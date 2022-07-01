https://tr.sputniknews.com/20220701/abdli-vekil-kongre-onundeki-kurtaj-hakki-protestolarinda-gozaltina-alindi-1058175763.html

ABD'li vekil, Kongre önündeki kürtaj hakkı protestolarında gözaltına alındı

ABD'li vekil, Kongre önündeki kürtaj hakkı protestolarında gözaltına alındı

ABD Kongresi önünde düzenlenen kürtaj hakkı protestolarında California Vekili Judy Chu gözaltına alındı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T00:41+0300

2022-07-01T00:41+0300

2022-07-01T00:41+0300

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abd

kürtaj yasağı

abd kongresi

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Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından Kongre ve Yüksek Mahkeme önündeki gösteriler devam ediyor.Kongre önündeki protestolara katılan ve yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu kararın yanlış olduğunu belirten Chu, gözaltına alındı.Kongre Polisi ise yaptığı açıklamada, Kongre önünde "kalabalık yaptıkları, işleyişi engellediği ve ana kavşağı kapattığı" gerekçesiyle Chu'nun da aralarında bulunduğu 181 kişinin gözaltına alındığını belirtti.Yüksek Mahkemeden kürtaj kararıABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.Karar mayısta basına sızmıştıABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/abd-yuksek-mahkemesinden-kurtaj-karari-1057890885.html

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abd, kürtaj yasağı, abd kongresi