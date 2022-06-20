https://tr.sputniknews.com/20220620/ali-erbasa-hakaret-davasinda-tbb-baskani-dahil-11-avukata-hapis-cezasi-istemi-1057647238.html
Ali Erbaş'a hakaret davasında TBB Başkanı dahil 11 avukata hapis istemi
Ali Erbaş'a hakaret davasında TBB Başkanı dahil 11 avukata hapis istemi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki sözlerine ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T13:24+0300
2022-06-20T13:24+0300
2022-06-20T13:29+0300
ali erbaş
erinç sağkan
türkiye
hakaret davası
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020'deki cuma hutbesinin içeriğiyle ilgili Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama nedeniyle dönemin Ankara Barosu Başkanı, şu anki Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Adalet Bakanlığı'nın izni ile yapılan soruşturma sonunda dava açıldı.Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Erinç Sağkan ve kısa bir dönem Ankara Barosu Başkanlığı yapan Kemal Koranel'in de aralarında bulunduğu 11 sanık, önceki celselerde savunmalarını tamamladı.Çarşamba günü görülecek dava öncesi cumhuriyet savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, mütalaasında, Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada Ali Erbaş'a yönelik ifadelerin katılanın kişiliğine ve kişilik haklarına yönelik, incitici, yaralayıcı, sebepsiz bir saldırı olarak ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.Bu ifadelerin sadece katılanın kişiliğine, onur ve saygınlığına saldırı teşkil ettiği, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı aktarılarak, her sanığın ayrı ayrı 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/ali-erbasa-hakaret-suclamasiyla-11-avukatin-yargilandigi-davanin-dosyasi-savciya-verildi-1054567663.html
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ali erbaş, erinç sağkan, hakaret davası
Ali Erbaş'a hakaret davasında TBB Başkanı dahil 11 avukata hapis istemi
13:24 20.06.2022 (güncellendi: 13:29 20.06.2022) Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki sözlerine ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 avukatın 'hakaret' suçundan yargılandığı davada savcı, sanıkların ayrı ayrı 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020'deki cuma hutbesinin içeriğiyle ilgili Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama nedeniyle dönemin Ankara Barosu Başkanı, şu anki Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Adalet Bakanlığı'nın izni ile yapılan soruşturma sonunda dava açıldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Erinç Sağkan ve kısa bir dönem Ankara Barosu Başkanlığı yapan Kemal Koranel'in de aralarında bulunduğu 11 sanık, önceki celselerde savunmalarını tamamladı.
Çarşamba günü görülecek dava öncesi cumhuriyet savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, mütalaasında, Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada Ali Erbaş'a yönelik ifadelerin katılanın kişiliğine ve kişilik haklarına yönelik, incitici, yaralayıcı, sebepsiz bir saldırı olarak ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.
Bu ifadelerin sadece katılanın kişiliğine, onur ve saygınlığına saldırı teşkil ettiği, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı aktarılarak, her sanığın ayrı ayrı 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.