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Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı
Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı
Ordu'da henüz bilinmeyen nedenle yaralı bir kişi, hastanede kendisine müdahale eden sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı. Şüphelinin tedavisinin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T12:22+0300
2022-06-16T12:22+0300
türkiye
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ordu
sağlık çalışanı
saldırı
polis
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapan bir sağlık çalışanına saldıran kişi şikayetin ardından gözaltına alındı.Önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybeden Sezer A, köprü direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sezer A, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Acil serviste müdahalesi yapılan Sezer A, bilinmeyen nedenle tartıştığı sağlık görevlilerine saldırdı. Sezer A, eline geçirdiği perde demiri ile başına vurduğu paramedik Şahin Demirci’yi yaraladı. Tedavisi yapılan Demirci, Sezer A'dan şikayetçi oldu.Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Sezer A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/tum-vucut-rontgenimi-neden-cekmedin-diyerek-doktora-saldirdi-1057018288.html
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türkiye, ordu, sağlık çalışanı, saldırı, polis

Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı

12:22 16.06.2022
© DHAOrdu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı
Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© DHA
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Ordu'da henüz bilinmeyen nedenle yaralı bir kişi, hastanede kendisine müdahale eden sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı. Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alındığı açıklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapan bir sağlık çalışanına saldıran kişi şikayetin ardından gözaltına alındı.
Önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybeden Sezer A, köprü direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sezer A, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste müdahalesi yapılan Sezer A, bilinmeyen nedenle tartıştığı sağlık görevlilerine saldırdı. Sezer A, eline geçirdiği perde demiri ile başına vurduğu paramedik Şahin Demirci’yi yaraladı. Tedavisi yapılan Demirci, Sezer A'dan şikayetçi oldu.

Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Sezer A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
TÜRKİYE
'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı
6 Haziran , 01:14
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