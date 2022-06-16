https://tr.sputniknews.com/20220616/st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-abd-hegemonyasina-alternatifler-araniyor-1057546441.html

'St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda ABD hegemonyasına alternatifler aranıyor'

'St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda ABD hegemonyasına alternatifler aranıyor'

Vasfi Sel’e göre, Batı yaptırımlarının küresel ekonomik krizi tetiklediği bir ortamda gerçekleşen St. Petersburg Forumu alternatif arayışları yansıtıyor. Sel... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T23:02+0300

2022-06-16T23:02+0300

2022-06-17T13:08+0300

eksen

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

abd

bm

mısır

afganistan

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'St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda ABD hegemonyasına alternatifler aranıyor' 'St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda ABD hegemonyasına alternatifler aranıyor'

Birleşmiş Milletler (BM) onaylı Minsk anlaşmasını çöpe atarak Ukrayna çatışmasını tetiklemiş Batı'nın Rusya'ya karşı açtığı ekonomik savaş küresel ekonomiyi derinden sarsarken, Moskova önemli bir uluslararası foruma evsahipliği yapıyor. 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) Batı'nın küresel mali hegemonyasının sorgulandığı bir zemine dönüştü.'Değişen dünyada yeni imkan arayışları' teması altında Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latina Amerika'dan temsilciler küresel ekonomi, Rusya ekonomisi, sosyal, insani ve teknolojik gündeme odaklandı. Gıda ve tahıl krizinin tartışıldığı bir süreçte en önemli ithalatçı Mısır'ın 'özel konuk' olduğu foruma Türkiye dahil 100'den fazla ülkeden temsilciler katılıyor. Batı dünyasından özel iş çevrelerinin de eksik olmaması dikkat çekiyor.St. Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nu yerinde takip eden Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve gazeteci Vasfi Sel ile izlenimlerini konuştuk.‘Ukrayna’dan kendi şirketleriyle gelen bireysel katılımcılar da vardı’Vasfi Sel’e göre, Batılı ülkelerin gayrımeşru yaptırımlarının küresel enflasyon dalgası, tedarik zincirlerinde bozulmalar ve gıda krizine sebebiyet verdiği bir ortamda gerçekleştirilen St. Petersburg Forumu yeni fırsatlara odaklanmış durumda. Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'dan 140'tan fazla ülkeden kimileri kendi özel iştirakleriyle gelen 14 bin katılımcı bulunduğunu belirten Sel, bunlar arasında Batı'dan hatta Ukrayna'dan bireysel katılımlara dikkat çekti:“St. Petersburg Ulusal Ekonomik Forumu, 25. defa düzenleniyor. Bu yıl Rusya için ayrı bir önemi ortaya çıkıyor. Teması 'yeni dünyada yeni fırsatlar'. Bundan kasıt şu; Batı’nın Rusya'ya karşı tek taraflı ve acımasızca uyguladığı yaptırım savaşı neticesinde çok ciddi bir ekonomik çöküntünün açığa çıktığını görüyoruz. Bu çerçevede Rusya kendi fırsatlarını değerlendireceği paneller düzenliyor. Küresel ekonomi, Rus ekonomisinin diğer ülkelerle işbirliği, dijitalleşme ve bilgi güvenliği konuları konuşuluyor. Putin’in özel oturumu olacak. Batılı ülkelerin uyguladığı gayrimeşru yaptırımlar küresel enflasyon dalgasına, tedarik zincirlerinin bozulmasına ve küresel gıda krizine sebebiyet verdi. Bu sebeple forumda yeni dünyada yeni fırsatlar olarak bir tema bulduklarını söylediler. 14 bin katılımcı var. Bunlar 140’a yakın ülkeden gelmiş insanlar. Genel itibariyle ticaret bakanlıklarının Rusya’daki ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar gereği buraya gelen ülkelere baktığımızda Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerini görüyoruz. Kendi girişimleriyle gelmiş olan İtalya, Almanya, İspanya, Fransa gibi Batılı ülkelerden katılımcıların da olduğunu görüyoruz. Bugün Ukrayna’dan katılımcıların da geldiğini gördüm. Bunlar kendi şirketleriyle bireysel olarak buraya geliyorlar. Devletlerin ikili anlaşmaları gereği buraya gelen katılımcılar değiller.”‘Hızla uygulanabilecek ekonomik işbirliği içerisine girmek istiyorlar'Sel, Rusya Federasyonu'nun ABD ve Avrupa'nın uyguladığı ekonomik ablukayı kırabilecek kilit ortaklara ihtiyaç duyduğunu belirtirken, burada Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de öne çıktığını vurguladı:‘Milli paralar üzerinden anlaşmalar gündemde’Forumda ABD'nin artık sadece teminatsız dolar basarak kamu borcunu artırmakla kalmayıp diğer ülkelerin döviz rezervlerini bloke ederek soyguda gittiği temasının konuşulduğunu belirten Sel, buna karşı milli paralarla ticaretin ilerletilmesinin öne çıktığını aktardı. Türkiye'yi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in temsil ettiği forumda TL ile ruble ile ödemelere de odaklanıldığını belirtti:‘Dünyanın en büyük tahıl ithalatçısı olan Mısır ana konuk ülke’Sel, Batı yaptırımlarının yol açtığı bir ortamda küresel gıda krizi tartışılırken, Forum'un ana konuk ülkesinin en büyük tahıl ithalatçısı Mısır olduğunu da kaydetti. ABD politikalarının gıda ve gübre tedarik zincirlerini bozarak suni kriz yarattığına dikkat çekerken, Forum'da da meselenin hükümetler ve iş dünyasının dahil olduğu bir konsensüsle ele alınmasının dile getirildiğini vurguladı:'Taliban'ın Moskova temsilciliğinden bir heyet söz konusu'Vasfi Sel, Forum'a Taliban'ın Moskova'daki ofisinden bir heyetin de gelmesinin dikkatleri çektiğini aktardı:

https://tr.sputniknews.com/20220615/afganistandan-bir-heyet-petrol-urunleri-alimlarini-gorusmek-uzere-spiefe-geliyor-1057467028.html

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st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, bm, mısır, afganistan