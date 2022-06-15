https://tr.sputniknews.com/20220615/ruandaya-gocmen-yollayamayan-boris-johnsondan-avrupa-insan-haklari-sozlesmesinden-cekilme-tehdidi-1057464037.html

Ruanda'ya göçmen yollayamayan Boris Johnson'dan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilme tehdidi

Ruanda'ya göçmen yollayamayan Boris Johnson'dan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilme tehdidi

Britanya Başbakanı Boris Johnson , göçmenleri uçakla Ruanda'ya göndermesine son anda durdurma kararı çıkaran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) intikam... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T16:47+0300

2022-06-15T16:47+0300

2022-06-15T16:55+0300

dünya

britanya

ingiltere

avrupa insan hakları sözleşmesi

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

göçmen

sığınmacı

ruanda

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Britanya'da düzensiz göçmenleri Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderme anlaşması çerçevesinde 14 Haziran'da Ruanda'ya ilk göçmen taşıyan uçak seferinin Yargıtay'dan "Kalkabilir" kararı eşliğinde gerçekleşmesini, son dakikada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) engellemesinin şoku yaşanıyor. AİHM müdahalesinin hükümetin düzensiz göçmenleri sınırdışı etme planını 'kaosa sürükleyerek' Başbakan Boris Johnson'a (BoJo) 'önemli darbe indirdiğini' yazan İngiliz basını, 'AİHM nedir, Britanya yargısını ne hakla sekteye uğratabilir' gibi bilgilendirici haberlere de yer verdi. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin en radikal vekilleri, Brexit şampiyonu başbakana, AİHM'nin müdahale yetkisinin temelini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) çekilme çağrısı yaptı. BoJo, sorular üzerine, AİHS'den çekilme ihtimalini dışlamayı reddetti. Ruanda'ya göçmen yollamaya yönelik hukuki meydan okumalardan kurtulmak için sözleşmeden çıkmaya yeşil ışık yakan Başbakan "Hukuk dünyası, hükümetin mantıklı olduğunu düşündüğü bir yasayı uygulamasını durdurmaya çalışmanın yollarını bulmakta çok mahir" diyerek ekledi:"Yol almamıza yardımcı olması için bazı kuralları değiştirmek gerekli olacak mı? Olması gayet mümkün. Bütün bu seçenekler sürekli gözden geçiriliyor."Israrlı soruların devam etmesi üzerine Başbakanlık Sözcüsü, hükümetin AİHS'den çekilmeyi değerlendirdiğini teyit ederek "Gerekli olabilecek her türlü yasal reform dahil tüm seçenekleri masada tutuyoruz" dedi.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1948'de 2. Dünya Savaşı'nınn efsane Britanya Başbakanı Winston Churchill'in de aralarında bulunduğu bir politikacılar paneli tarafından 'düşünce, toplanma ve ifade özgürlüğünü' garanti altına almak için hazırlanmıştı. 1998'de dönemin Başbakanı Tony Blair'in çıkardığı İnsan Hakları Yasası ile Britanya'da da uygulamaya girdi.

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britanya, ingiltere, avrupa insan hakları sözleşmesi, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), göçmen, sığınmacı, ruanda