2.500.000 ölçekli çalışmasının en kapsamlı ve en ayrıntılı Ay haritası olduğunu, ABD'nin 2020 tarihli Ay haritasına kıyasla yüzeyle ilgili çok daha ince ayrıntılara yer verdiğini duyurdu.
Ay'ın karanlık yüzünde insansız araçla keşif yapma gibi faaliyetleriyle 2030'da Ay'ın yüzeyine insan göndermeye hazırlanan Çin'in yayımladığı Ay haritasında 12 bin 341 çarpma krateri, 81 çarpma havzası, 17 kaya türü ve 14 yapı türü yer alıyor. Bunların çoğu daha önce haritalandırılmamıştı.
Bilimsel araştırma, keşif planlaması ve Ay'a iniş yeri seçimi için önemli temel bilgiler sağlaması amaçlanan harita, Science Bulletin isimli Çin dergisinde yayımlanmanın yanısıra hem Çince hem İngilizce kağıt ve elektronik versiyonlar olarak servis edildi.
Çinli bilim insanları, 'yüksek çözünürlüklü topografik haritayı' Çin'in Chang'e isimli Ay Keşif Programı'ndan elde edilen veriler, uluslararası kuruluşlardan gelen diğer verilerle araştırma bulgularına dayanarak oluşturdu.
近日，世界上第一幅1:250万月球全月地质图（中英文版）成果正式发表在Science Bulletin杂志上，被中央新闻联播等国内外媒体广泛报道。该成果是自2012年以来，由中国科学院地球化学研究所牵头，联合山东大学等多家单位密切合作，近百位研究人员历经10年编制完成。 pic.twitter.com/8PPx1Qk7fM— 山东大学 SHANDONG UNIVERSITY (@ShandongU) June 14, 2022
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeokimya Enstitüsü'nün liderliğindeki harita projesinde Çin Jeoloji Bilimleri Akademisi, Çin Yerbilimleri Üniversitesi ve Shandong Üniversitesi de işbirliği yaptı.