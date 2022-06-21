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https://tr.sputniknews.com/20220621/britanyada-enflasyona-gore-maas-verilmemesine-karsi-ilk-grev-atesi-demiryollarinda-yakildi--1057704036.html
Britanya'da enflasyona göre maaş verilmemesine karşı ilk grev ateşi demiryollarında yakıldı
Britanya'da enflasyona göre maaş verilmemesine karşı ilk grev ateşi demiryollarında yakıldı
Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği hayat pahalılığı krizi nedeniyle Britanya'da demiryolu işçileri son 30 yılın en büyük grevini düzenledi. Tren... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:20+0300
2022-06-21T16:27+0300
dünya
britanya
ingiltere
galler
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demiryolları
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metro
işçi
sendika
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Britanya demiryolu ağında yüksek enflasyon kaynaklı maaş zammı anlaşmazlığının tetiklediği 1989'dan beri en büyük grev, ülkede hayatı felç etti.Pazartesi günü görüşmelerin çökmesinin ardından Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma Sendikası RMT'nin 50 binden fazla üyesi, bu hafta 3 gün boyunca grev ilan etti. Bugün grev nedeniyle İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde tren istasyonlarının ve Londra metrosunun kapanması insanları ya evden çalışmak ya da işyerine giden alternatif yollar bulmak zorunda bıraktı. Sabah saat 06:00'dan itibaren Londra'nın dış mahallelerinde binlerce insan otobüs duraklarında birikti. Ama başkentin merkezine giden otobüsler zaten dolu halde durmadan devam ettiğinden, çoğu çalışan işyerine gitmekten vazgeçti.Grev, perşembe ve cumartesi günleri devam edecek.Okullar, grevden ulusal çapta sınavlara giren binlerce gencin etkileneceği uyarısını yaptı.Glastonbury Müzik Festivali dahil büyük etkinliklerin de sekteye uğraması bekleniyor. Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti sendikayı hedef tahtasına oturturken, RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, tren ve Londra Metrosu operatörlerinin enflasyonun altında maaş artışı tekliflerini 'kabul edilemez' olarak niteledi. Anlaşmazlığın 'aylarca sürebileceği' uyarısını yapan Lynch, hükümetin 4 milyar sterlinlik fonu kestiğini ve anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasını aktif olarak engellediğini söyledi. RMT, son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ve yükselmeye devam eden enflasyona ayak uyduran ücret artışı yapılmadığı için grevlerin gerekli olduğunu savunuyor. Yüzde 3'lük maaş artışı teklifini reddeden sendika, artan enflasyon karşısında en az yüzde 7'lik zam istiyor. Britanya'da enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.Ulaştırma Bakanı: Sendikalarla görüşmemUlaştırma Bakanı Grant Shapps, acil durum kabinesinin (Cobra) grev nedeniyle toplanacağını duyurdu. Sendikalarla görüşmesi için yapılan çağrıları 'gösterisi hilesi' diye reddederek bunun işverene düştüğünü belirten Shapps, "Milyonda bir şans olduğunu düşünseydim elbette bunu ilk fırsatta yapardım" diye ekledi. Öncesinde havayollarının pandemideki işten çıkarmaların ardından personel sıkıntısı nedeniyle bazı uçuşları askıya almak zorunda kaldığından, demiryolu grevleri, seyahat kaosuna tuz biber ekti. Kamu sektörünün çeşitli iş kolları da grev hazırlığında. Britanya'nın İngiltere ve Galler bölgelerindeki kıdemli avukatları temsil eden baro, hükümetle adli yardım finansmanı konusunda anlaşmazlık nedeniyle gelecek haftadan itibaren greve gitmek için oy kullandı. 4 haftalık eylem pazartesi ve salı günleri başlayıp her hafta bir gün artarak devam edecek ve 18 Temmuz'dan itibaren 5 günlük greve dönüşecek.Devlete bağlı Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları da greve gitmeyi değerlendiriyor. Başka pek çok ulaştırma sendikası da gelecek haftalarda iş bırakma eylemlerine gitmek için üyeleri arasında oylama yapıyor.
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britanya, ingiltere, galler, londra, demiryolları, tren, metro, işçi, sendika, grev, boris johnson, hükümet

Britanya'da enflasyona göre maaş verilmemesine karşı ilk grev ateşi demiryollarında yakıldı

