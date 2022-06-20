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https://tr.sputniknews.com/20220620/kolombiyanin-ilk-solcu-devlet-baskani-olan-eski-gerilla-petro-tarih-yaziyoruz-1057636719.html
Kolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı olan eski gerilla Petro: Tarih yazıyoruz
Kolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı olan eski gerilla Petro: Tarih yazıyoruz
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimini kazanan Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, ulusal diyalog çağrısında bulundu. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T10:17+0300
2022-06-20T10:17+0300
dünya
kolombiya
devlet başkanı
sol
gustavo petro
gerilla
abd
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Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen eski gerilla Petro, ülkede gerçek bir değişimin kazandığını belirterek, kampanyasına destek olan partililere teşekkür etti. Ülkenin ilk solcu devlet başkanı seçilen Petro, bugünün Kolombiya için tarihi olduğunu vurgulayarak, "Bugün şüphesiz tarihidir, şu anda yazdığımız şey Kolombiya için, Latin Amerika için, dünya için yeni bir tarihtir çünkü burada 11 milyon erkek ve kadın seçmenle birlikte kuşkusuz bir değişimi yaşadık " ifadesini kullandı. Ülkede barış, sosyal adalet ve çevresel adaletin önemine değinen Petro, "Bana ulusal bir anlaşmanın ne için olduğunu sorarlarsa, aile hayatını daha iyi bir yaşam haline getirecek reformlara olanak tanıyan, yaşlıların emekli maaşı alabileceği, gençlerin iyi bir üniversiteye sahip olabileceği büyük ulusal bir uzlaşma sağlamalarını söylerdim" dedi. 'ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi'ABD ile ilişkilere değinen Petro, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum" diye konuştu. Ülkenin ilk Afrika kökenli başkan yardımcısı Ülkenin ilk Afrika kökenli kadın başkan yardımcılığını kazanan Francia Marquez de konuşmasında, desteğinden ötürü Kolombiyalılara teşekkür etti.Gustavo Petro kimdir ? Kolombiya'nın kuzeyindeki Cordoba yönetim bölgesine bağlı Cienaga de Oro kasabasında 19 Nisan 1960'da doğan Petro, Javeriana Üniversitesi'nde ekonomi, Louvain Katolik Üniversitesi'nde çevre ve nüfus gelişimi, Salamanca Üniversitesi'nde ise işletme yönetiminde uzmanlık eğitimi aldı. Eski solcu militan Petro, henüz 17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan 'şehir gerillası hareketi' olarak bilinen 19 Nisan hareketine ya da daha bilinen adıyla M-19'a katıldı. Özellikle 1980-1985 yılları arasında oldukça faal olan örgütün ülke içerisinde yaptığı kanlı eylemler nedeniyle Petro, bazı kesimlerce tehlikeli olarak yorumlanıyor. Hükümetle 1990'da anlaşarak silah bırakan M-19’un eski üyelerinden olan Petro, ilk kez 1991'de meclise girdi ve 2012-2015 arasında Bogota belediye başkanlığı yaptı. Petro, 2006'da senatör olduğu Kolombiya'da, 2010 ve 2018'de girdiği cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında başarılı olamadı.
https://tr.sputniknews.com/20220620/kolombiyada-cumhurbaskanligi-secimini-solcu-aday-gustavo-petro-kazandi-1057629042.html
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kolombiya, devlet başkanı, sol, gustavo petro, gerilla, abd

Kolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı olan eski gerilla Petro: Tarih yazıyoruz

10:17 20.06.2022
© AFP 2022 / JUAN BARRETOKolombiya devlet başkanlığı seçimleri
Kolombiya devlet başkanlığı seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / JUAN BARRETO
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimini kazanan Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, ulusal diyalog çağrısında bulundu.
Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen eski gerilla Petro, ülkede gerçek bir değişimin kazandığını belirterek, kampanyasına destek olan partililere teşekkür etti.
Ülkenin ilk solcu devlet başkanı seçilen Petro, bugünün Kolombiya için tarihi olduğunu vurgulayarak, "Bugün şüphesiz tarihidir, şu anda yazdığımız şey Kolombiya için, Latin Amerika için, dünya için yeni bir tarihtir çünkü burada 11 milyon erkek ve kadın seçmenle birlikte kuşkusuz bir değişimi yaşadık " ifadesini kullandı.
Ülkede barış, sosyal adalet ve çevresel adaletin önemine değinen Petro, "Bana ulusal bir anlaşmanın ne için olduğunu sorarlarsa, aile hayatını daha iyi bir yaşam haline getirecek reformlara olanak tanıyan, yaşlıların emekli maaşı alabileceği, gençlerin iyi bir üniversiteye sahip olabileceği büyük ulusal bir uzlaşma sağlamalarını söylerdim" dedi.

'ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi'

ABD ile ilişkilere değinen Petro, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum" diye konuştu.
Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
DÜNYA
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Gustavo Petro kazandı
01:19

Ülkenin ilk Afrika kökenli başkan yardımcısı

Ülkenin ilk Afrika kökenli kadın başkan yardımcılığını kazanan Francia Marquez de konuşmasında, desteğinden ötürü Kolombiyalılara teşekkür etti.

Gustavo Petro kimdir ?

Kolombiya'nın kuzeyindeki Cordoba yönetim bölgesine bağlı Cienaga de Oro kasabasında 19 Nisan 1960'da doğan Petro, Javeriana Üniversitesi'nde ekonomi, Louvain Katolik Üniversitesi'nde çevre ve nüfus gelişimi, Salamanca Üniversitesi'nde ise işletme yönetiminde uzmanlık eğitimi aldı. Eski solcu militan Petro, henüz 17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan 'şehir gerillası hareketi' olarak bilinen 19 Nisan hareketine ya da daha bilinen adıyla M-19'a katıldı. Özellikle 1980-1985 yılları arasında oldukça faal olan örgütün ülke içerisinde yaptığı kanlı eylemler nedeniyle Petro, bazı kesimlerce tehlikeli olarak yorumlanıyor. Hükümetle 1990'da anlaşarak silah bırakan M-19’un eski üyelerinden olan Petro, ilk kez 1991'de meclise girdi ve 2012-2015 arasında Bogota belediye başkanlığı yaptı. Petro, 2006'da senatör olduğu Kolombiya'da, 2010 ve 2018'de girdiği cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında başarılı olamadı.
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