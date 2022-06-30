https://tr.sputniknews.com/20220630/rus-pilot-smolyar-vize-sorunu-nedeniyle-formula-3-etabina-katilamayacak-1058170770.html
Rus pilot Smolyar, vize sorunu nedeniyle Formula 3 etabına katılamayacak
Rus pilot Smolyar, vize sorunu nedeniyle Formula 3 etabına katılamayacak
FIA Formula 3 pilotu Aleksandr Smolyar’ın İngiltere vizesiyle ilgili sorun nedeniyle Formula 3 etabına katılamayacağı bildirildi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T23:00+0300
2022-06-30T23:00+0300
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spor
rusya
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gençlik ve spor bakanlığı
formula 1
yarış
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MP Motosport basın servisinden yapılan açıklamada, Rus pilot Aleksandr Smolyar’ın İngiltere vizesiyle ilgili sorun nedeniyle Büyük Britanya Grand Prix'sine katılamayacağı belirtildi.Açıklamada, “Aleksandr Smolyar, İngiltere vizesiyle ilgili sorunlar nedeniyle Silverstone'daki dördüncü etapta yer alamayacak. Onun yerine Philip Urgan yarışacak” denildi.Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle tarafsız bir bayrak altında yarışan 20 yaşındaki Rus pilot, Formula 3’ün üçüncü etabının ardından bireysel sıralamada sekizinci sırada yer alıyor. Ocak 2020'den bu yana MP Motorsport takımı adına yarışan Smolyar, Formula 3'ün önceki iki sezonunda ART Grand Prix takımında yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/putin-rus-sporcular-tamamen-siyasi-nedenlerle-gercek-yaptirimlara-ve-ayrimciliga-maruz-kaldi-1055862998.html
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rusya, rus, gençlik ve spor bakanlığı, formula 1, yarış
Rus pilot Smolyar, vize sorunu nedeniyle Formula 3 etabına katılamayacak
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FIA Formula 3 pilotu Aleksandr Smolyar’ın İngiltere vizesiyle ilgili sorun nedeniyle Formula 3 etabına katılamayacağı bildirildi.
MP Motosport basın servisinden yapılan açıklamada, Rus pilot Aleksandr Smolyar’ın İngiltere vizesiyle ilgili sorun nedeniyle Büyük Britanya Grand Prix'sine katılamayacağı belirtildi.
Açıklamada, “Aleksandr Smolyar, İngiltere vizesiyle ilgili sorunlar nedeniyle Silverstone'daki dördüncü etapta yer alamayacak. Onun yerine Philip Urgan yarışacak” denildi.
Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle tarafsız bir bayrak altında yarışan 20 yaşındaki Rus pilot, Formula 3’ün üçüncü etabının ardından bireysel sıralamada sekizinci sırada yer alıyor.
Ocak 2020'den bu yana MP Motorsport takımı adına yarışan Smolyar, Formula 3'ün önceki iki sezonunda ART Grand Prix takımında yer almıştı.