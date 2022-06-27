https://tr.sputniknews.com/20220627/hurdaya-donen-otomobilden-sag-ciktilar-gulerek-kameraya-el-salladilar-1057986072.html
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar, gülerek kameraya el salladılar
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar, gülerek kameraya el salladılar
Antalya’da 3 Tunus, 1 İngiliz vatandaşının bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp aydınlatma direğini devirdi. Ön tekerleği kopan ve hurdaya dönen araçtakiler... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T12:49+0300
2022-06-27T12:49+0300
2022-06-27T12:53+0300
kaza
türkiye
hurda
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kumköy Turizm Merkezi istikametinden D-400 Karayolu Ilıca-Kumköy kavşağı istikametine seyir halindeki içerisinde 3 Tunuslu animatör ve 1 İngiliz vatandaşının bulunduğu Wael Ben Aıed’in kullandığı kiralık araç, kavşağa 200 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğiyle ağacı devirdi.Kaza yapan araç, yolun karşısına geçerken sol ön tekeri koptuktan sonra yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Araçta bulunan 4 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kazanın ardından aldıkları alkolün de etkisiyle sohbet edip kahkahalar attılar.Aracı kullanan Wael Ben Aıed’in yapılan alkol kontrolünde 1.23 promil alkollü olduğu belirlenirken kontrolün ardından hem kendisi hem de sevgilisi olduğu bildirilen kadın neşe içerisinde kameralara el salladı. Jandarma tarafından Kumköy Jandarma Karakoluna götürülen araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına geçici olarak el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220503/bursada-kaza-yapan-alkollu-surucu-trafik-polisine-sarilarak-bayramlasti-1056055855.html
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kaza, hurda, antalya
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar, gülerek kameraya el salladılar
12:49 27.06.2022 (güncellendi: 12:53 27.06.2022) Abone ol
Antalya’da 3 Tunus, 1 İngiliz vatandaşının bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp aydınlatma direğini devirdi. Ön tekerleği kopan ve hurdaya dönen araçtakiler kazayı burunları bile kanamadan atlattı. 1.23 promil alkollü sürücü, kontrolün ardından gülerek kameralara el salladı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kumköy Turizm Merkezi istikametinden D-400 Karayolu Ilıca-Kumköy kavşağı istikametine seyir halindeki içerisinde 3 Tunuslu animatör ve 1 İngiliz vatandaşının bulunduğu Wael Ben Aıed’in kullandığı kiralık araç, kavşağa 200 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğiyle ağacı devirdi.
Kaza yapan araç, yolun karşısına geçerken sol ön tekeri koptuktan sonra yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Araçta bulunan 4 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kazanın ardından aldıkları alkolün de etkisiyle sohbet edip kahkahalar attılar.
Aracı kullanan Wael Ben Aıed’in yapılan alkol kontrolünde 1.23 promil alkollü olduğu belirlenirken kontrolün ardından hem kendisi hem de sevgilisi olduğu bildirilen kadın neşe içerisinde kameralara el salladı. Jandarma tarafından Kumköy Jandarma Karakoluna götürülen araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına geçici olarak el konuldu.