https://tr.sputniknews.com/20220623/dunyanin-en-zengin-kisisi-musk-teslanin-yeni-fabrikalari-milyarlarca-dolar-zarar-ediyor-1057833911.html

Dünyanın en zengin kişisi Musk: Tesla'nın yeni fabrikaları milyarlarca dolar zarar ediyor

Dünyanın en zengin kişisi Musk: Tesla'nın yeni fabrikaları milyarlarca dolar zarar ediyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, gelecek 3 ay içinde elektrikli araç devinin aylık maaşlı çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağını teyit etmesinin... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T17:26+0300

2022-06-23T17:26+0300

2022-06-23T17:41+0300

ekonomi

tesla

elon musk

kayıp

zarar

abd

teksas

austin

almanya

berlin

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Mayıs sonunda Silikon Vadisi'ndeki Tesla Sahipleri isimli kulüp için verdiği röportajdan yayımlanan parçalara göre, Elon Musk, Tesla'nın Almanya ve ABD'deki yeni fabrikalarının pil sıkıntısı ve Çin kaynaklı tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle 'milyarlarca dolar kaybettiğini' söyledi.Berlin ve Austin'deki yeni fabrikaları 'dev para fırınları' diye niteleyen Tesla CEO'su, "Hem Berlin hem Austin'deki fabrikalar şu anda devasa para fırınları. Gerçekten muazzam bir uğultu geliyor, bu, yanan paranın sesi" diye konuştu. "Şu anda milyarlarca dolar kaybediyorlar. Bir ton masraf var ve neredeyse hiç çıktı yok" vurgusunu yaptı.Giga-fabrikaların bu yılın başlarında açıldıklarından beri üretimi artırmakta zorlandığını belirten Musk, Tesla'nın Austin'deki tesisisin şu sıra çok az sayıda araba ürettiğini aktararak "Bu, kısmen, pillerinin bazı bileşenlerinin Çin'deki limanında mahsur kalmasından ve onları nakledecek kimsenin gerçekten olmamasından kaynaklanıyor" dedi. "Bunların hepsi çok hızlı şekilde düzeltilecek, ama çok özenli hareket etmeyi gerektiriyor" diye ekledi. Bu yıl Tesla'nın giga-fabrikasının bulunduğu Şanhgay dahil Çin'in birçok kentinde koronavirüsün Omicron varyantının yayılması nedeniyle dönem dönem çok sıkı kapanma uygulandığından bazı sektörler durma noktasına geldi. Kapanmada Şanghay'ın finans, üretim ve nakliye merkezi dahil olmak üzere insanların ve malzemelerin hareketine sert kısıtlamalar getirildi.Musk da Şanghay'daki kapanmanın giga-fabrikada üretimin haftalarca durmasına neden olduğundan Tesla için 'çok çok zor geçtiğini' dile getirdi. 'Son 2 yılın tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle tam bir kabus gibi geçtiğini, bir felaketi diğerinin izlediği ve bu gidişattan henüz çıkılamadığını' sözlerine ekledi.Bu arada Reuters haber ajansı, ele geçirdiği Tesla iç yazışmasına göre, Şanghay'daki fabrikanın düzey yükseltme çalışmaları nedeniyle gelecek ay 2 hafta boyunca büyük ölçüde kapatılacağını yazdı. Bunun fabrikanın üretimini artırmayı ve her hafta 22 bin otomobil üretme hedefini yakalamasını amaçladığı kaydedildi. Geçen hafta Tesla, alüminyum ve lityum gibi hammaddelerin maliyeti yükseldiğinden, ABD'deki tüm otomobil yelpazesinin fiyatlarını neredeyse yüzde 5 artırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220621/teslanin-maasli-calisanlarinin-yuzde-10unu-isten-cikaracagini-teyit-eden-musktan-durgunluk-ikazi-1057714388.html

https://tr.sputniknews.com/20220512/cinli-iscileri-zorla-fabrikada-tutan-musk-amerikalilar-ise-gitmezken-cinliler-fabrikadan-cikmiyor--1056303497.html

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