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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/peskov-ukrayna-ve-moldovaya-abye-aday-ulke-statusu-verilmesi-avrupanin-ic-meselesi--1057884583.html
Peskov: Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesi, Avrupa'nın iç meselesi
Peskov: Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesi, Avrupa'nın iç meselesi
AB ülkeleri liderlerinin Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü vermesini Avrupa'nın kendi iç meselesi olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önemli... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:16+0300
2022-06-24T15:16+0300
ukrayna krizi
ab
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
moldova
türkiye
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Günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Birincisi, elbette bu, Avrupa'nın iç meselesi. Bu süreçlerin bize daha fazla sorun ve anılan ülkelerle bizim aramızdaki ilişkilerde daha fazla sorun oluşturmaması, bizim için çok önemli. Bu tür sorunlar, yeteri kadar var zaten" dedi. Söz konusu süreçlerin Rusya-AB ilişkilerini daha kötüye götürmemesinin de önemli olduğunu kaydeden Peskov, zira ilişkilerin halihazırda çok fazla zarar gördüğünü belirtti. 'Türkiye'nin süreci adaylıktan öteye gitmedi' Şu anda Moldovalıların Avrupalı olmayı Avrupalılardan daha çok istediklerini gördüklerine dikkat çeken Peskov, AB'ye adaylık konusuna bakışını Türkiye'deki deneyimlerine dayanarak şöyle anlattı: "20 yılı aşkın bir süre önce Türkiye'de büyükelçiliğimizde, henüz Sovyetler Birliği büyükelçiliği iken diplomat olarak görev yapmaya başladığımı, o zaman Türkiye'nin de umut beslediğini, AB'ye aday olduğunu, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmak, 'gri' bölgeden çıkmak ve Avrupa ile Asya'nın birleştiği yerde, Avrasya bölgesinde Avrupa'nın organik parçası olmak için çok şeyden taviz vermeye hazır olduğunu hatırlıyorum. Fakat görüyoruz ki bu, adaylıktan öteye gitmedi, fakat bununla birlikte Türkiye egemen, bağımsız bir ülke haline geldi." AB ülkelerinin liderleri, dün Brüksel'deki zirve toplantısında Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesini kararlaştırmıştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı 'tarihi' olarak nitelemişti. "Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor" diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220623/ab-ulkelerinin-liderleri-ukrayna-ve-moldovaya-aday-ulke-statusu-verilmesini-kararlastirdi-1057847141.html
https://tr.sputniknews.com/20220622/ab-komisyonu-baskani-turkiye-1999a-gore-su-anda-ab-uyeligine-daha-uzakta-1057741155.html
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ab, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, moldova, türkiye

Peskov: Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesi, Avrupa'nın iç meselesi

15:16 24.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYAB- Ukrayna
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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AB ülkeleri liderlerinin Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü vermesini Avrupa'nın kendi iç meselesi olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önemli olan noktanın bu süreçlerin söz konusu ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerde büyük sorunlar yaratmaması olduğunu söyledi.
Günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Birincisi, elbette bu, Avrupa'nın iç meselesi. Bu süreçlerin bize daha fazla sorun ve anılan ülkelerle bizim aramızdaki ilişkilerde daha fazla sorun oluşturmaması, bizim için çok önemli. Bu tür sorunlar, yeteri kadar var zaten" dedi.
Söz konusu süreçlerin Rusya-AB ilişkilerini daha kötüye götürmemesinin de önemli olduğunu kaydeden Peskov, zira ilişkilerin halihazırda çok fazla zarar gördüğünü belirtti.
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
Ukrayna krizi
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini kararlaştırdı
Dün, 21:39

'Türkiye'nin süreci adaylıktan öteye gitmedi'

Şu anda Moldovalıların Avrupalı olmayı Avrupalılardan daha çok istediklerini gördüklerine dikkat çeken Peskov, AB'ye adaylık konusuna bakışını Türkiye'deki deneyimlerine dayanarak şöyle anlattı: "20 yılı aşkın bir süre önce Türkiye'de büyükelçiliğimizde, henüz Sovyetler Birliği büyükelçiliği iken diplomat olarak görev yapmaya başladığımı, o zaman Türkiye'nin de umut beslediğini, AB'ye aday olduğunu, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmak, 'gri' bölgeden çıkmak ve Avrupa ile Asya'nın birleştiği yerde, Avrasya bölgesinde Avrupa'nın organik parçası olmak için çok şeyden taviz vermeye hazır olduğunu hatırlıyorum. Fakat görüyoruz ki bu, adaylıktan öteye gitmedi, fakat bununla birlikte Türkiye egemen, bağımsız bir ülke haline geldi."
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
DÜNYA
AB Komisyonu Başkanı: Türkiye, 1999'a göre şu anda AB üyeliğine daha uzakta
22 Haziran , 10:47
AB ülkelerinin liderleri, dün Brüksel'deki zirve toplantısında Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesini kararlaştırmıştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı 'tarihi' olarak nitelemişti. "Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor" diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etmişti.
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