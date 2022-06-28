https://tr.sputniknews.com/20220628/beyaz-saray-biden-nato-zirvesinde-erdogani-gormeyi-dort-gozle-bekliyor-1058041702.html

Beyaz Saray: Biden, NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyor

Beyaz Saray: Biden, NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Madrid'de gerçekleştirilecek NATO... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T13:37+0300

2022-06-28T13:37+0300

2022-06-28T13:37+0300

türkiye

abd

joe biden

recep tayyip erdoğan

beyaz saray

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, Biden'ın görüşmede, İspanya'nın başkenti Madrid'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Transatlantik güvenliği açısında sonuçlarının ittifaka yönelik terörizm gibi diğer tehditlerin ve ittifakın toplu savunma kabiliyeti ile güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik tarihi kararların alınacağı NATO zirvesinde Erdoğan'ı dört gözle beklediğini ifade ettiği kaydedildi.Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

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türkiye, abd, joe biden, recep tayyip erdoğan, beyaz saray