https://tr.sputniknews.com/20220614/cin-bugune-kadarki-en-ayrintili-ay-haritasini-yayimladi-1057415511.html

Çin, bugüne kadarki en ayrıntılı Ay haritasını yayımladı

Çin, bugüne kadarki en ayrıntılı Ay haritasını yayımladı

Çin, uzay yarışında ABD'yi geçmenin bir işaretini daha verdi. ABD'nin 2020'deki Ay haritasından çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışma Çin'den geldi. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T18:42+0300

2022-06-14T18:42+0300

2022-06-14T18:51+0300

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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

çin bilimler akademisi

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Ay'ın bugüne kadarki en ayrıntılı jeolojik haritasını, Çin yayımladı. Çin Bilimler Akademisi (CAS), Ay'ın 1:2.500.000 ölçekli yeni jeolojik haritasının 'dünyada bir ilk' olduğunu duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar (USGS) Astrojeoloji Bilim Merkezi, 2020 yılında NASA ve Lunar Planetary Institute ile işbirliği içinde ilk kez tüm ay yüzeyini haritalandırıp sınıflandırmıştı. Merkez, 1:5000000 ölçeğindeki dijital haritanın 'ayın jeolojisini inanılmaz ayrıntılı gösterdiğini' söylemişti.Ancak Çinli bilim insanları, daha iyisini yaptıklarını belirtti.Çin'in ulusal yayın kuruluşu CGTN, Çin'in 1:2.500.000 ölçekli çalışmasının en kapsamlı ve en ayrıntılı Ay haritası olduğunu, ABD'nin 2020 tarihli Ay haritasına kıyasla yüzeyle ilgili çok daha ince ayrıntılara yer verdiğini duyurdu.Ay'ın karanlık yüzünde insansız araçla keşif yapma gibi faaliyetleriyle 2030'da Ay'ın yüzeyine insan göndermeye hazırlanan Çin'in yayımladığı Ay haritasında 12 bin 341 çarpma krateri, 81 çarpma havzası, 17 kaya türü ve 14 yapı türü yer alıyor. Bunların çoğu daha önce haritalandırılmamıştı. Bilimsel araştırma, keşif planlaması ve Ay'a iniş yeri seçimi için önemli temel bilgiler sağlaması amaçlanan harita, Science Bulletin isimli Çin dergisinde yayımlanmanın yanısıra hem Çince hem İngilizce kağıt ve elektronik versiyonlar olarak servis edildi. Çinli bilim insanları, 'yüksek çözünürlüklü topografik haritayı' Çin'in Chang'e isimli Ay Keşif Programı'ndan elde edilen veriler, uluslararası kuruluşlardan gelen diğer verilerle araştırma bulgularına dayanarak oluşturdu.Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeokimya Enstitüsü'nün liderliğindeki harita projesinde Çin Jeoloji Bilimleri Akademisi, Çin Yerbilimleri Üniversitesi ve Shandong Üniversitesi de işbirliği yaptı.

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çin, abd, dünya, uydu, ay, harita, jeoloji, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), çin bilimler akademisi