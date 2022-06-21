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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/nyt-asyada-rus-petrolune-artan-talep-bati-yaptirimlarinin-etkilerini-yumusatiyor-1057710474.html
NYT: Asya'da Rus petrolüne artan talep, Batı yaptırımlarının etkilerini yumuşatıyor
NYT: Asya'da Rus petrolüne artan talep, Batı yaptırımlarının etkilerini yumuşatıyor
New York Times (NYT) gazetesi, Asya ülkelerinin Rus petrolü alımında kaydedilen artışın, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkisini yumuşattığını... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T17:04+0300
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ukrayna krizi
rusya
avrupa
petrol
ithalat
asya
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Gazetede yer bulan makalede, Asya'nın indirimli Rus petrolüne yönelik talebinde görülen hızlı büyümenin, Avrupa'ya olan satışlarda yaşanan keskin düşüşü dengelediği belirtilerek, "Bu, Batı'nın Moskova'yı Ukrayna'yı işgal ettiği için cezalandırma çabalarının etkisini yumuşatıyor" ifadeleri kullanıldı.Danışmanlık şirketi Kpler, Çin'in Rusya'dan petrol ithalatının mayıs ayında yüzde 28 ile rekor seviyeye ulaştığı bilgisini verdi. Gazete, Hindistan'ın Rusya'dan günde 760 bin varilden fazla petrol ithal ettiğini, bunun daha önce görülmediğini not düştü. Ayrıca makaleye göre, daha önce Güney Kore ve Japonya, Rus petrolü ithal etmeyi bırakmıştı, ancak bu, Yeni Delhi ve Pekin'in şu anda satın aldıklarına kıyasla sadece 'küçük bir kısım'.NYT'ye konuşan Kpler analisti Victor Katona, "Asya, Rusya'da petrol üretimini kurtardı. Rusya, (ekonomik olarak) daha da zayıflamak yerine, neredeyse pandemi öncesindeki seviyeye yakın" değerlendirmesini yaptı. Bununla birlikte Rusya'dan Asya bölgesine deniz yoluyla petrol ihracatı, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlayan özel askeri operasyondan önceki 1 milyon varilden günde 2 milyon varile yükseldi. NYT, ayrıca Asya'daki petrol talebinde meydana gelen yükselişin, Rusya'nın petrol üretim seviyesini muhafaza etmesini sağladığını ve 'analistlerin üretimin düşeceği beklentilerini boşa çıkardığını' belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220621/bloomberg-isvicre-subattan-bu-yana-ilk-kez-rus-altini-satin-aldi-1057707890.html
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rusya, avrupa, petrol, ithalat, asya, yaptırım, çin, hindistan

NYT: Asya'da Rus petrolüne artan talep, Batı yaptırımlarının etkilerini yumuşatıyor

17:04 21.06.2022 (güncellendi: 17:11 21.06.2022)
© REUTERS / Sergei KarpukhinRusya-Petrol
Rusya-Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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New York Times (NYT) gazetesi, Asya ülkelerinin Rus petrolü alımında kaydedilen artışın, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkisini yumuşattığını yazdı.
Gazetede yer bulan makalede, Asya'nın indirimli Rus petrolüne yönelik talebinde görülen hızlı büyümenin, Avrupa'ya olan satışlarda yaşanan keskin düşüşü dengelediği belirtilerek, "Bu, Batı'nın Moskova'yı Ukrayna'yı işgal ettiği için cezalandırma çabalarının etkisini yumuşatıyor" ifadeleri kullanıldı.
Danışmanlık şirketi Kpler, Çin'in Rusya'dan petrol ithalatının mayıs ayında yüzde 28 ile rekor seviyeye ulaştığı bilgisini verdi.
Gazete, Hindistan'ın Rusya'dan günde 760 bin varilden fazla petrol ithal ettiğini, bunun daha önce görülmediğini not düştü. Ayrıca makaleye göre, daha önce Güney Kore ve Japonya, Rus petrolü ithal etmeyi bırakmıştı, ancak bu, Yeni Delhi ve Pekin'in şu anda satın aldıklarına kıyasla sadece 'küçük bir kısım'.
NYT'ye konuşan Kpler analisti Victor Katona, "Asya, Rusya'da petrol üretimini kurtardı. Rusya, (ekonomik olarak) daha da zayıflamak yerine, neredeyse pandemi öncesindeki seviyeye yakın" değerlendirmesini yaptı.
Bununla birlikte Rusya'dan Asya bölgesine deniz yoluyla petrol ihracatı, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlayan özel askeri operasyondan önceki 1 milyon varilden günde 2 milyon varile yükseldi.
NYT, ayrıca Asya'daki petrol talebinde meydana gelen yükselişin, Rusya'nın petrol üretim seviyesini muhafaza etmesini sağladığını ve 'analistlerin üretimin düşeceği beklentilerini boşa çıkardığını' belirtti.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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