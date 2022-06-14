https://tr.sputniknews.com/20220614/fransada-bakteri-krizi-yogurda-sicradi-1057396152.html

Fransa'da bakteri krizi yoğurda sıçradı

Fransa'da bakteri krizi yoğurda sıçradı

Fransa'da gıda sektöründe başlayan bakteri krizi büyüyor. Pizza, peynir ve çikolata ürünlerinde bulunan çeşitli bakterilerden sonra şimdi de bir yoğurt firması... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T13:14+0300

2022-06-14T13:14+0300

2022-06-14T13:14+0300

dünya

fransa

yoğurt

pizza

e.coli o157

ferrero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104048/12/1040481256_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_a80408e95d9fd83890006413ec119d36.jpg

Fransa'da E.coli bakterisi bulaşan gıda ürünlerine bir yenisi eklendi. Buitoni marka pizza ürünlerinin ardından, bu kez de yoğurt üreticisi Malo ülke genelindeki tüm ürünlerini toplatma kararı aldı. Kararın, bir üründe E.coli bakterisi tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı alındığı duyuruldu. Firma, Ille-et-Vilaine kentindeki fabrikada üretilen yoğurt ürünlerinin tamamının geri çağrıldığını duyurdu. Raflardan kaldırılan ürünlerin 8 Haziran'da üretildiği, son kullanma tarihinin 11 Temmuz olduğu belirtildi. İade edilen ürünlerin ücretinin müşterilere geri verileceği ifade edildi. Fransa'da son dönemde gıda sektöründe peş peşe çıkan bakteri haberleri endişeye yol açıyor. Mart ayında Buitoni markasına ait pizza ürünlerinde E.coli bakterisi tespit edildi. Pizzaları tüketen 2 çocuk hayatını kaybetti. Nisan ayında ise İtalyan Ferrero firmasına ait çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulundu. Çikolataların üretildiği Belçika'daki fabrika kapatıldı, ürünler toplatıldı, firma hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı günlerde peynirde de listeriya bakterisinin tespit edilmesi üzerine, tüketicilerden, bakterinin görüldüğü 6 çeşit peyniri satın almamaları ya da iade etmeleri istendi.

https://tr.sputniknews.com/20220530/abd-ve-kanadada-hepatit-a-endisesiyle-cilekler-toplatiliyor-1056803002.html

https://tr.sputniknews.com/20220422/ferrero-turkiyeden-kinder-urunlerinin-toplatilmasina-iliskin-aciklama-1055765061.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, yoğurt, pizza, e.coli o157, ferrero