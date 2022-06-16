https://tr.sputniknews.com/20220616/orduda-saglik-gorevlisine-perde-demiriyle-saldiri-1057495773.html

Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı

Ordu'da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırı

Ordu'da henüz bilinmeyen nedenle yaralı bir kişi, hastanede kendisine müdahale eden sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı. Şüphelinin tedavisinin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T12:22+0300

2022-06-16T12:22+0300

2022-06-16T12:22+0300

türkiye

türkiye

ordu

sağlık çalışanı

saldırı

polis

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapan bir sağlık çalışanına saldıran kişi şikayetin ardından gözaltına alındı.Önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybeden Sezer A, köprü direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sezer A, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Acil serviste müdahalesi yapılan Sezer A, bilinmeyen nedenle tartıştığı sağlık görevlilerine saldırdı. Sezer A, eline geçirdiği perde demiri ile başına vurduğu paramedik Şahin Demirci’yi yaraladı. Tedavisi yapılan Demirci, Sezer A'dan şikayetçi oldu.Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Sezer A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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türkiye, ordu, sağlık çalışanı, saldırı, polis