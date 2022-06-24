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https://tr.sputniknews.com/20220624/abd-temsilciler-meclisi-silah-duzenlemesi-yasa-tasarisini-onayladi-1057906973.html
ABD Temsilciler Meclisi silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 18 ila 21 yaş arasındaki silah alıcılarının sabıka kontrollerinin genişletilmesini... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T22:46+0300
2022-06-24T22:46+0300
dünya
abd
temsilciler meclisi
silah
silah satışı
yasa
joe biden
onay
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ABD Temsilciler Meclisi, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sundu.Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, bugün de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.Tasarı, 193 'hayır' oyuna karşı 234 'evet' oyu ile kabul edildi.Yasalaşması için tasarı ABD Başkanı Biden'ın onayına sunuldu.ABD Kongresi, bu tasarıyla, son 30 yıldır ilk kez bir silah düzenlemesi yasasını onaylamış oldu.Tasarı, 18 ila 21 yaş arasındaki silah alıcılarının sabıka kontrollerinin genişletilmesini öngörürken, sürekli silah alım satımı yapan kişilere de lisans sahibi olma sorumluluğu getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/eski-abd-baskan-yardimcisi-penceten-tum-ulkede-kurtajin-yasaklanmasi-cagrisi-1057906076.html
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abd, temsilciler meclisi, silah, silah satışı, yasa, joe biden, onay

ABD Temsilciler Meclisi silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı

22:46 24.06.2022
© AAABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor.
ABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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ABD Temsilciler Meclisi, silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 18 ila 21 yaş arasındaki silah alıcılarının sabıka kontrollerinin genişletilmesini öngörürken, sürekli silah alım satımı yapan kişilere de lisans sahibi olma sorumluluğu getiriyor.
ABD Temsilciler Meclisi, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sundu.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, bugün de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 193 'hayır' oyuna karşı 234 'evet' oyu ile kabul edildi.

Yasalaşması için tasarı ABD Başkanı Biden'ın onayına sunuldu.

ABD Kongresi, bu tasarıyla, son 30 yıldır ilk kez bir silah düzenlemesi yasasını onaylamış oldu.

Tasarı, 18 ila 21 yaş arasındaki silah alıcılarının sabıka kontrollerinin genişletilmesini öngörürken, sürekli silah alım satımı yapan kişilere de lisans sahibi olma sorumluluğu getiriyor.
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