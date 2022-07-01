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ABD'li vekil, Kongre önündeki kürtaj hakkı protestolarında gözaltına alındı
ABD'li vekil, Kongre önündeki kürtaj hakkı protestolarında gözaltına alındı
ABD Kongresi önünde düzenlenen kürtaj hakkı protestolarında California Vekili Judy Chu gözaltına alındı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T00:41+0300
2022-07-01T00:41+0300
dünya
abd
kürtaj yasağı
abd kongresi
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Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından Kongre ve Yüksek Mahkeme önündeki gösteriler devam ediyor.Kongre önündeki protestolara katılan ve yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu kararın yanlış olduğunu belirten Chu, gözaltına alındı.Kongre Polisi ise yaptığı açıklamada, Kongre önünde "kalabalık yaptıkları, işleyişi engellediği ve ana kavşağı kapattığı" gerekçesiyle Chu'nun da aralarında bulunduğu 181 kişinin gözaltına alındığını belirtti.Yüksek Mahkemeden kürtaj kararıABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.Karar mayısta basına sızmıştıABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/abd-yuksek-mahkemesinden-kurtaj-karari-1057890885.html
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abd, kürtaj yasağı, abd kongresi

ABD'li vekil, Kongre önündeki kürtaj hakkı protestolarında gözaltına alındı

00:41 01.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn MartinJudy Chu
Judy Chu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Kongresi önünde düzenlenen kürtaj hakkı protestolarında California Vekili Judy Chu gözaltına alındı.
Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından Kongre ve Yüksek Mahkeme önündeki gösteriler devam ediyor.
Kongre önündeki protestolara katılan ve yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu kararın yanlış olduğunu belirten Chu, gözaltına alındı.
Kongre Polisi ise yaptığı açıklamada, Kongre önünde "kalabalık yaptıkları, işleyişi engellediği ve ana kavşağı kapattığı" gerekçesiyle Chu'nun da aralarında bulunduğu 181 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etmesini kutlayan kürtaj karşıtları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
DÜNYA
ABD Yüksek Mahkemesi, kadınların yasal kürtaj hakkını ellerinden aldı
24 Haziran , 17:26

Yüksek Mahkemeden kürtaj kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.
Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Karar mayısta basına sızmıştı

ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.
Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.
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