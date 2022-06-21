https://tr.sputniknews.com/20220621/son-ornegi-gultekin-davasi-haksiz-tahrik-indirimi-uygulanan-kadin-cinayetleri-1057702512.html

Son örneği Gültekin davası: ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanan kadın cinayetleri

Son örneği Gültekin davası: ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanan kadın cinayetleri

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı’ya ağır tahrik indirimi uygulanması tepkilere neden oldu... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T14:35+0300

2022-06-21T14:35+0300

2022-06-21T14:35+0300

türkiye

kadın

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

haksız tahrik indirimi

mahkeme

hakim

savcı

yargıtay

pınar gültekin

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Kadın cinayetlerini işleyenlere uygulanan haksız tahrik indirimi, Pınar Gültekin cinayetinin sanığı Cemal Metin Avcı hakkında verilen mahkeme kararı ile yeniden gündeme geldi. Kadın cinayetleri sonrasında verilen mahkeme kararlarında katillerin cezalarında indirim sağlayan haksız tahrik uygulaması daha önce de defalarca tartışma konusu oldu. Sanıklar savunmalarında "bana küfretti, bana vurdu, başka erkeklerle görüşüyordu, evinden erkek sesi geliyordu" gibi bahaneler ileri sürerek haksız tahrik indirimden yararlandı.‘Evinden erkek sesi geliyordu’2021 yılında Emine Akgül, boşanma aşamasında olduğu Levent Akgül tarafından bir alışveriş merkezinde silahla vurularak öldürüldü. Kasten öldürmek suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Akgül için mahkeme heyeti ağır tahrik indirimi uygulayarak cezayı 17 yıl 6 aya düşürdü. Sanık mahkemedeki savunmasında boşanma sürecinde olduğu ve uzaklaştırma kararının bulunduğu eşinin evinden erkek sesi geldiğini söyledi. Sağının cezası Yargıtay tarafından da onandı.‘Karım bana bakmıyordu’2018 yılında Halide Özpolat eşi tarafından öldürüldü. Sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı ancak ceza “haksız tahrik” indirimi uygulanarak önce 24 yıla düşürüldü. Daha sonra sanığın mahkemedeki davranışlarına bakılarak 20 yıl ceza almasına karar verildi. Sanık Ali Rıza Özpolat’nın celselerde “karım bana bakmıyordu ve yemeğimi yapmıyordu” şeklinde savunma yapması kayıtlara geçti.‘Beni aldattı’Ankara’da Mamak ilçesinde 2 Eylül 2019’de meydana gelen olayda İbrahim Köksal, kendisini aldattığı bahanesiyle Sibel Köksal’ı kabloyla boğarak ve ardından bıçaklayarak öldürdü. Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İbrahim Köksal’a tahrik indirimi uygulandı ve yalnızca 22 yıl hapis cezası verildi.‘Hakaret ettiği için öldürdüm’2019 yılında aynı işyerinde çalıştığı Fatma Şengül'ü öldüren Zeynel Akbaş mahkemedeki savunmasında “Maktulle aynı iş yerinde çalışıyorduk, pek geçinemiyorduk. Bana hakaret içerikli sözleri oluyordu. Olay günü minibüsten indim. Tesadüfen maktulle karşılaştık. Kendisine ‘Günaydın’ dedim. Ancak o bana ‘Senin iğrenç suratını görmek istemiyorum’ dedi. Ben de, ‘Bana bu hakareti yapmayacaktın’ deyip üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak maktule ateş ettim” savunmasını yaptı. Yerel mahkeme haksız tahrik indirimi uygularken, istinaf mahkemesi bu kararı bozdu.‘Bebek bende değil ‘Konya'da 2020 yılında 6 aylık hamile Sadife Yüzer, evli olduğu erkek tarafından vahşice katledildi. 'Bebeğin kendisinden olmadığı' iddiasıyla tüfekle Sadife Yüzer'i öldüren katil Ali Rıza Yüzer, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Heyet, 1 yıl da 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü. Yapılan DNA testinde çocuğun kendisinden olduğu belirlendi.Öldürüp yaşıyormuş gibi yaptı, indirim aldıGeçtiğimiz Mayıs ayında Tokat’ın Zile ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'i (32) boğarak öldürdükten sonra gömen ve yaşıyor izlenimi vermek için ailesine telefondan mesaj atan Murat Alper'e (37) haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mağdurun avukatı karara itiraz etti.‘Haksız tahrik indirimiyle çok sayıda karşılaşıyoruz’Haksız tahrik indirimi kararının benzer davalarda çok sık rastladıklarını ifade eden Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Zeynep Tepegöz “Daha önce bu erkekler, katiller, kravat indirimi, duruşmadaki hal ve tavırlarından ötürü iyi hal indirimi alıyorlardı. En son ceza kanunda yapılan değişiklik ile faalin mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar taktiri indim nedeni olarak dikkate alınmayacağına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sonucunda hakimlerimiz, erkek katillere ne türden bir indirim yapacaklarını belirleyemedikleri için bu sefer de haksız tahrikten indirim yapmaya başladılar. Bu sadece Pınar Gültekin değil bu güne kadar birçok kadın cinayetinde karşılaştığımız bir durum. Haksız tahrik indirimi aslında kanun düzenlemesinde çok açık. TCK’ya göre haksız bir fiilin olması gerekiyor. Erkekler, kadınların özel yaşamından, kılığından, kıyafetinden, her hangi bir şekilde tahrik olabiliyorlar. Kendini savunmayacak bir durumda olan kadının özel hayatına ilişkin her türlü karalamayı iftirayı bir savunma biçimi olarak görüyorlar. Kadınların kendi öz varlıklarını korumaya yönelik bir cinayet işlemesi durumunda ise aynı kararların alınmadığını görüyoruz. Bu kararları eril yargının kadını cezasızlık üzerinden cezalandırdığı bir süreç olarak değerlendiriyorum” ifadesini kullandı.

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