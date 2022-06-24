https://tr.sputniknews.com/20220624/peskov-ukrayna-ve-moldovaya-abye-aday-ulke-statusu-verilmesi-avrupanin-ic-meselesi--1057884583.html

Peskov: Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesi, Avrupa'nın iç meselesi

Peskov: Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesi, Avrupa'nın iç meselesi

AB ülkeleri liderlerinin Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü vermesini Avrupa'nın kendi iç meselesi olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önemli... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T15:16+0300

2022-06-24T15:16+0300

2022-06-24T15:16+0300

ukrayna krizi

ab

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

moldova

türkiye

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Günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Birincisi, elbette bu, Avrupa'nın iç meselesi. Bu süreçlerin bize daha fazla sorun ve anılan ülkelerle bizim aramızdaki ilişkilerde daha fazla sorun oluşturmaması, bizim için çok önemli. Bu tür sorunlar, yeteri kadar var zaten" dedi. Söz konusu süreçlerin Rusya-AB ilişkilerini daha kötüye götürmemesinin de önemli olduğunu kaydeden Peskov, zira ilişkilerin halihazırda çok fazla zarar gördüğünü belirtti. 'Türkiye'nin süreci adaylıktan öteye gitmedi' Şu anda Moldovalıların Avrupalı olmayı Avrupalılardan daha çok istediklerini gördüklerine dikkat çeken Peskov, AB'ye adaylık konusuna bakışını Türkiye'deki deneyimlerine dayanarak şöyle anlattı: "20 yılı aşkın bir süre önce Türkiye'de büyükelçiliğimizde, henüz Sovyetler Birliği büyükelçiliği iken diplomat olarak görev yapmaya başladığımı, o zaman Türkiye'nin de umut beslediğini, AB'ye aday olduğunu, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmak, 'gri' bölgeden çıkmak ve Avrupa ile Asya'nın birleştiği yerde, Avrasya bölgesinde Avrupa'nın organik parçası olmak için çok şeyden taviz vermeye hazır olduğunu hatırlıyorum. Fakat görüyoruz ki bu, adaylıktan öteye gitmedi, fakat bununla birlikte Türkiye egemen, bağımsız bir ülke haline geldi." AB ülkelerinin liderleri, dün Brüksel'deki zirve toplantısında Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesini kararlaştırmıştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı 'tarihi' olarak nitelemişti. "Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor" diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220623/ab-ulkelerinin-liderleri-ukrayna-ve-moldovaya-aday-ulke-statusu-verilmesini-kararlastirdi-1057847141.html

https://tr.sputniknews.com/20220622/ab-komisyonu-baskani-turkiye-1999a-gore-su-anda-ab-uyeligine-daha-uzakta-1057741155.html

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ab, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, moldova, türkiye