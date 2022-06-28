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Beyaz Saray: Biden, NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyor
Beyaz Saray: Biden, NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyor
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Madrid'de gerçekleştirilecek NATO... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T13:37+0300
2022-06-28T13:37+0300
türkiye
abd
joe biden
recep tayyip erdoğan
beyaz saray
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, Biden'ın görüşmede, İspanya'nın başkenti Madrid'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Transatlantik güvenliği açısında sonuçlarının ittifaka yönelik terörizm gibi diğer tehditlerin ve ittifakın toplu savunma kabiliyeti ile güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik tarihi kararların alınacağı NATO zirvesinde Erdoğan'ı dört gözle beklediğini ifade ettiği kaydedildi.Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/erdogan-isvec-ve-finlandiya-konusunda-hakli-tutumumuzu-anlatacagim-1058033051.html
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türkiye, abd, joe biden, recep tayyip erdoğan, beyaz saray

Beyaz Saray: Biden, NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyor

13:37 28.06.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUERecep Tayyip Erdoğan- Joe Biden
Recep Tayyip Erdoğan- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Madrid'de gerçekleştirilecek NATO zirvesinde bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Biden'ın görüşmede, İspanya'nın başkenti Madrid'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Transatlantik güvenliği açısında sonuçlarının ittifaka yönelik terörizm gibi diğer tehditlerin ve ittifakın toplu savunma kabiliyeti ile güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik tarihi kararların alınacağı NATO zirvesinde Erdoğan'ı dört gözle beklediğini ifade ettiği kaydedildi.
Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: ABD Başkanı Biden ile bu akşam ya da yarın zirvede bir araya gelebiliriz
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