15:20 21.06.2022 (güncellendi: 16:27 21.06.2022)
© AABritanya'da RMT sendikasına bağlı 50 binden fazla demiryolu işçisi son 30 yılın en büyük grevini düzenledi. Tren istasyonları ve Londra metrosunun kepenk kapatmasıyla ulaşım felç oldu, çoğu çalışan işe gidemedi.
Britanya'da RMT sendikasına bağlı 50 binden fazla demiryolu işçisi son 30 yılın en büyük grevini düzenledi. Tren istasyonları ve Londra metrosunun kepenk kapatmasıyla ulaşım felç oldu, çoğu çalışan işe gidemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği hayat pahalılığı krizi nedeniyle Britanya'da demiryolu işçileri son 30 yılın en büyük grevini düzenledi. Tren istasyonları ve Londra metrosunun kepenk kapatmasıyla ulaşım felç oldu, çoğu çalışan işe gidemedi.
Britanya demiryolu ağında yüksek enflasyon kaynaklı maaş zammı anlaşmazlığının tetiklediği 1989'dan beri en büyük grev, ülkede hayatı felç etti.
Pazartesi günü görüşmelerin çökmesinin ardından Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma Sendikası RMT'nin 50 binden fazla üyesi, bu hafta 3 gün boyunca grev ilan etti.
Bugün grev nedeniyle İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerinde tren istasyonlarının ve Londra metrosunun kapanması insanları ya evden çalışmak ya da işyerine giden alternatif yollar bulmak zorunda bıraktı.
Sabah saat 06:00'dan itibaren Londra'nın dış mahallelerinde binlerce insan otobüs duraklarında birikti. Ama başkentin merkezine giden otobüsler zaten dolu halde durmadan devam ettiğinden, çoğu çalışan işyerine gitmekten vazgeçti.
Grev, perşembe ve cumartesi günleri devam edecek.
Okullar, grevden ulusal çapta sınavlara giren binlerce gencin etkileneceği uyarısını yaptı.
Glastonbury Müzik Festivali dahil büyük etkinliklerin de sekteye uğraması bekleniyor.
Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti sendikayı hedef tahtasına oturturken, RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, tren ve Londra Metrosu operatörlerinin enflasyonun altında maaş artışı tekliflerini 'kabul edilemez' olarak niteledi. Anlaşmazlığın 'aylarca sürebileceği' uyarısını yapan Lynch, hükümetin 4 milyar sterlinlik fonu kestiğini ve anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasını aktif olarak engellediğini söyledi.
RMT, son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ve yükselmeye devam eden enflasyona ayak uyduran ücret artışı yapılmadığı için grevlerin gerekli olduğunu savunuyor. Yüzde 3'lük maaş artışı teklifini reddeden sendika, artan enflasyon karşısında en az yüzde 7'lik zam istiyor. Britanya'da enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı: Sendikalarla görüşmem

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, acil durum kabinesinin (Cobra) grev nedeniyle toplanacağını duyurdu. Sendikalarla görüşmesi için yapılan çağrıları 'gösterisi hilesi' diye reddederek bunun işverene düştüğünü belirten Shapps, "Milyonda bir şans olduğunu düşünseydim elbette bunu ilk fırsatta yapardım" diye ekledi.
Öncesinde havayollarının pandemideki işten çıkarmaların ardından personel sıkıntısı nedeniyle bazı uçuşları askıya almak zorunda kaldığından, demiryolu grevleri, seyahat kaosuna tuz biber ekti.
Kamu sektörünün çeşitli iş kolları da grev hazırlığında.
Britanya'nın İngiltere ve Galler bölgelerindeki kıdemli avukatları temsil eden baro, hükümetle adli yardım finansmanı konusunda anlaşmazlık nedeniyle gelecek haftadan itibaren greve gitmek için oy kullandı. 4 haftalık eylem pazartesi ve salı günleri başlayıp her hafta bir gün artarak devam edecek ve 18 Temmuz'dan itibaren 5 günlük greve dönüşecek.
Devlete bağlı Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları da greve gitmeyi değerlendiriyor.
Başka pek çok ulaştırma sendikası da gelecek haftalarda iş bırakma eylemlerine gitmek için üyeleri arasında oylama yapıyor.
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