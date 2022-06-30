https://tr.sputniknews.com/20220630/altun-turkiye-teror-orgutlerine-karsi-mucadelesinde-onemli-kazanimlar-elde-etti-1058122549.html
Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti
Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti
İletişim Başkanı Altun, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T02:05+0300
2022-06-30T02:05+0300
2022-06-30T02:10+0300
türkiye
fahrettin altun
nato
abd
türk
türkiye
recep tayyip erdoğan
finlandiya
isveç
jens stoltenberg
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.NATO zirvesinde PKK ve uzantılarına karşı işbirliğinin kabul edildiğini bildiren Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bütün taraflar terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı tam işbirliğini kabul ettiler" paylaşımını yaptı.'İsveç ve Finlandiya, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek vermeyeceklerini taahhüt etti'"İsveç ve Finlandiya terörün bütün şekillerine karşı Türkiye’nin yanında olmayı taahhüt etti ve PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamama sözü verdiler" diyen Altun, şöyle devam etti:'Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde terörle mücadelede önemli kazanımlar elde edildi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Altun, "FETÖ'nün terör örgütü olarak PKK/YPG/PYD'nin yanında yer alması, uluslararası teröre karşı mücadelemizin açık bir zaferidir" dedi.'Her zaman daha güçlü bir NATO’yu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz'Söz konusu anlaşmanın uygulanması için Finlandiyalı ve İsveçli yetkililerle yakından çalışacaklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:
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fahrettin altun, nato, abd, türk, türkiye, recep tayyip erdoğan, finlandiya, isveç, jens stoltenberg, sauli niinistö, magdalena andersson
Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti
02:05 30.06.2022 (güncellendi: 02:10 30.06.2022) Abone ol
İletişim Başkanı Altun, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
NATO zirvesinde PKK ve uzantılarına karşı işbirliğinin kabul edildiğini bildiren Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bütün taraflar terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı tam işbirliğini kabul ettiler" paylaşımını yaptı.
'İsveç ve Finlandiya, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek vermeyeceklerini taahhüt etti'
"İsveç ve Finlandiya terörün bütün şekillerine karşı Türkiye’nin yanında olmayı taahhüt etti ve PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamama sözü verdiler" diyen Altun, şöyle devam etti:
"Aynı zamanda savunma sanayimize kısıtlama ya da yaptırım uygulamamayı ve bu alandaki işbirliğini artırmayı kabul ettiler. Sözde siyasi eylem görünümü altına gizlenmiş terör faaliyetleriyle ilgili endişelerimizi ele almak adına terörle mücadele yasalarını gözden geçirmeyi de taahhüt ettiler. Teröre ve organize suça karşı bir istihbarat paylaşımı ve işbirliği mekanizması oluşturmayı kabul ettik. Aynı zamanda terörden suçlu bulunmuş şahısların iadesi konusunda somut adımlar atmayı ve ikili düzenlemeler yapmayı kabul ettik. İsveç ve Finlandiya, PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin finansman ve adam toplama eylemlerini yasaklamayı kabul etti. Türkiye’ye karşı terör propagandasını önlemeyi de kabul ettiler. Finlandiya ile İsveç’in AB Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşmasına (PESCO) katılımını en geniş kapsamda desteklemeyi kabul ettik. Karşılıklı olarak ülkelerimizdeki adalet, istihbarat ve güvenlik bürokrasilerimizin katılımıyla bu adımların uygulanmasıyla ilgilenip doğrulayacak bir Daimi Ortak Mekanizma kuracağız."
'Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde terörle mücadelede önemli kazanımlar elde edildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Altun, "FETÖ'nün terör örgütü olarak PKK/YPG/PYD'nin yanında yer alması, uluslararası teröre karşı mücadelemizin açık bir zaferidir" dedi.
'Her zaman daha güçlü bir NATO’yu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz'
Söz konusu anlaşmanın uygulanması için Finlandiyalı ve İsveçli yetkililerle yakından çalışacaklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:
"Endişelerimizi ele almadaki yapıcı yaklaşımlarından memnunuz. NATO’nun terör konusunda daha fazla beraberlik içinde olmasını sağlamak için çalışacağız. Türkiye, terör de dahil olmak üzere ortak güvenlik meselelerinde İttifakımızda daha fazla beraberlik olmasını savunmuştur. Bu İttifakta ne çatlaklara sebep olacak ne de ulusal güvenliğimizden taviz vereceğiz. Her zaman daha güçlü bir NATO’yu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Zirve boyunca da liderlerle görüşmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve boyunca, uluslararası terörle mücadelede Türkiye’nin NATO müttefiklerinden neler beklediğini açıkça ortaya koydu. Bu konudaki ısrarcı yaklaşımı, teröre karşı ortak mücadelemizde bugün de gelecekte de devam edecektir."