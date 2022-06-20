https://tr.sputniknews.com/20220620/ukrayna-parlamentosu-istanbul-sozlesmesini-kabul-etti-1057659830.html
Ukrayna parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti
Ukrayna parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konulu İstanbul Sözleşmesi'ni onayladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T17:03+0300
2022-06-20T17:03+0300
2022-06-20T17:05+0300
dünya
ukrayna
istanbul sözleşmesi
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146374_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_40d515cc7e9d57d1509510595d2258bc.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in iki gün önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya sunduğu ve İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması talebinin yer aldığı yasa tasarısı kabul edildi.Zelenskiy'in sunduğu tasarıda, "Ukrayna, sözleşmenin amacının kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak olduğunu öngörmektedir" ifadeleri yer aldı.Tasarıda, sözleşmede yer alan hükümlerin, ülke anayasasını ihlal etmediği ve 'ebeveynlerin çocuklarını kendi inançlarına göre yetiştirme hakkına müdahale' teşkil etmediği kaydedildi.İstanbul Sözleşmesi nedir?Asıl adı 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi.Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.Avrupa Birliği (AB), sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde sözleşmeden çekilme kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220618/zelenskiy-ukrayna-parlamentosunu-istanbul-sozlesmesini-onaylamaya-davet-etti-1057597325.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146374_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_0864d8ff803626e4324684068a0386b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, istanbul sözleşmesi, vladimir zelenskiy
Ukrayna parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti
17:03 20.06.2022 (güncellendi: 17:05 20.06.2022) Abone ol
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konulu İstanbul Sözleşmesi'ni onayladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in iki gün önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya sunduğu ve İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması talebinin yer aldığı yasa tasarısı kabul edildi.
Zelenskiy'in sunduğu tasarıda, "Ukrayna, sözleşmenin amacının kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak olduğunu öngörmektedir" ifadeleri yer aldı.
Tasarıda, sözleşmede yer alan hükümlerin, ülke anayasasını ihlal etmediği ve 'ebeveynlerin çocuklarını kendi inançlarına göre yetiştirme hakkına müdahale' teşkil etmediği kaydedildi.
İstanbul Sözleşmesi nedir?
Asıl adı 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi.
Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.
Avrupa Birliği (AB), sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde sözleşmeden çekilme kararı aldı.