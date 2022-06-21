https://tr.sputniknews.com/20220621/teslanin-maasli-calisanlarinin-yuzde-10unu-isten-cikaracagini-teyit-eden-musktan-durgunluk-ikazi-1057714388.html

Tesla'nın maaşlı çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağını teyit eden Musk'tan durgunluk ikazı

Tesla'nın maaşlı çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağını teyit eden Musk'tan durgunluk ikazı

Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO'su, gelecek 3 ay içinde elektrikli araç devinin çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağını teyit etti. Dünyanın en zengin... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T18:49+0300

2022-06-21T18:49+0300

2022-06-21T19:24+0300

ekonomi

elon musk

tesla

işten çıkarma

tenkisat

ekonomik durgunluk

abd

maaş

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Bloomberg'in düzenlediği Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan Elon Musk, "Tesla, gelecek 3 ay içinde maaşlı personelinin yaklaşık yüzde 10'unu azaltacak" dedi."Maaş tarafında çok hızlı büyüdük. Bundan bir yıl sonra çalışan sayımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum" diye ekleyen Musk, Tesla'nın halihazırda istihdamda yüzde 3.5'lik kesintiye gittiğini belirtti. ABD'de ekonomik durgunluk uyarısı da yapan dünyanın en zengin kişisi, “Bir noktada bir durgunluk kaçınılmaz. Yakın vadede bir durgunluk olup olmayacağına gelince, olması, olmamasından çok daha muhtemel” ifadelerini kullandı. İşten çıkarılanlardan Tesla'ya 2 ay önceden ihbarda bulunmadığı için dava Buna karşılık, eski Tesla çalışanları da toplu işten çıkarma hakkında önceden bildirimde bulunulmadığı, dolayısıyla federal yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle şirkete dava açtı. Dava, çalışanları ani işten çıkarmalardan koruyan 1988 tarihli İşçi Uyum ve Yeniden Eğitim Yasası'na dayandırıldı. Tesla'nın Nevada eyaletinin Sparks kentindeki gigafabrika tesisinde haziran ayında sözleşmeleri feshedilen işçilerden ikisinin Teksas eyaletinde yaptığı dava başvurusuna göre Nevada'daki fabrikada 500'den fazla çalışanın işine son verildi.Tüm işten çıkarılanlar için toplu dava statüsü talebi10 ve 15 Haziran'da kovulan davacı işçiler, "Sözleşme feshi derhal geçerli olacaktır" bildiriminde bulunan Tesla'nın 60 gün önceden ihbar gerektiren toplu işten çıkarmalarla ilgili federal yasalara uymadığı şikayetinde bulundu. 60 günlük ihbar süresi için tazminat ve yan haklarını talep eden iki işçi, ABD çapında mayıs veya haziran aylarında önceden haber verilmeksizin işten çıkarılan tüm eski Tesla çalışanları için toplu dava statüsü istedi. Musk'ın önceden hesap kitap yaptığına dair e-postalarHaziran başında Musk'ın Tesla yöneticilerine gönderdiği bir e-posta basına sızmıştı. "Dünya çapında tüm işe alımları durdurun" başlıklı e-postada, Tesla çalışanlarının yüzde 10'unun işten çıkarılmasından söz eden Musk, "Ekonomi konusunda süper kötü hisse sahibim" demişti. Elektrikli araç devi ve iştirakleri, 2021 sonu itibarıyla 100 bin kişiyi istihdam ediyordu.Otomobil odaklı haber sitesi Electrek'e göre Tesla'daki tenkisat saat başına ücret alan işçiler için değil, yalnızca maaşlı çalışanlar için geçerli olacak. Electrek'in aktardığı Musk'ın Tesla çalışanlarına yönelik e-postasında, işten çıkarmaların otomobil, pil takımı, güneş enerjisi sistemi üretiminin içinde yer alan hiç kimseyi kapsamayacağı dile getirildi. Uzaktan çalışmaya da paydosMusk, mayıs sonunda Tesla yöneticilerine "Uzaktan çalışma artık kabul edilemez" başlıklı e-posta gönderdiğini duyurmuştu. Dünyanın en zengin kişisi, e-postada "Uzaktan çalışmak isteyen herkes haftada en az 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalıdır. Bu, fabrika işçilerinden istediğimizden çok daha az bir süredir" restini çekmişti.

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elon musk, tesla, işten çıkarma, tenkisat, ekonomik durgunluk, abd, maaş