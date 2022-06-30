https://tr.sputniknews.com/20220630/altun-turkiye-teror-orgutlerine-karsi-mucadelesinde-onemli-kazanimlar-elde-etti-1058122549.html

Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti

Altun: Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesinde önemli kazanımlar elde etti

İletişim Başkanı Altun, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T02:05+0300

2022-06-30T02:05+0300

2022-06-30T02:10+0300

türkiye

fahrettin altun

nato

abd

türk

türkiye

recep tayyip erdoğan

finlandiya

isveç

jens stoltenberg

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.NATO zirvesinde PKK ve uzantılarına karşı işbirliğinin kabul edildiğini bildiren Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bütün taraflar terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı tam işbirliğini kabul ettiler" paylaşımını yaptı.'İsveç ve Finlandiya, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek vermeyeceklerini taahhüt etti'"İsveç ve Finlandiya terörün bütün şekillerine karşı Türkiye’nin yanında olmayı taahhüt etti ve PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamama sözü verdiler" diyen Altun, şöyle devam etti:'Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde terörle mücadelede önemli kazanımlar elde edildi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Altun, "FETÖ'nün terör örgütü olarak PKK/YPG/PYD'nin yanında yer alması, uluslararası teröre karşı mücadelemizin açık bir zaferidir" dedi.'Her zaman daha güçlü bir NATO’yu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz'Söz konusu anlaşmanın uygulanması için Finlandiyalı ve İsveçli yetkililerle yakından çalışacaklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

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fahrettin altun, nato, abd, türk, türkiye, recep tayyip erdoğan, finlandiya, isveç, jens stoltenberg, sauli niinistö, magdalena andersson