https://tr.sputniknews.com/20220621/eski-calisanin-actigi-dava-sayesinde-googleda-tarikat-orgutlenmesi-ve-ayrimciligi-ifsa-oldu-1057688215.html

Eski çalışanın açtığı dava sayesinde Google'da tarikat örgütlenmesi ve ayrımcılığı ifşa oldu

Eski çalışanın açtığı dava sayesinde Google'da tarikat örgütlenmesi ve ayrımcılığı ifşa oldu

New York Times, işten atılan bir çalışanın dava açması sayesinde Google içinde bir birimin Kaliforniya merkezli Dostluk Kardeşliği isimli tarikat tarafından... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T12:12+0300

2022-06-21T12:12+0300

2022-06-21T13:05+0300

dünya

google

tarikat

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ABD merkezli internet devi Google, bir çalışanının yapay zekanın bilinç kazandığını iddia etmesinin ardından, bu kez bünyesinde dini tarikat yapılanmasına izin verdiği iddiasıyla aleyhine dava açılmasıyla gündemde.Çalışmalarını genelde gizlilik perdesi arkasında yürüten ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile işbirliği de yapan yüksek teknoloji devinin Google Geliştirici Stüdyo'sunda (Google Developer Studio/GDS) video yapımcısı olarak çalışan Kevin Lloyd, işten çıkarılmasının ardından şirketi dava etti. Şaibeli bir tarikatın en az 12 üyesinin GDS için çalıştığını ve çalışma ortamını olumsuz etkilediğini ileri süren Lloyd, grubun davranışlarına meydan okuduğu için haksız yere kovulduğu suçlamasında bulundu. Ve iş sözleşmesinin haksız feshi, misilleme, duygusal baskı ve ayrımcılığa karşı korunmama gerekçesiyle Google ile işe alım ajansı ASG'ye dava açtı. İddiaların odağındaki tarikat ise Dostluk Kardeşliği (Fellowship of Friends). Davayı haberleştiren The New York Times (NYT), merkezi Kaliforniya eyaletindeki Oregon House'da 1200 dönümlük bir yerleşke olan 'Dostluk Kardeşliği'nin güzel sanatlar ve kültürü kucaklayarak daha yüksek bilincin elde edilebileceğine, kurucusunun Leonardo da Vinci ve Johann Sebastian Bach gibi sanatçıların meleksel enkarnasyonlarıyla temasa içinde olduğuna inandığını' yazdı.NYT, Dostluk Kardeşliği'ni 'kıyamet günü kültü' olarak adlandıran ve 3 yıl boyunca tarikatın 'karanlık sırlarını' araştırıp Spotify'da podcast olarak yayımlayan gazeteci Jennings Brown ile de konuştu.Habere göre uzun zamandır Dostluk Kardeşliği'nin üyesi olan Peter Lubbers, Google Geliştirici Stüdyo'sunu yöneticisi sıfatıyla video yapımcısı Gabe Pannell dahil bir dizi başka üyeyi GDS'ye getirdi.Habere göre aynı zamanda tarikat üyeleri, Google'ın şirket etkinliklerinde kayıt masalarında çalışmak, fotoğraf çekmek, müzik çalmak, masaj yapmak ve şarap servisi yapmak gibi roller üstleniyor. Google, bu etkinliklerde servis edilen şarabı bile bir tarikat üyesinin işlettiği bir şaraphaneden satın alıyor.Hatta Lloyd'un dava başvurusuna göre GDS ekibinde ses tasarımcısı olarak çalışan bir tarikat üyesinin Oregon House'daki evinde kurulan son teknoloji ses sisteminin ödemesini bile Google yaptı.NYT, Google'ın eski ve görevdeki 8 çalışanıyla konuşup tarikat üyelerinin listesi, etkinlik fotoğrafları ve etkinlik bütçelerini belgeleyen elektronik tablolar da dahil olmak üzere herkese açık belgeleri inceleyerek bu iddiaların bazılarını doğruladığını yazdı. Dava başvurusunda tarikatın, üyelerini Google'da açık pozisyonlara yerleştiren işe alım ajansı ASG'yi yönetmesi sayesinde nüfuzunu inşa ettiğine dikkat çekildi.NYT'ye konuşan sözleşmeli çalışan Erik Johanson, Google'ın ASG ile ortaklığının işe alımlarda ince eleyip sıkı dokumayı gevşetmesi sayesinde, GDS ekibi bünyesine daha fazla Kardeşlik üyesinin katıldığını söyledi. Buna göre tarikat yüksek teknoloji devinde giderek güç kazandıkça mümkün olduğunca çok pozisyona kendi üyelerini getirmeye başladı. Ele geçirme uzun yıllara yayılsa da, NYT, eski çalışan dava açmasaydı kimsenin bundan haberinin olmayacağına dikkat çekti. Lloyd, "Bunun farkına varırsanız, sorumlu olursunuz. Görmezden gelemezsiniz" dedi. Google şirketlerinin çatı konglomeratının çalışanlarını bir şemsiye altında toplayan Alphabet İşçileri Sendikası (AWU) da yöneticilerin iş sözleşmesi sistemini kötüye kullanma potansiyeline dair tweet dizisi paylaştı. Lloyd, tarikat örgütlenmesine ilişkin şikayetlerinin şirket tarafından kayıtsızlıkla karşılandığı ve şikayet ettikten kısa süre sonra sebepsiz yere kovulduğu iddiasında. Google ise tarikat temelli ayrımcılık suçlamasını reddedip Lloyd'un performans sorunları nedeniyle kovulduğunu savundu. Lloyd'un dava dosyası hâlâ keşif aşamasında, ama Google'ın lehine sonuçlanmaması kuvvetle muhtemel. Lloyd'u temsil eden avukat, daha önce Kardeşlik üyesi olmadığı için terfi ettirilmediği gerekçesiyle dava açan bir müvekkili için 2008 yılında 6.5 milyon dolar tazminat kazanmıştı.

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google, tarikat