https://tr.sputniknews.com/20220623/abd-disisleri-bakanligi-mustesari-donfried-turkiyenin-mesru-endiselerini-taniyoruz-1057797863.html

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Donfried: Türkiye'nin meşru endişelerini tanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Donfried: Türkiye'nin meşru endişelerini tanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki meşru endişelerini... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T01:43+0300

2022-06-23T01:43+0300

2022-06-23T01:43+0300

karen donfried,

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda bir oturum gerçekleştirdi.Oturumun açılışında Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Jim Risch arasında Türkiye konusunda kısa bir atışma yaşandı.Menendez, Türkiye'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğine yaptığı itirazın Rusya'nın çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürmesi üzerine Risch, "Hem İsveç hem Finlandiya, bize Türkiye ile görüşmelerini iyi niyetle yaptıklarını bildirdiler. Bu konuyu bu ülkelere bırakmak en iyisi. Ama şunu da söyleyelim, bu konu bir an önce kapanmalı" yorumunu yaptı.Donfried ise yaptığı konuşmada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının ittifakı daha da güçlendireceğini kaydederken Türkiye'nin dile getirdiği endişelere de değindi.ABD, gelecek haftaki NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya ile imzaların atılabileceğini belirtti"Türkiye'nin terör konusundaki meşru endişelerini tanıyoruz" ifadesini kullanan Donfried, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg'in de bu konuda Ankara, Helsinki ve Stockholm ile görüşme sözü verdiğine dikkati çekti.Donfried, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin tüm ülkelerin oyuyla sağlanacağına işaret ederek, "Tabii ki ABD de Türkiye gibi teröre desteği bitirmek istiyor, bu konuyu ciddiye alıyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu 3 ülke arasındaki görüşmeler iyi gidiyor" görüşünü paylaştı.Gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO zirvesine işaret eden Donfried, Türkiye ile yapılan görüşmelerin sonunda bu zirvede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin resmi belgelerin imzalanabileceğini kaydetti.Donfried, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri konusunda yakın zamanda çözüme varılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/ispanya-disisleri-bakani-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyelikleri-madrid-zirvesinde-imzalanabilir-1057787367.html

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karen donfried,, abd, türkiye, nato, endişe, isveç, finlandiya