https://tr.sputniknews.com/20220628/abdnin-roe-v-wade-kararina-israilden-yanit-kurtaja-erisim-kolaylastirildi-1058029607.html

ABD'nin 'Roe v. Wade' kararına İsrail'den yanıt: Kürtaja erişim kolaylaştırıldı

ABD'nin 'Roe v. Wade' kararına İsrail'den yanıt: Kürtaja erişim kolaylaştırıldı

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, ABD'de kürtajı anayasal hak olarak kabul eden Roe v. Wade emsal kararını geri çevirmesini 'üzücü' olarak nitelendirerek... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T10:04+0300

2022-06-28T10:04+0300

2022-06-28T10:12+0300

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kürtaj yasağı

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İsrail parlamento komitesi tarafından onaylanan yeni düzenlemeler kapsamında kadınların kürtaj haplarına ülkedeki sağlık sistemi üzerinden erişimine imkan tanınırken, hamileliği sonlandırmak için özel bir komitenin huzuruna çıkarak izin almaları yönündeki zorunluluk ortadan kaldırıldı. Cuma günü ABD Yüksek Mahkemesi, kürtajın ülkede anayasal hak olarak tanınmasını sağlayan Roe v. Wade emsal kararını geri çevirmişti. Atılan bu adım nedeniyle ABD'de artık kürtaj anayasal hak sayılmıyor ve bazı eyaletlerde kürtaj klinikleri kapatılmaya başlandı. Karar ülkenin birçok farklı şehrinde protesto ediliyor ve geri adım atılması için yeni davalar açılıyor.'Karar, özgür ve liberal dünyanın lideri olan ülkeyi 100 yıl geriye götürdü'İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, "Bir kadın vücudu üzerindeki tüm haklar kendisine aittir. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kadınların kendi bedeni üzerinde seçim yapma hakkını reddetme kararı, kadınlara yönelik baskıda üzücü bir adımdır, özgür ve liberal dünyanın lideri olan ülkeyi 100 yıl geriye götürmüştür" ifadelerini kullandı.Horowitz, "Bugün onayladığımız reform, kadınlara daha saygılı, gelişmiş ve kolaylaştırılmış bir süreç sağlarken, kadınların temel bir insan hakkı olan kendi bedeni üzerinde karar verme hakkını koruyacak" diye ekledi.İsrail'de ABD'ye nazaran çok daha az tartışmalı bir konu olarak görülen kürtaj, ülkede şimdiye dek kadınlara doğrudan erişim imkanı tanımıyordu. Yeni düzenlemelerin ardından ise artık İsrailli kadınlar düşük haplarını yerel kliniklerinden alabilecekler, kürtaj yaptırmak isteyenlerin bir komite huzuruna çıkıp onay alması gerekmeyecek. Söz konusu komiteler genellikle kürtaj başvurularını onaylasa da sürecin bürokrasisi uzun sürüyor ve bazı kadınlar bu onay sürecini 'küçük düşürücü' olduğu için eleştiriyordu.Yeni düzenleme ile İsrail'de kürtaj randevuları artık internet üzerinden alınacak. Kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara bir sosyal çalışanla görüşme imkanı, rıza göstermeleri durumunda sunulacak.

https://tr.sputniknews.com/20220627/green-day-solistinden-kurtaj-kararina-karsi-abd-vatandasligini-kufrederek-terk-etme-sovu-1057983126.html

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abd, israil, kürtaj, kürtaj yasağı