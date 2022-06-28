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https://tr.sputniknews.com/20220628/meksikada-oldurdugu-insanlari-yiyen-seri-katilin-belgeseli-cekilecek-1058022441.html
Meksika’da öldürdüğü insanları yiyen seri katilin belgeseli çekilecek
Meksika’da öldürdüğü insanları yiyen seri katilin belgeseli çekilecek
Meksika’da 2021 yılında yakalanan ve öldürdüğü insanları yediğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis’in belgeseli çekilecek. Yetkililer... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T01:20+0300
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dünya
meksika
seri katil
kadın cinayetleri
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Meksika Atizapan şehrinde 18 Mayıs 2021 tarihinde yakalanan ve çoğunlukla kadınları hedef alan 73 yaşındaki seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis’in evinde yapılan incelemede ele geçirilen insan kemiği sayısının 4 bin 600'e yükseldiği bildirildi. Kemiklerin 17 kadın, 1 yetişkin erkek ve 1 çocuğa ait olduğu tespit edilirken, yetkililer katilin 40 yılı aşkın süredir en az 30 kadını öldürdüğünden şüpheleniyor. Seri katilin evinde bugüne kadar yapılan incelemede kurbanlara ait kemiklerin yanı sıra kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydına ulaşılmıştı. Mesleği kasap olan ve tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede kurbanlarını yediğini itiraf eden seri katilin kurbanlarının etlerini komşularına da ikram ettiği ortaya çıktı. İşlediği kadın cinayetleri sebebiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan seri katil, daha sonraki bir duruşmada öldürdüğü kadınların etlerini komşularına da verdiğini itiraf etmişti. Meksikalı yetkililer, seri katilin hikayesinin anlatılacağı bir dizi belgeselin yayınlanacağını duyurdu. Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Canibal, Indignacion Total adlı diziyle ülkedeki toplumsal cinsiyete bağlı şiddet ve kadın cinayetleri hakkındaki farkındalığın artırılması hedefleniyor" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/25-yil-sonra-yeniden-gundemde-abdde-seri-katil-canli-yayina-baglanarak-cinayetlerini-itiraf-etmis-1053239555.html
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meksika, seri katil, kadın cinayetleri

Meksika’da öldürdüğü insanları yiyen seri katilin belgeseli çekilecek

01:20 28.06.2022 (güncellendi: 01:26 28.06.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW655908Meksika’da öldürdüğü insanları yiyen seri katilin belgeseli çekilecek
Meksika’da öldürdüğü insanları yiyen seri katilin belgeseli çekilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW655908
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Meksika’da 2021 yılında yakalanan ve öldürdüğü insanları yediğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis’in belgeseli çekilecek. Yetkililer, katilin evinde devam eden incelemelerde şu ana kadar 4 bin 600 adet insan kemiği bulunduğunu aktardı.
Meksika Atizapan şehrinde 18 Mayıs 2021 tarihinde yakalanan ve çoğunlukla kadınları hedef alan 73 yaşındaki seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis’in evinde yapılan incelemede ele geçirilen insan kemiği sayısının 4 bin 600'e yükseldiği bildirildi.

Kemiklerin 17 kadın, 1 yetişkin erkek ve 1 çocuğa ait olduğu tespit edilirken, yetkililer katilin 40 yılı aşkın süredir en az 30 kadını öldürdüğünden şüpheleniyor.

Seri katilin evinde bugüne kadar yapılan incelemede kurbanlara ait kemiklerin yanı sıra kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydına ulaşılmıştı.

Mesleği kasap olan ve tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede kurbanlarını yediğini itiraf eden seri katilin kurbanlarının etlerini komşularına da ikram ettiği ortaya çıktı. İşlediği kadın cinayetleri sebebiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan seri katil, daha sonraki bir duruşmada öldürdüğü kadınların etlerini komşularına da verdiğini itiraf etmişti.

Meksikalı yetkililer, seri katilin hikayesinin anlatılacağı bir dizi belgeselin yayınlanacağını duyurdu. Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Canibal, Indignacion Total adlı diziyle ülkedeki toplumsal cinsiyete bağlı şiddet ve kadın cinayetleri hakkındaki farkındalığın artırılması hedefleniyor" denildi.
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