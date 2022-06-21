https://tr.sputniknews.com/20220621/nyt-asyada-rus-petrolune-artan-talep-bati-yaptirimlarinin-etkilerini-yumusatiyor-1057710474.html

NYT: Asya'da Rus petrolüne artan talep, Batı yaptırımlarının etkilerini yumuşatıyor

NYT: Asya'da Rus petrolüne artan talep, Batı yaptırımlarının etkilerini yumuşatıyor

New York Times (NYT) gazetesi, Asya ülkelerinin Rus petrolü alımında kaydedilen artışın, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkisini yumuşattığını... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T17:04+0300

2022-06-21T17:04+0300

2022-06-21T17:11+0300

ukrayna krizi

rusya

avrupa

petrol

ithalat

asya

yaptırım

çin

hindistan

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Gazetede yer bulan makalede, Asya'nın indirimli Rus petrolüne yönelik talebinde görülen hızlı büyümenin, Avrupa'ya olan satışlarda yaşanan keskin düşüşü dengelediği belirtilerek, "Bu, Batı'nın Moskova'yı Ukrayna'yı işgal ettiği için cezalandırma çabalarının etkisini yumuşatıyor" ifadeleri kullanıldı.Danışmanlık şirketi Kpler, Çin'in Rusya'dan petrol ithalatının mayıs ayında yüzde 28 ile rekor seviyeye ulaştığı bilgisini verdi. Gazete, Hindistan'ın Rusya'dan günde 760 bin varilden fazla petrol ithal ettiğini, bunun daha önce görülmediğini not düştü. Ayrıca makaleye göre, daha önce Güney Kore ve Japonya, Rus petrolü ithal etmeyi bırakmıştı, ancak bu, Yeni Delhi ve Pekin'in şu anda satın aldıklarına kıyasla sadece 'küçük bir kısım'.NYT'ye konuşan Kpler analisti Victor Katona, "Asya, Rusya'da petrol üretimini kurtardı. Rusya, (ekonomik olarak) daha da zayıflamak yerine, neredeyse pandemi öncesindeki seviyeye yakın" değerlendirmesini yaptı. Bununla birlikte Rusya'dan Asya bölgesine deniz yoluyla petrol ihracatı, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlayan özel askeri operasyondan önceki 1 milyon varilden günde 2 milyon varile yükseldi. NYT, ayrıca Asya'daki petrol talebinde meydana gelen yükselişin, Rusya'nın petrol üretim seviyesini muhafaza etmesini sağladığını ve 'analistlerin üretimin düşeceği beklentilerini boşa çıkardığını' belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220621/bloomberg-isvicre-subattan-bu-yana-ilk-kez-rus-altini-satin-aldi-1057707890.html

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rusya, avrupa, petrol, ithalat, asya, yaptırım, çin, hindistan